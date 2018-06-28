Бюджет-2008: пересматривать нельзя оставить без изменений

Изменения к бюджету-2008 превратились в политического заложника. Впрочем, как и множество других законов – об императивном мандате, о системе голосования в два тура на выборах городских голов и такое прочее. Т. н. «антиинфляционные законопроекты» в этот перечень не стоит заносить, поскольку они являются скорее политтехнологическим продуктом с привкусом госплановской плесени, чем квинтэссенцией экономической логики.

Так стоит ли ломать копья вокруг изменений к бюджету-2008? Народная мудрость, что утверждает, мол нет ничего более вечного, чем временное, исполняется. Требование внести изменения в бюджет до 1 марта не просто не выполнено, а откровенно проигнорировано. Как правительством, так и парламентским бюджетным комитетом. Кстати, сложно вспомнить за годы всех каденций еще один такой стыдливый, непубличный и безынициативный бюджетный комитет. Как правило, должность председателя комитета является мощной катапультой в активную политическую жизнь и гарантией постоянного внимания со стороны масс-медиа. Вспомним Азарова (1993–1996), Тимошенко (1998–2000), Турчинова (2001–2002), Порошенко (2002–2006). Теперешний председатель Николай Деркач (блок Литвина, бывший заместитель председателя Днепропетровского ОГА и экс-министр экономики) по уровню цитируемости уступает даже самым молодым народным депутатам. Скажем, украинский Google фиксирует 949 ссылок на «Николая Деркача, председателя Комитета по вопросам бюджета» и 2140 ссылок на Лесю Оробец.

Рассмотрим аргументы и контраргументы в интересах (не) принятия изменений в бюджет. Начнем с реальностей, которые должны были бы подталкивать правительство к их самому быстрому принятию, однако этого в действительности не происходит.

Ассигнования на наличные расходы в счет обесцененных сбережений фактически исчерпаны, а количество зарегистрированных вкладчиков вот-вот превысит выделенные на эту цель шесть миллиардов гривен. Реакция на эти выплаты кое в чем отлична в городах и в селах. Благодарность урбанизированных пенсионеров испытала значительную эрозию в результате галопирующих цен, и в очередях нередко приходится слышать: «Она дала – она же у нас и забрала». Крестьяне, которые в меньшей степени почувствовали на себе ценовой пищевой ажиотаж, готовы на премьера едва не молиться. Однако сальдо эмоций все равно в интересах Тимошенко. После первой волны можно взять и летнюю паузу, а за это время запустить систему безналичных расчетов – два миллиарда клиринговых гривен в счет долгов за коммунальные услуги. Надежда на то, что заработает статья 79 Закона о бюджете все еще остаются – она позволяет правительству беспрепятственно направлять на выплату сбережений сверхплановые приватизационные средства. И хотя 8,9 млрд. гривен (приватизационный план на год) не вырисовываются даже на горизонте, безумная борьба за них стала едва не катализатором теперешнего политического кризиса.

К пересмотру бюджета поджимает также необходимость пополнить оборотные средства Нафтогаза в форме государственной компенсации НАК "Нафтогаз Украины" разницы между ценами закупки импортированного природного газа и его реализации субъектам ведения хозяйства на производство тепловой энергии, которая потребляется населению. Определенная на эту цель годовая сумма в 4 млрд. 335 млн. вскоре будет исчерпана, и ее необходимо пополнять. Пока еще правительство тянет и с повышением цен на газ для населения, переводя вместо этого этот груз на промышленных потребителей (перекрестное субсидирование). Целевая надбавка на реализацию газа для последних (другими словами, плата за услуги Нафтогаза) выросла на 12 процентов (на 6 процентов для предприятий химической промышленности).

Другим аргументом в интересах безотлагательных изменений в бюджет являются постоянные просьбы налоговой службы увеличить им бюджетное пространство для возмещения НДС, определенное на сегодня в размере 24 с половиной миллиарда гривен. Налоговики парадоксальным образом становятся заложниками таможенников. Чем больше таможенники наполняют бюджет, взимая при этом живые средства вместо вексельных бумажек, тем больше возмещения должны платить налоговики. Поэтому победные реляции ведомства Хорошковского (которому уже прочили отставку из-за сближения с Балогой) имеют и обратную сторону, прежде всего для ведомства Буряка. Обязательства председателя ГНАУ о том, что до 1 апреля в Украине не останется невозмещенного НДС, оказались такими же фата-моргана, как и декабрьская решимость правительства рационализировать систему социальных льгот, фактически возобновленных кабминовским постановлением №407 от 23 апреля 2008 года. Уже очевидно, что в прокрустово ложе возмещений шириной 24,5 млрд. налоговая не помещается, поэтому и просит Минфин расширить поле для маневра. Скорее всего, эти письма останутся гласом вопиющего в пустыне, что будет означать: проблема НДС по-украински появится с новой силой. А осенью, когда экспортеры зерна будут вывозить хлеб за границу и выставлять еще больше НДС на возмещение, эта проблема заострится еще более болезненно.

Однако пока еще правительство не спешит с полноценными изменениями в бюджет, вместо этого ограничиваясь сравнительно незначительными коррективами (бюджетные законопроекты, связанные с расходами на вооруженные силы или же с соблюдением норм Киотского протокола). Действительно, существует риск, что в этот раз законопроект не будет проголосован в блиц-режиме, и его настолько обременят социальными инициативами, что вместо инфляционного антидепресанта он превратится на инфляционный катализатор. К тому же запас прочности относительно зарплат и пенсий до осени, когда спадет инфляционная лихорадка, в бюджете есть.

Между тем правительство готовит под изменения новую доходную базу. С этой целью 15 мая в ВР был зарегистрирован законопроект №2481 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины». Среди прочих положений, настоящий документ предлагает несколько изменить поспешную и непродуманную норму об обязательности отведения земельных участков или получения права на аренду исключительно через земельные аукционы. Вместо того, чтобы обезглавить коррупционную гидру, такая норма стала прямой противоположностью этого замысла, связав руки тем, кто действует в пределах закона, и увеличив взятки для остальных. Теперь правительство предлагает (прислушавшись таки к воплям с мест) расширить перечень исключений для получения права на аренду земельных участков в обход аукциона. Теперь землю можно будет получить безаукционно «под объекты социального назначения, строительство социального и доступного жилья». В ушко этой иглы ловкие застройщики и сообразительные местные депутаты проведут и верблюда. Если на первом этаже дома-небоскреба размещена детская парикмахерская, разве же это не объект социального назначения? Эта норма действительно должна быть или отменена или изменена.

Интересно, что Кабмин и себе оставил щелку для «благодеяний»: если законопроект проголосуют, то право на аренду земельного участка вне аукциона можно будет получить и «в случаях, определенных Кабинетом Министров Украины». Помнится, в январе Ю.В. обещала, что «решения, которые кормили бюрократа и его семьи, просто отменят» («Урядовый курьер», 26 января).

Выглядит так, что на месте отмененных появляются новые, не менее привлекательные.

Игорь Шпак