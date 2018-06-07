Если вы любите колбасу - не читайте это!

Госпотребстандарт отменил приказ о введении с 1 августа новых стандартов для производства колбасы, которые жестко регламентируют содержание мяса в колбасе разных сортов. Следовательно до апреля в 2009 г. украинского потребителя и дальше будут кормить колбасой неизвестного происхождения. Из чего сейчас состоят колбасные изделия и что нас ожидает по новым стандартам, узнавал УНИАН

- Если речь идет о колбасных изделиях в супермаркетах, то там нет хороших колбас, в которых было бы естественное мясо, - рассказывает УНИАН Директор Института экологии человека Михаил Курик. - Лучшая та колбаса, которая в своем составе не имеет ничего, кроме натурального мяса. Детям категорически не разрешается употреблять такие колбасные изделия, включая сосиски и сардельки. Я вообще против всевозможных сосисок, там практически нет мяса. Основная трагедия – что там есть. Сегодня туда позволяется добавлять все, может даже и туалетную бумагу. Это бизнес: покупай, набивай желудок, а там уже, как бог даст, так и будет.

Кстати, результаты исследования относительно состава украинской колбасных изделий, проведенные в марте в 2008 г. Институтом экогигиены и токсикологии имени Л. Медведя, достаточно неутешительны. Сосиски, которые продаются в украинских магазинах, в полимерной оболочке на 45% состоят из эмульсии (перемолотые и уваренные до состояния светло-серой кашки кожа, кости, субпродукты, отходы мясопроизводства) и на 25% из соевого белка. Содержание мяса в них - 7%, а мяса птицы - 15%. Остальное составляют мука, крахмал и вкусовые добавки. А сардельки на 35% состоят из эмульсии, 30% продукта - соевый белок, 15% - мясо, 10% - мясо птицы. В вареной колбасе эмульсии и соевого белка содержится по 25%, мяса - 10%, мяса птицы - 30%.

- Если колбаса изготовлена из крахмала, сои и других добавок, ее следует и называть соответственно, например, соевый батон, и продавать его по соответствующей цене, - подчеркивает Клавдия Максименко, которая отстаивает права потребителей в рамках проекта ЕС и ПРООН "Содружество потребителей и общественные объединения". - Тогда покупатель наконец получит возможность выбирать между растительными компонентами и мясными, и будет знать, что он дает своим детям на завтрак - мясопродукт или подкрашенную эмульсию с пищевыми добавками.

В идеале, в состав колбасы должны входить: мясо, сало-шпик и пряности (соль, перец, мускатный орех и т.д.). Кстати, в советские времена всю колбасу изготовляли строго по ГОСТам.

- Тогда меньше халтурили. В те времена больше следили за тем, что ест человек. Это можно утверждать априори, - заявляет Курик. - Беда в том, что нашему пищевому бизнесу это не нужно.

Кстати, по легенде, рецепт знаменитой “Докторской” был создан по прямому заказу Сталина. Мол, вождь народов считал, что советскому человеку нужен продукт, который бы повышал его производительность труда. Вот отсюда и пошло ее название. Считалось, что количество витаминов и минералов в этой колбасе точно отвечает объему микроэлементов, необходимых для полноценной жизни.

По ГОСТу, в состав “Докторской” должны входить: 25% говядины жилованной высшего сорта, 70% свинины жилованной полужирной, 3% куриных яиц и 2% коровьего сухого или цельного или обезжиренного молока.

В процессе либерализации рынка предприятия получили право выбора – или работать по ГОСТам, или разрабатывать собственные ТУ – технические условия. Большинство копченых колбас до сих пор изготовляются по старыми советским ГОСТам, а вот на вареные колбасы они пересмотрены. Стандарты стали более удобными для производителя. Если ГОСТ не позволяет заменить мясо растительными ингредиентами, то ТУ – пожалуйста.

Следовательно теперь не стоит радовать себя, что украинские мясокомбинаты производят “ту же” “Докторскую”.

- Я производитель, я согласовала себе рецептуру и написала не “Докторская”, а “Докторская-новая” или “Докторская-люкс”. И я могу себе внести в состав что-то новое, - рассказывает УНИАН заведующая лабораторией микробиологии Украинского научно-исследовательского института питания Галина Борщ. - Но если я пишу “Докторская”, то должна ее производить только по рецептуре прежнего Союза.

Полукопченые колбасы “Московская” и “Сервелат” должны производиться еще по советскому стандарту – ГОСТ 16290-86. Следовательно, по правилам, сегодняшняя “Московская” содержит 75% говядины высшего сорта и 25 позвоночного шпика. И никаких примесей. “Сервелат” – 25% говядины высшего сорта, 25% нежирной свинины, 50% жирной свинины или свиной грудки. Плюс добавляются соль, нитрит натрия, сахар, перец молотый черный или белый и молотый кардамон или мускатный орех. Кстати, в советских ГОСТах все расписано до мельчайших подробностей: каким должен быть цвет фарша, состав оболочки, размер батона, запах, вкус и даже размер кусочков шпика.

Но колбаса не редко выпускается не согласно классическому ГОСТу, а техническим условиям. В этом случае мы будем жевать различные биодобавки, измельченные шкурки животных, сою и т.д.

С 1 августа планировалось внедрение новых стандартов для производства колбасы, которыми определялось конкретное содержание чистого мяса, а также ограничивалось наличие разных пищевых и вкусовых добавок, а также субпродуктов. В частности, по новым правилам, колбаса высшего сорта должна производиться на 100% из мяса. Для вареных колбас: 100% мясо высшего сорта и никаких других видов сырья. Колбаса первого сорта должна содержать 70% мяса и допускаются белковый стабилизатор -10%, препараты белковые, соевые, молочные – 10%, крупы – 5% и крахмал – 5%. Для второго сорта уже 60% мяса и 40% добавки. Полукопченые колбасы высшего сорта тоже должны на 100% состоять из мяса: или говядины или свинины первого сорта. Не разрешена мука, крахмал и т.д. Первый сорт – 90% мяса и 10% муки пшеничной и продуктов гидратированных (то есть сои).

Почему же переход на новые стандарты отложили до апреля 2009 года? Заместитель министра экономики Андрей Близнюк сказал, что в настоящее время производители не готовы к внедрению таких стандартов. А также, по его мнению, потребители тоже вряд ли будут покупать продукт, в котором по новым правилам нет некоторых ингредиентов и добавок, которые формировали оригинальный вкус того или другого сорта колбасы.

- В новых ГОСТах все действительно очень жестко. Здесь четко написано, в колбасу каждого вида чего и сколько можно класть, нормируется содержание мяса. Ранее такого не было, - комментирует внедрение новых стандартов Галина Борщ. - Дело в том, что фактически разрешены только традиционные добавки и запрещены комбидобавки. В колбасах высшего сорта полностью запрещена соя и примеси. Даже в Москве так сурово не регламентируется. Там оговорена рецептура, но не объем.

- Но это позитивный сдвиг, потребитель имеет право знать, что он ест.

- С одной стороны как потребитель я за это – у нас будет мясная колбаса. Но с другой стороны эти комбидобавки, такие как нитрит натрия, фосфат, - они всю жизнь использовались, мы это ели и все было безопасно.

Анна Ященко

P.S. Согласно данным Госкомстата, производство колбасных изделий увеличивается с каждым годом. Если в июне в 2006 г. в Украине было изготовлено 24,1 млн. кг, в июне 2007 - 27,9 млн. кг, то в июне 2008 - уже 28 млн. кг...