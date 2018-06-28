Киркоров и Сердючка проводили Ани Лорак на Евровидение

"Музыкальные проводы" Ани Лорак на Евровидение-2008 устроила в субботу вечером Национальная телекомпания Украины. Мероприятие обставили с пафосом - прямехонько на Майдане Независимости, с прямой телетрансляцией и с кучей артистов, которые наперебой желали нашей Каролине удачного выступления в Сербии. Как известно, песенный конкурс пройдет 20-24 мая в Белграде, куда Лорак прилетит за десять дней до Евровидения - и за этот короткий промежуток времени постарается влюбить в себя всю Европу...

Концерт на Майдане, очевидно, должен был стать своеобразной генеральной репетицией "евровиденьевского" выступления Лорак. В сопровождении четырех танцовщиков артистка исполнила Shady Lady - зажигательный хит ("производства" Филиппа Киркорова), с которым и будет покорять капризную Европу. Специально для такого случая - провести Каролину в нелегкий европейский путь - прибыл в Киев и сам автор композиции - Филипп Блистательный. Откатав на Майдане (конечно, под фонограмму) две песни, Киркоров в который раз забросал нашу красавицу комплиментами. А еще - опять напомнил, что просто-таки уверен в удачном выступлении Лорак.

Уже после Киркорова со своими пожеланиями на сцену Майдана высыпали и украинские артисты, наперебой заверяя, что верят в нашу победу. Наиболее интересную же фразу бросил серебряный призер прошлогоднего Евровиденья Верка Сердючка. "Я здесь проводила с Ани Лорак тренинги, - шутя делилась со сцены артистка. - И напомнила ей, что нам их место - до одного места". То есть главное, мол, не победа, а участие.

Несмотря на это заезженое правило, настроена наша конкурсантка решительно. Уже после концерта, на пресс-конференции в УНИАН, Лорак не уставала повторять, что чувствует сейчас большую ответственность, ведь хочет оправдать любовь украинских зрителей, которые будут болеть за нее. Желание, в конечном итоге, вполне понятное - особенно после неудачного для той же Лорак национального отбора 2005-го, когда вместо нее на Евровидение просто отправили группу "Грынджолы". К слову, еще тогда Лорак заверяла, что на Евровидении ее больше не увидят...

- Сейчас хочу только выспаться, хорошо поесть, выйти на сцену - и спеть такую прекрасную песню! - делилась на пресс-конференции певица. Прибавила, что едет на конкурс не только как участница, но и как Посол доброй воли ООН по вопросам борьбы со СПИДом. Специально по этому поводу команда Лорак представит в Белграде первый в истории Евровидения комикс - что-то наподобие Shady Lady (то есть "Загадочная леди") против "мистера СПИД". Конечно, подготовила наша команда и интересные, красочные промоматериалы, которыми будут рекламировать в сербской столице украинскую участницу.

- Сколько чемоданов повезете в Белград? - поинтересовались у Лорак журналисты.

- Я даже не представляю, сколько их должно быть - по-видимому, три-четыре, - ответила певица. - Это же нужно столько набрать обуви, аксессуаров, косметики... Хочу там поражать всех ежедневно! На меня будут обращать внимание, потому что уже сегодня можно с уверенностью сказать - мы фавориты!

17 мая украинская делегация устроит в рамках Евровидения громкую вечеринку с национальным колоритом. В частности, Лорак обещает спеть на вечеринке много украинских песен. А вот будет общаться в Белграде исключительно на английском - мол, "мы же все-таки в гости едем".

- Во время моих промотуров по Европе все очень удивлялись, что я свободно, без переводчика общаюсь по-английски, - похвасталась Ани. - И я же хочу показать, что мы европейское государство, которое развивается. У нас не в шароварах ходят!

- Но прошлогодняя победительница Евровидения, сербка Мария Шерифович, пела на конкурсе на своем родном языке, а не на английском? - допытывались у Каролины.

- Ее песня называлась "Молитвой", а молиться нужно только на родном языке, - парировала артистка. - Я тоже "Отче наш" читаю только по-украински. Но моя "Shady Lady" - это более танцевальная песня. Главное, что сама я - украинка, с Буковины. Но обещаю, что в Сербии мы покажем шоу действительно европейского уровня.

Относительно роли Филиппа Киркорова в подготовке Ани Лорак к конкурсу, то певица в который раз отметила, что российская звезда ее не продюсирует.

- Филипп Киркоров не везет меня на Евровидение, - акцентировала Каролина. - Он - автор песни, которую я там буду петь. Правда, Филипп очень помогал мне, приглашал на свои концерты как гостью. Киркоров - это действительно сильный игрок в нашей команде, но он меня не продюсирует. Я самостоятельная певица.

К прогнозам относительно места на конкурсе Лорак относится более чем осторожно.

- Какие ваши планы после победы? - спросили у нее.

- Давайте все-таки подождем, - ответила певица. - На все воля Божья. Своих конкурентов я пока не анализировала - не было на это времени. Думаю, присмотрюсь детальнее уже на месте. На Евровидении три минуты на сцене могут решить все!

Напомним, что Ани Лорак будет выступать во втором полуфинале Евровидения 22 мая под номером 4. Первый полуфинал пройдет 20-го, а финал - 24 мая. Нынешний конкурс станет самым "массовым" за всю свою историю - в нем примут участие исполнители из 43 стран.

Татьяна Данилова