Юрий Павленко: беспризорность не одолеешь кавалерийским наскоком

В канун Международного дня защиты детей Министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий Павленко дал интервью УНИАН

Юрий Алексеевич, как известно, в США дети имеют право позвонить в специальную службу и пожаловаться на своих родителей. До какой степени Министерство намерено расширять права детей в Украине?

В законодательстве прописана уголовная ответственность за насилие над ребенком. Один из недавних случаев - отец довел сына-подростка до самоубийства. Из-за постоянных побоев мальчик бросился с 5-го этажа (слава богу, выжил). Благодаря психологам в суде была изменена статья о нанесении телесных повреждений на статью о доведении до самоубийства. Правда, отец сбежал от ответственности прямо из суда и сейчас находится в розыске.

В Украине права детей определяются действующим законодательством и Конвенцией ООН о правах ребенка. В части прав и обязанностей родителей есть серьезные ограничения, например, право бить детей. Именно поэтому предусмотрена, например, и процедура лишения родительских прав, а при соответствующих обстоятельствах - уголовная ответственность.

В Министерстве внутренних дел создан специальный орган - уголовная милиция по делам детей, - который занимается вопросами профилактики правонарушений и преступности.

Каждая пята жертва изнасилования и каждая шестая жертва торговли людьми - это ребенок. За последние пять лет выросли почти втрое количество зафиксированных преступлений, связанных с торговлей детьми.

Мы рассчитываем на активность детей, соседей, всех, кому стало известно о насилии. Как сказано в Законе об охране детства, это обязанность каждого человека. Если человек видит насилие над ребенком и проходит молча – она становится соучастником преступления.

Вы заявляли, что число “детей улицы” существенно уменьшается. За счет чего? Можно ли говорить о полном преодолении детской беспризорности в Украине в ближайшее время?

Самому явлению «беспризорность» около 20 лет. За это время выросло целое поколение. Потому эту проблему не одолеешь кавалерийским наскоком или единым волевым решение. Впрочем, действительно, количество детей, отнятых у улиц, снизились с 58 тысяч в 2001 году до 37 тысяч в 2007-м.

Здесь, в основном, сработала разработанная нами система предупреждения проблемы - изъятие детей из кризисных семей до того, как они попадут на улицу. На ситуацию повлияло также и то, что усыновление начало происходить непосредственно из приютов, чего не было раньше. На протяжении 2007 года из приютов были устроены в приемные семьи и детские дома семейного типа 468 детей, и еще 519 детей - под опеку.

Преодолеть беспризорность можно только устраивая детей из приютов в соответствующие формы воспитания. При этом, подбор той или иной форм должен быть адекватным для каждого ребенка. Большое значение имеет даже то, что приюты превращаются в Центры социально-психологической реабилитации, что свидетельствует о смене самой философии отношения к детям.

Разве вывеска сменит отношение к детям? Чем отличается центр социально-психологической реабилитации от приюта?

Меняется не вывеска, а сам подход к ребенку. Условно говоря, приют для ребенка с улицы – это временное содержание (3 месяца). На практике это „косметический осмотр” - здесь отмоют, подлечат, оденут, накормят. Но разобраться в настоящих душевных причинах, почему ребенок сбежал из дома или из интерната - невозможно.

Если, например, брать ситуацию в Киеве, 70% беспризорных - это дети из регионов. Очень часто они отказываются рассказывать что-либо. За время пребывания в приюте мы успеваем только выяснить откуда ребенок сбежал, связаться с местными органами власти, организовать отправку и устройство в семью или интернат. Это не значит, что здесь с детьми не работают психологи, но помочь ребенку, который подвергся насилию, пережил глубокие душевные травмы, - времени слишком мало.

Перед центром социально-психологической реабилитации поставлены другие задачи – исследовать душевное состояние ребенка, разобраться с его проблемами. Такие заведения рассчитаны на 20-25 человек, ведь психологи работают по индивидуальным программам. Чтобы полностью продиагностировать, оценить потребности такого ребенка, подобрать форму семейного воспитания, подготовить к этому, был установлен минимальный срок – 9 месяцев.

Скажем, если взять девочку 14 лет, которая убежала из дома из-за того, что ее насиловали родственники - она нуждается в помощи психолога, адаптации для того, чтобы вернуться в общество. Здесь тоже нужно деликатно подбирать форму семейного воспитания, которая действительно нужна девочке. По результатам диагностирования мы проверяем кризисные семьи и ситуации в интернатах.

Куда устраивают детей, забранных с улицы?

Из 37 тысяч детей, обнаруженных на улицах во время рейдов в 2007 г., 60% детей вернули в биологические семьи, около 25% устроили в приюты и центры социально-психологической реабилитации, остальных вернули опекунам и попечителям, в интернатные заведения или устроили в учреждения здравоохранения. Так что программа по преодолению детской беспризорности и безнадзорности на 2006-2010 год дает свои плоды.

Если 60% детей возвращают с улицы в семью, какая гарантия, что они не сбегут опять? Ведь обычно из благополучных семей дети не убегают...

К сожалению, бывает, что дети бегут даже из благополучных семей - например, из-за проблем подросткового возраста.

Что касается возвращения детей в биологические семьи. Чаще всего мы сталкиваемся с семьями, которые находятся в тяжелых жизненных обстоятельствах и попадают под сопровождение Центров социальных служб для семьи, детей и молодежи. Психологи, социальные работники обязаны поддерживать подобные семьи. У них на учете и бедные, и многодетные, и так называемые "кризисные" семьи.

Должен признать, что такие меры иногда не приносят эффекта - тогда Служба по делам детей инициирует лишение родительских прав, если для этого есть соответствующие юридические основания.

В 2007 г. в Киеве, например, было юридически лишены родительских прав 205 родителей - иными словами оказана помощь 221 ребенку. В 2006-м - 145 родителей (171 ребенок).

Какая форма семейного устройства, с вашей точки зрения, имеет преимущество?

Моя задача как министра – обеспечить право каждого ребенка на воспитание в семье. Убежден, каким бы ни был хорошим интернат, он не может заменить семейного тепла. Потому мы пытаемся полноценно развивать все формы семейного воспитания - усыновления, опеки и попечения, приемные семьи и детские дома семейного типа. Что касается преимуществ, они есть у каждой формы воспитания. Опекунство и попечение позволяют воспитывать ребенка в семейном кругу. В приемной семье может воспитываться до четырех детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы, в том числе ВИЧ-инфицированных. Детский дом семейного типа имеет то преимущество, что сюда принимают братьев и сестер, ведь здесь воспитывают от 5 до 10 детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы.

Для нас главное - чтобы каждый ребенок получил ту семью, какая ему нужна. Сейчас в интернатах пока находятся 26 тысяч украинских детей. По статистике, в 2004 г. украинцы усыновляли из 103 тысяч детей-сирот только 1432 ребенка, в детских домах семейного типа находился 991 ребенок, в приемных семьях - 191 и около 66 тысяч были взяты под опеку. В 2007 году эти показатели существенно выросли. По нашим прогнозам, в 2008 году украинцами будет усыновлено до 3 тысяч детей, еще 2 тысячи будут взяты в приемные семьи.

Когда Вы впервые пришли в правительство, везде была реклама “Кохаймося”, плюс 8 тыс. грн. на каждого новорожденного малыша, добавляем еще ряд объективных факторов - все это привело к росту рождаемости. Но детей некуда девать, ведь в столице и в стране наблюдается нехватка детских садиков. Вы занимаетесь этим вопросом?

В последнее время действительно рост детсадов не успевает за рождаемостью детей. Детские садики находятся в подчинении местных органов исполнительной власти. Но в любой ситуации, касающейся ребенка, Министерство по делам семьи, молодежи и спорта не остается в стороне.

Недельная заработная плата Президента Украины и председателя его Секретариата будет переведена на Лотиковский дом ребенка в Луганской области. А Вы не планируете отдать часть своего заработка на благотворительность?

В канун Международного дня защиты детей недельная заработная плата руководства и однодневный заработок работников Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта будут переведены Жмеринскому центру социально-психологической реабилитации детей на приобретение медицинского оборудования, а именно - аппарата “Тубус-кварц”. В сумме - это приблизительно 50 тысяч гривен. Это первый приют для детей, который был реорганизован в центр социально-психологической реабилитации детей. Сегодня там находится 20 воспитанников: 7 мальчиков и 13 девочек.

А как Вы воспитываете своих детей? Позволяете себе ругать их или наказывать за какую-то провинность?

Для меня очень важен родительский опыт. Это общение, совместные занятия спортом, поддержка ребенка, учебы. Каждую свободную от работы минуту я уделяю своим двум сыновьям. Для меня роль отца в воспитании - это не средство наказания, а наоборот пример, каким должен быть мужчина.

Социальная обязанность каждого отца - сделать своего ребенка счастливым. А что такое счастье наших детей? Это их самостоятельность - то есть способность учиться, думать, принимать решение и отстаивать свое мнение.

Беседовала Анна Ященко