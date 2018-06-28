Участники тестирования рисовали дули и не только...

Говорить о целесообразности или нецелесообразности тестирования, его изъянах и преимуществах пока нет смысла. Более полумиллиона участников внешнего оценивания уже сдали тесты по пяти учебным дисциплинам. На сегодня Центр оценивания качества образования проанализировал и обобщил результаты по украинскому языку и литературе, математике и истории Украины. О чем они свидетельствуют?

Максимальный результат – 200 баллов – по двум предметам набрали лишь 19 участников внешнего тестирования. И как отметил директор Украинского центра оценивания качества образования Игорь Ликарчук, среди фамилий этих учеников нет ни одной фамилии “шишек”. География лучших из лучших охватывает все регионы Украины: по одному представителю Крыма, Донецкой, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Херсонской и Черкасской областей, по два участника из Черновицкой, Киевской и Черниговской областей и 6 – из Киева. Кстати, не все эти выпускники учатся в каких-то престижных лицеях и гимназиях, лучшими результатами также могут похвастаться обычные городские и сельские школы.

– Однако мы не обнаружили среди отличников выпускников одного очень дорогого учебного заведения в Киеве, – отметил заместитель министра образования и науки Павел Полянский (так и не назвав заведение, которое не оправдало ожиданий). – Тестирование вынудит кое кого из родителей обратить внимание на такой момент: за что они платят такие большие деньги... Увидим в канун 1 сентября, пороги каких школ будут оббивать родители.

Такой вывод Министерства образования и науки и Центра оценивания качества образования может взорвать доверие родителей к платным престижным учебным заведениям среднего образования, которые берут за свои услуги довольно дорого. Господин Ликарчук пообещал, что до 1 сентября будут опубликованы перечни всех учебных заведений с показателями в процентах за полученные баллы по тем или иным предметам.

Если проанализировать результаты тестирования отдельно по предметам, то они выглядят таким образом. Во внешнем независимом оценивании по украинскому языку и литературе приняли участие 461 тыс. 210 человек. Из них 8,8% не прошли проходной барьер, то есть набрали 123 и меньше баллов по шкале от 100 до 200 баллов, 51,2% – набрали свыше 150. Лучшие показатели по украинскому языку и литературе оказались у учеников из Киева и Львовской области, худшие – в Крыму.

В тестировании по математике приняли участие 226 тыс. 84 абитуриента, из них 4,6% не преодолели проходной барьер, хотя этот предмет участники внешнего оценивания выбирали сами – математика не была обязательной. 52% имеют оценку свыше 150 баллов. Лучшие показатели – в Киеве, Севастополе, Херсонской и Черниговской областях, худшие – в Черновицкой, Закарпатской и Винницкой. По математике оценки приблизительно одинаковые. По сравнению с украинским языком и литературой выросло число тех, кто имеет начальный уровень учебных достижений, но и уменьшилось количество тех, кто имеет высокий уровень подготовки. Однако стабильно высоким остается количество участников внешнего тестирования, кто имеет достаточный и средний уровни.

В тестировании по истории Украины приняли участие 83 тыс. 465 учеников. 9% из них получили непроходной балл, 51% набрали более чем 150 баллов. Лучшие результаты в Киеве и Львовской области, худшие – в Закарпатской и Одесской областях и в Крыму.

– Учебные достижения сельских и городских участников внешнего оценивания практически не отличаются между собой, – заявил Ликарчук.

Правда, немножко отличаются результаты по математике по городу и селу, но эксперты связывают это с объективными факторами: специализированные математические заведения находятся в городах. Но в целом существенной разницы в качестве образования в учебных заведениях лишь на основании места расположения школы эксперты не заметили.

Эта статистика опять же немного покачнула статус имиджевых лицеев и гимназий.

Ликарчук также заверил, что количество работ, обработанных в украинском центре, идентично числу участников внешнего оценивания. Все работы распознаны, всех авторов установили. Фактов массового списывания зафиксировано не было.

– Тест из украинского языка и литературы охватывал программный материал с 5-го до 11-го класса. Написать шпаргалку на все случаи жизни невозможно, – говорит Ликарчук. – Если бы мы фиксировали случаи массового списывания, то результаты, по-видимому, были бы лучшими.

Но все же четыре ученика были удалены из аудитории за пользование мобильными телефонами. Но эксперты заверяют, что это очень незначительное количество на фоне полумиллиона участников.

Кстати, некоторые участники внешнего оценивания подошли к тестированию творчески, даже слишком. На полях работ они нарисовали шаржи на инструкторов, непристойные жесты, понаписывали грязные ругательства.

– Я не показываю те работы, в которых есть вульгарные вещи. Я не показываю те работы, в которых есть другие, не менее досадные вещи. И все эти люди решили стать студентами высших учебных заведений, – возмущался Ликарчук.

УНИАН поинтересовался у него, много ли было таких работ и влияли ли эти рисунки и ругательные надписи на результаты тестов.

– Таких работ было несколько десятков. Влияло это лишь на одно – затягивало время проверки. Все они получили результат меньше 124 баллов. Я бы с удовольствием отослал эти “произведения” их авторам и родителям, пусть бы посмотрели...

21 мая начнется печать сертификатов с оценками. До конца недели первые партии поступят на пункты регистрации. Все участники оценивания получат сертификаты в пунктах регистрации. Подавать или не подавать свой сертификат в школы, остается правом ученика. Требовать этого от ученика ни директор школы, ни учитель, ни классный руководитель не имеют права, ведь информация относительно балла в его сертификате является конфиденциальной.

Анна Ященко