Что мы едим, не зная сами: тартразин, азорубин и трансизомеры

Большой резонанс в обществе вызвал недавний отчет Укрметртестстандарта о результатах испытаний пищевой продукции отечественных производителей и комментарии к нему специалистов указанного учреждения.

Очень многое было, в частности, сказано уже самим названием пресс-конференции по данному поводу, проведенной в Укрметртестстандарте: «Видят ли глаза, что покупают?». Что же увидели в продуктах питания, реализуемых в Украине, глаза экспертов?

Большинство проверенных специалистами Укрметртестстандарта видов йогуртов, кефиров и кисломолочных биопродуктов содержали в себе или запрещенные вовсе в Украине пищевые добавки, или разрешенные – но со значительным превышением допустимой нормы. Во многих видах этих продуктов присутствовали сорбиновая кислота, краситель тартразина, краситель синий патентованный V, краситель азорубин и краситель понсо 4R, не допустимые для применения в Украине. Кроме того, в абсолютно всех исследованных видах кефира и во многих видах йогуртов содержалась бензойная кислота со значительным превышением допустимой нормы.

Так, массовая доля бензойной кислоты не должна превышать в этих продуктах 5 мг/кг, реально же ее было намного больше. К примеру, в йогурте «Медведик клубничный» производства ООО «Молочный дом» города Павлограда Днепропетровской области бензойной кислоты содержалось 22,3 мг/кг (в 4,5 раза больше допустимой нормы), в йогурте «Лесная ягода» ООО «Молочной фабрики «Рейнфорд» из города Житомира – 39,3 мг/кг (в 7,8 раз), в биойогурте «Клубника-киви» производства ОАО «Ковельмолоко» из города Ковель Волынской области – 18,3 мг/кг (в 3,7 раза).

Также существенным оказалось превышение содержания бензойной кислоты и в сыре кисломолочном. В частности: в сыре кисломолочном «Домашний традиционный» от ОАО «Звенигородский сыродельный комбинат», что в Черкасской области, данной кислоты было выявлено 24,4 мг/кг (почти в 5 раз выше допустимой нормы); в сладком сырке уже упомянутой выше «Молочной фабрики «Рейнфорд» из города Житомира – 52,3 мг/кг (превышение более чем 10 раз); в сыре кисломолочном сладком от ОАО «Кременчугский гормолокозавд», что в Полтавской области – 43,8 мг/кг (превышение в 8,7 раза).

В восьми из девяти проверенных специалистами Укрметртестстандарта видов конфет разных конфетных фабрик обнаружены трансизомеры олеиновой кислоты, что не допустимо. Больше всего ее содержалось в жирах, выделенных из: конфет «Лорд» производства «Ровненской конфетной фабрики» - 20%; конфет «Сказочный Геркулес» от ОАО «Полтавакондитер» - 33%; конфет «Пираты ассорти» от «Ровненской конфетной фабрики» - 36%.

Во всех трех взятых на испытание образцах вафель тоже наблюдалось наличие трансизомеров олеиновой кислоты. Например: в жирах, выделенных из вафель «Артек сгущенное молоко» производства «Харьковской бисквитной фабрики» оказалось 14% таких трансизомеров; в жирах вафель «Артек» от ЗАО «Житомирские лакомства» - 19%.

В двух из пяти обследованных видов мороженного на молочной основе обнаружен растительный жир, хотя согласно маркировке должен быть исключительно молочный жир. «Отличились» ЗАО «Геркулес» из Донецка и ООО «Три медведя» из Киева. А в мороженном «Пломбир», выпущенном ООО «Бердичевская фабрика мороженного» были выявлены даже бактерии группы кишечных палочек.

Четыре из девяти проверенных видов соков содержали в себе недопустимые вещества – бензонат натрия, сорбиновую кислоту и прочее. Во всех же шести взятых на пробу видах цукатов выявлено присутствие различных красителей (пять из этих цукатов – производства России, а один из Таиланда).

Все шесть проверенных видов сырков глазурованных имели те или иные отклонения. Чаще всего отмечено превышение нормы содержания дрожжей и недостаточность молочнокислых бактерий. А в сырках, изготовленных на ОАО «Львовский городской молочный завод» и ОАО «Вимм-Билль-Данн» (город Вишневый Киевской области), обнаружились и бактерии группы кишечных палочек.

Относительно «благополучно» выглядела ситуация со свежими арбузами, дынями и бананами, реализуемыми в торговой сети столицы. Из 16 позиций только по 3 выявлено превышение содержания нитратов (все три – в дынях).

Всё вышесказанное касается качества продуктов питания, проверенных в Украине совсем недавно. А в феврале этого года Укрметртестстандарт обнародовал сведения по сгущенному молоку, которые также были весьма удручающи. Четыре из девяти подверженных испытанию образцов этого продукта - производители: ОАО «Ичнянский молочный комбинат», ООО «Городокконсервмолоко», ЗАО «Бахмачконсервмолоко», ЗАО «Купянский молочно-консервный комбинат» - содержали от 20 до 95% растительных жиров.

Затем в апреле Госпотребстандарт проверил уже 15 образцов сгущенного молока, и лишь в 2 из них было обнаружено от 10 до 20% растительных жиров. Казалось бы, положение исправляется. Но не тут-то было. В мае 2008 года представителями Укрметртестстандарта в супермаркетах, небольших магазинах, киосках г. Киева, Киевской и Закарпатской обл. были закуплены 21 образец молока цельного сгущенного с сахаром, сливок сгущенных с сахаром и молока сгущенного вареного 8 производителей. В 12 образцах обнаружены растительные жиры в количестве 80-90% (!). Это снова оказались ЗАО «Бахмачконсервмолоко» (2 образца), ООО «Городокконсервмолоко» (1 образец), ОАО «Ичнянский молочный комбинат» (6 образцов), а также попали в этот список ОАО «Билицкий молочноконсервный комбинат» (в 2 образцах из 3) и ЗАО «Лозовский молочный завод» (1 образец).

Подробных сведений по качеству мясопродуктов в этом году Укрметртестстандарт не обнародовал, но картина с их качеством не лучше, чем с йогуртами, кефирами, сырками, мороженным, конфетами, вафлями, соками, цукатами и сгущенным молоком. Например, результаты исследования относительно состава украинской колбасных изделий, проведенного в марте в 2008 г. Институтом экогигиены и токсикологии имени Л. Медведя, достаточно неутешительны. Сосиски, которые продаются в украинских магазинах в полимерной оболочке, на 45% состоят из эмульсии (перемолотые и уваренные до состояния светло-серой кашки кожа, кости, субпродукты, отходы мясопроизводства) и на 25% из соевого белка. Содержание мяса в них - 7%, а мяса птицы - 15%. Остальное составляют мука, крахмал и вкусовые добавки. А сардельки на 35% состоят из эмульсии, 30% продукта - соевый белок, 15% - мясо, 10% - мясо птицы. В вареной колбасе эмульсии и соевого белка содержится по 25%, мяса - 10%, мяса птицы - 30%. Вряд ли к этим цифрам нужны еще какие-то комментарии.

Здесь следует сказать несколько слов о пищевых добавках вообще. Пищевые добавки – это вещества природного или синтетического происхождения, которые специально добавляются в продовольственное сырье, полуфабрикаты или готовые продукты с целью придания им определенных технологических свойств (цвета, стойкости к порче, сохранения структуры и внешнего вида). Они не являются источником энергии для организма как еда и не используются в чистом виде. В пищевом производстве по данным 2000 года количество наименований пищевых добавок использовалось: в США – 1500, в странах ЕС – 1200, в России – более 400, в Германии – 350, в Украине – 221. Список разрешенных пищевых добавок для производства продуктов питания постоянно обновляется – в связи с получением новых научных данных, в том числе, о негативном влиянии на человека с точки зрения медицины.

В небольших количествах легальные пищевые добавки не наносят вреда людскому организму. К примеру, бензойной кислотой (которую сейчас сверх нормы добавляют в молочные продукты) богаты плоды клюквы и брусники, где она содержится как в свободном виде, так и в виде гликозида вакцинина. Однако превышение допустимых норм этой кислоты в продуктах питания наносит ущерб здоровью человека.

Кстати, в отчете Укрметртестстандарта ничего не сказано о вреде для человеческого организма от большой концентрации бензойной кислоты, зато изложена информация об опасном влиянии трансизомеров олеиновой кислоты, содержащихся в конфетах. Говорится, что в организме человека трансизомеры вызывают нарушения жизнедеятельности многих клеток, увеличивают риск возникновения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, особенно у новорожденных и детей младшего возраста.

Ну и, наконец, просто ошеломила информация, представленная в июльском воскресном выпуске новостей на телеканале «ICTV» (“Факти тижня”). Оказывается, в большинстве видов питьевой воды (газированной), которой сейчас заполнены все киоски, магазины и супермаркеты, содержатся антибиотики, добавленные туда с целью обеззараживания напитка и продления срока хранения.

Вот такие, можно сказать, кошмарные сведения о качестве продуктов питания и напитков в Украине выплескиваются сейчас на головы бедных соотечественников. И не нужно никому объяснять, что вносятся в неимоверном количестве всевозможные пищевые добавки (разрешенные и запрещенные) в продукты питания с единственной целью – получение дополнительной прибыли владельцами предприятий пищевой отрасли. Также всем понятно, что в условиях всеохватывающей коррупции в стране не стоит ждать быстрых и эффективных мер борьбы с этим беспределом от контролирующих органов – санэпидемстанций, органов МВД, прокуратуры и т.п. А что же делать людям?

Совет можно дать на ближайшую перспективу только один: нужно стараться как можно меньше покупать продуктов питания и напитков, в изготовлении которых принимали какое-то участие фирмы, кооперативы, заводы и предприятия сферы общественного питания. Безопаснее для здоровья будет приобретение промышленно не переработанного мяса, рыбы, овощей, фруктов, молока и т.д. Конечно, это утяжелит жизнь многих украинцев, но что делать?..

Михаил Маркелов