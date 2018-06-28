Франчук похвасталась Кофи Аннану новым аппаратом для больных СПИДом

Я чрезвычайно рада, что открыть больницу приехал седьмой генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. Когда я только начинала свою деятельность – борьбу со СПИДом – я получила поддержку от Кофи Аннана. На тот момент это было очень значимо и важно. Это человек, который на протяжении десяти лет прилагал огромные усилия, чтобы изменить в мире ситуацию с ВИЧ/СПИДом…

Так вчера основательница Фонда АнтиСПИД Елена Франчук и Кофи Аннан открыли отделение интенсивной терапии для больных ВИЧ/СПИДом в клинике Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л.У.Громашевского. Отделение оборудовано на средства, собранные на благотворительном аукционе Love Fashion AID, организованном опять таки госпожой Франчук.

Активнейшая борец со СПИДом в Украине поблагодарила сердечно господ Ананам (Кофи приехал со своей женой), а также низко поклонилась участникам аукциона, за чьи деньги смогла закончить ремонт больницы и закупить медицинское оборудование.

Больница функционирует уже 20 лет. Это первое учреждение в Украине, которое было открыто для предоставления первой медицинской помощи, больным ВИЧ/СПИДом. Однако до сих пор, пока над ней не взяла опеку Франчук, клиника находилась в плачевном состоянии.

Госпожа АнтиСПИД считает своим большим достижением открытие отделения интенсивной терапии, потому что теперь тяжелобольные СПИДом смогут получать помощь. Им больше не придется умирать в общих палатах в присутствии других.

В больницу приезжают люди со всех регионов Украины. Ежегодно сюда обращается свыше 4 тысяч пациентов, 610 человек получают активную антивирусную терапию. Все, кто находится в тяжелом состоянии, имеют возможность лечиться в стационаре. В год госпитализируют около семисот больных, еще тысяча лечатся амбулаторно.

– И это не удивительно, – говорит заведующая отделением больных ВИЧ/СПИД Светлана Антоняк, – потому что темпы ВИЧ-инфекции очень высоки, ежемесячно регистрируется около 1000 новых ВИЧ-инфицированных.

Для клиники Фонд “АнтиСПИД” приобрел также сверхсовременный аппарат для определения состояния иммунитета ВИЧ-инфицированных.

– Без определения состояния иммунитета нельзя начать лечение, – делится медицинскими знаниями благотворительница Франчук, – а этот аппарат помогает определить то состояние иммунитета, при котором необходимо начать лечение.

– Где приобрели аппарат?

– Где, не знаю, но знаю, что фирма-производитель снизила его стоимость для нас вдвое – учла, что он будет первым в Украине.

Кофи Аннан с супругой осматривают клинику…

– Сколько нужно ждать результата? – поинтересовался гость, осматривая сверхсовременный аппарат по определению иммунитета.

– В тот же день.

Он одобрительно кивает головой.

– Есть ли трудности с тем, чтобы люди прошли анализ на наличие ВИЧ-инфекции? И есть ли тенденция добровольного тестирования? – спросила госпожа Аннан.

– В Украине все тестирование добровольное. Обязательно тестируется только донорская кровь. Но мы не занимаемся тестированием, мы занимаемся людьми, которые уже инфицированы. К сожалению, обычно проходят тестирование люди уже с показателями инфекции или беременные женщины. Пять регионов Украины приближаются к черте, где показатель ВИЧ-инфицированных беременных женщин – 1 процент!

– Можно ли как-то убедить беременную женщину, чтобы она принимала профилактические меры для защиты ребенка? – спрашивает экс-генсек.

– Можно. Большинство женщин получает доступ к профилактической антивирусной терапии. Однако, несмотря на то, что еще в прошлом году приняли протокол высокоактивной терапии для профилактики ВИЧ-инфекции, которая грозит передаться от матери к ребенку, эти препараты еще до сих пор недоступны. То есть в этом году категория беременных женщин с ВИЧ-инфекцией выпала из финансирования нашего государства.

На открытие отделения госпожа Франчук, кроме экс-генсека с женой, пригласила еще и светский бомонд (певицу Таисию Повалий с Игорем Лихутой, певца Виталия Козловского, художника Олега Пинчука, спортсменку Лилию Пидкопаеву, дизайнера Сергея Ермакова и других) и почти всех бизнесменов, которые принимали участие в упомянутом выше осеннем аукционе.

Хотя Франчук много всего приобрела для больницы, однако потратила еще не всесредства, вырученные на аукционе.

– У нас еще часть денег осталась. Мы будем делать ремонт в четвертом городском роддоме. Потому что немало матерей отказываются от ВИЧ-инфицированных детей. А врачи говорят, что если матери с детьми после родов смогут быть вместе, в одной палате, то количество отказов сократится.

Госпожа Франчук увидела бизнесмена Гарика Корогодского, который на аукционе приобрел самый дорогой лот – за 40,5 тыс. евро.

– Видите, Гарик, стоимость одного платья приравнивается к стоимости одной палаты, – сказала Елена. Тот глубокомысленно покачал головой...

Чета Аннан не только оценила состояние клиники, но и пообщалась с пациентами…

Я тоже пообщалась с одним ВИЧ-инфицированным. Он рассказал о своих ощущениях, когда узнал, что болен:

– Это была весна. Чтобы узнать о результатах анализа, мне было нужно было подняться на четвертый этаж, лифт не работал. Я шел по лестнице и думал: я поднимаюсь человеком, у которого еще очень много времени в жизни, а спуститься могу совсем другим человеком. И за эти четыре этажа я для себя решил – если я узнаю, что у меня ВИЧ, то я каждый день своей жизни буду жить счастливым человеком. Вы знаете, прошло 12 лет с того момента, и я ни разу не пожалел, что мне поставили такой диагноз, потому что он полностью изменил свое отношение к жизни. Я понял, что не продолжительность жизни определяет счастье, а его глубина.

После осмотра больницы всех пригласили в ресторан. Уважаемый гость поделился своими впечатлениями.

– Я счастлив, что могу находиться сегодня среди вас и видеть то, что я увидел. Еще несколько лет назад, я не мог представить, что смогу в Украине такое увидеть. Я много путешествую по миру и, к сожалению, вижу, что людей больных ВИЧ/СПИДом обычно ожидает отторжение, их никто не хочет лечить. Нужно время, чтобы избавиться от дискриминации этих людей, клейма, стереотипов. Мы должны протянуть руку этим людям, дать понять, что мы вместе с ними. Для того, чтобы их поддержать, необходим системный труд, и поэтому хочу поблагодарить команду, которая бок-о-бок работает с Еленой. Елена, я знаю, что вы вкладываете в это свой талант, свою энергию, свое творчество. Мы с женой поговорили с несколькими пациентами, которые находятся в больнице. Особенно мне запомнились слова одного из них: «Эти люди спасли мою старую жизнь и подарили новую». Еще один пациент рассказал, что уже не мог есть, его внутренние органы были в страшном состоянии, но сейчас, благодаря лечению, он может жить полноценной жизнью. Знаю, что впереди у вас еще много работы, потому что, как известно, в Украине огромными темпами распространяется эта болезнь. Призываю всех проверяться на ВИЧ, особенно беременных, потому что есть возможность избежать передачи инфекции ребенку. Давайте работать вместе, работать в команде, и пусть все исполнится.

Ксеня Лесив