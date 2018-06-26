Елена Франчук вошла в азарт и наторговала полмиллиона долларов

Звезды «сияли» жиденько: Тина Кароль - флуоресцентно-зеленым платьем, из которого эффектно выпирала девичья грудь, и Виталик Козловский - скромным черно-белым нарядом... “Русские не продаются... Тысяча евро раз...” Репортаж В конце прошлой недели состоялся второй и завершающий этап благотворительной акции Елены Франчук, направленной на борьбу против СПИДа. Первым этапом был показ коллекции под одноименным названием Love Fashion Aid, созданной 38 известными украинскими дизайнерами, а вторым, соответственно - ее распродажа.

Если на сам показ были приглашены преимущественно известные звезды шоу-бизнеса, то на аукцион пришли крутые украинские бизнесмены. А вот звезды «сияли» жиденько: Тина Кароль - флуоресцентно-зеленым платьем, из которого эффектно выпирала девичья грудь, и Виталик Козловский - скромным черно-белым нарядом. Тину пригласили развлекать (спела две песни) дорогих - в прямом смысле слова - гостей, Козловский простоял в углу - места ему почему-то не выделили. Не было даже народной артистки Украины Наталии Могилевской - лучшей подруги организатора аукциона, главы фонда “АнтиСПИД” Елены Франчук.

И не удивительно, ведь цель мероприятия - собрать как можно больше денег, которые водятся не у артистов, а у бизнесменов.

Перед началом действа госпожа Елена заметно волновалась, отказывалась даже от комментариев, говорила, что ей нужно встречать гостей. Мы отнеслись к этому с пониманием - ведь на счету был каждый бумажник.

А встречать гостей активная борец со СПИДом умеет - к каждому подойдет, улыбнется, нежным голосом поздоровается, трижды поцелует дорогого гостя. Ее муж - Виктор Михайлович Пинчук - тоже помогал создать приветливую атмосферу, однако целовался избирательно, например, с Кличко младшим. Для поцелуя Владимиру пришлось едва не кланяться.

На показе боксеры не были, но на аукцион пришли с радостью.

- Буду пытаться наверстать пропущенное, - сказал Владимир Кличко, - Сегодняшнее мое присутствие важно, поскольку это касается благотворительности, и это хорошо, что благотворительность в нашем государстве - не только слова, но и дело, тем более еще и с таким прекрасным оформлением.

Владимир считает своей обязанностью передавать информацию подрастающему поколению, чтобы “они знали, как защищаться от СПИДа”.

Виталий Кличко пришел на аукцион, чтобы быть неотъемлемой частицей общества и сделать резонанс в нем.

- Самое главное - это быть здесь, не быть безразличным к проблеме, которая касается каждого, жить в обществе и быть свободным от него - невозможно, поэтому я принимаю участие в аукционе. И не вопрос, - смогу ли я победить на сегодняшних торгах, или нет. Главное - сделать резонанс в обществе, у меня не цель - что-то купить, а просто поддержать этот проект.

Перед началом аукциона Елена Франчук со сцены вспомнила старый советский мультик, героиню которого не может забыть уже много лет, возможно потому, что сама себе ее напоминает:

- Я вспомнила старый советский мультик «Цветик-самоцветик», о девочке, которая нашла цветочек. Она очень любила мороженое и другие сладости, но наибольшее удовольствие получила тогда, когда помогла мальчику, который был ей дорог. Те, кто присутствуют в зале, волей судьбы, а также своими неординарными способностями заслужили право и честь быть состоятельными и достойными членами этого общества. Под словом достойный понимается также, что мы не безразличны к тем, у кого жизнь сложилась не так хорошо, и мы хотим, и мы можем им помочь и от этого получаем удовольствие.

Дальше взял слово ведущий, который активным темпом начал торги, объявив перед тем, что торговаться «будут в евро». Стартовая цена каждого лота была 100 евро, предложения принимались также по телефону, а вот рассчитываться сразу было не обязательно, можно и на протяжении трех дней - наличными или безналично и в любой валюте.

Первый лот - платье от Оксаны Караванской, в которое на показе была одета Наталия Могилевская, приобрел Владимир Кличко за 9 тыс. евро. После покупки братья поспешили на шоу к Савику Шустеру.

Самым дорогим лотом аукциона стал наряд «Бони и Клайд», в котором на показе дефилировали Лилия Подкопаева и Алексей Вертинский, от фешн-студии MUNA, приобретенный бизнесменом Гариком Корогодским за 40,5 тыс. евро. Господин Гарик приобрел также еще один лот за 10,5 тыс. евро. Конечно, такой человек как Корогодский, мог приобрести и больше.

- Денег мне всегда жалко, но на такое дело, нет, - говорит бизнесмен. - А почему я так мало купил? Потому что жадный...

Однако рекордсменом торгов стал председатель правления «Дельта-Банка» Николай Лагун - он приобрел целых три лота на общую сумму 71 тыс. евро.

По телефону тоже немного наторговали... Среди тех, кто сделал свое благотворительное пожертвование таким образом, - бывший министр здравоохранения, а в настоящее время директор Института им. Шалимова Юрий Поляченко, владелец страховой компании «Про100» Лев Хлявич и филантроп Борис Литовский.

Развлекать гостей хозяйка вечера пригласила непревзойденных ребят из “95-го квартала”.

Они устроили собственный маленький аукцион в рамках общих торгов, на котором продавали сценические костюмы «Квартала», - все ушло по тысяче долларов. Особенно хорошо расходились пижамы с фотографиями “кварталистов”.

Конечно, не могло обойтись без развлекательного номера на политическую тему.

Потом руководитель «95-го квартала» Владимир Зеленский начал импровизировать и в итоге продал два свитера турецкого производства, в которые были одеты артисты, - за 3 и 5,3 тыс. евро.

- Так дорого геморрой еще не стоил, - сказал он.

Но и на этом Зеленский не остановился и продал Елене Франчук за 3 тыс. евро футболку оранжевого цвета с надписью «Так!», которая, по его словам, «была на Викторе Андреевиче». Эти слова очень развеселили аудиторию.

Потом кто-то из бизнесменов выразил желание купить самого Зеленского, на что он сказал:

- Русские не продаются... А я еврей. Тысяча евро раз...

Бизнесмены долго хохотали...

Торги длились свыше двух часов, и ближе к 11-ти часам вечера Елена Франчук объявила общую сумму выторга, однако почему-то в долларах - наверное, чтобы солиднее звучало. Всего вышло 535 тыс. долларов (364 тыс. евро).

Радости она не скрывала, едва ли не прыгала от счастья, ведь было важно, чтобы «сумма вышла больше, чем во время весенних торгов».

- Для меня очень важно, что вы пришли сегодня, - обратилась госпожа Франчук к богатым коллегам, - я потрачу все до копеечки деньги на нужды вич-инфицированных людей и на борьбу со СПИДом.

Благодаря собранным средствам в инфекционной клинике в Лавре, куда за квалифицированной медицинской помощью обращаются пациенты со всей Украины, будет оборудован блок интенсивной терапии.

Оксана Климончук