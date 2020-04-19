Календарь событий: Чернобыльская катастрофа, первые автономера, история гильотины и газировки, мучения Русалочки и загадка смерти Бетховена

20 апреля

Неделя начинается с Дня китайского языка – одного из официальных языков ООН, учрежденного Организацией в 2010 году. День установлен в память о ЦанЦзе- основателе китайской письменности. По легенде, он был придворным историографом мифического императора Хуан Ди и разработал набор пиктограмм, которые впоследствии стали основой для иероглифов. Это позволило отказаться от узелкового письма. Письменный китайский язык считается одним из самых сложных в мире. В нем используется около 80 тысяч иероглифов. Правда, для повседневного обихода хватает 3–5 тысяч символов. Кроме того, это один из самых древних языков, существующих на планете. Китайский является государственным языком КНР, Тайваня и Сингапура. В некоторых штатах США, в частности, в Нью-Йорке, все официальные документы в обязательном порядке переводятся на китайский язык. Всего же в мире на нем говорят свыше 1,3 миллиарда человек. Огромное количество носителей языка стало причиной включения китайского в число шести официальных и рабочих языков ООН.

Есть 20 апреля и значимые памятные даты. Так, в1770 году Джеймс Кук открыл Новый Южный Уэльс(Юго-Восточная Австралия).

В 1841 году состоялась публикация первого в истории литературы детективного рассказа - «Убийство на улице Морг» американского писателя Эдгара Алана По. Действие происходит в Париже, на улице совершается зверское убийство двух женщин, а главным героем является эксцентричный частный детектив, который и проводит расследование.Именно с этого произведения принято начинать отсчет развития детективного жанра. ПотомПо написал еще несколько детективных рассказов - «Тайна Мари Роже», «Похищенное письмо» и другие. Но «Убийство на улице Морг»был не только первым детективом, но, как многие критики полагают до сих пор, еще и лучшим. Сам термин «детектив» появился лишь четверть века спустя, а свои новеллы сам автор называл «логическими» или «рассказами об умозаключениях». Писатель создал не только новый жанр, но его основную схему – «загадка-расследование-объяснение», и его основные сюжеты, которые и ныне используются в детективной литературе. Также По изобрел классические приемы детективов, такие как – «подсадная утка», подбрасывание улик, двойная игра, ложный след.

В 1871 году между Токио и Осакой было проложено первое почтовое сообщение в Японии.

В 1902 году супруги Мария и Пьер Кюри получили чистый радий.

В 1910 году комета Галлея максимально приблизилась к Земле.

В 1920 году хоккей на льду вошел в программу Олимпийских игр.

В 1935 году стараниями журналиста Уоррена Хилла, ведущего шоу «YourLuckyStrikeHitParade», на американском радио появился первый в мире хит-парад.

В 1940 году в США был продемонстрирован первый электронный микроскоп.

В 1994 году немцы опередили французов и возглавили список наций, потребляющих наибольшее количество алкоголя на душу населения.

В 1995 году по решению президента Франции Франсуа Миттерана прах Пьера и Марии Кюри был перенесен в Пантеон в Париже. Кстати, в 1903 году Шведская королевская академия наук присудила Пьеру и Марии Кюри Нобелевскую премию по физике. Они получили половину награды «в знак признания… их совместных исследований явлений радиации, открытых профессором Анри Беккерелем». Теперь они наконец получили возможность оснастить свою лабораторию необходимой аппаратурой и купить для своей квартиры ванну. Помимо Нобелевской премии, Пьер Кюри был удостоен еще нескольких наград, включая медаль ДэвиЛондонского королевского общества (1903) и золотую медаль Маттеуччи Национальной Академии наук Италии (1904). В октябре 1904 года Пьер Кюри был назначен профессором физики Сорбонны, а Мария Кюри - заведующей лабораторией, которой ранее руководил ее муж. В 1905 году он был избран академиком во Французскую академию наук. Специально для него в Парижском университете была образована кафедра общей физики и радиоактивности. В дождливый день 19 апреля1906 года Пьер Кюри трагически погиб, когда, переходя улицу в Париже, поскользнулся и попал под конный экипаж. Колесо телеги раздавило ему голову, смерть наступила мгновенно. Мария в течение нескольких месяцев находилась в тяжелейшей депрессии. После гибели мужа она была назначена на его место в Парижском университете и 5 ноября 1906 года начала свое первое занятие, став первой в истории университета и Франции в целом женщиной-преподавателем. В 1908 году она стала профессором и получила кафедру. В 1911 году Мария Кюри получила Нобелевскую премию по химии «за выдающиеся заслуги в развитии химии: открытие элементов радия и полония, выделение радия и изучение природы и соединений этого замечательного элемента». Мария Кюри стала первым - и на сегодняшний день единственной в мире женщиной — дважды лауреатом Нобелевской премии. Мария Кюри умерла 4 июля 1934 года близ Санселльмоза. 6 июля 1934 года она была похоронена на кладбище в Со в могиле своего мужа Пьера Кюри. Она чуть больше года не дожила до присуждения Нобелевской премии ее дочери Ирен и зятю Фредерику Жолио за открытие искусственной радиоактивности.

В 1998 году фирма Intel анонсировала процессор Pentuim II Xeon.

В 2001 году Китай официально исключил гомосексуальность из перечня психических заболеваний.

Неофициальные праздники, за которые мир обязан различным сообществам, в том числе, в соцсетях, - День свободного аппаратного обеспечения иДень поисков смысла жизни.

Именины у Даниила, Акилины, Георгия, Петра и Аркадия.

21 апреля

Во вторник - Всемирный день творчества и инновационной деятельности, учрежденный ООН в 2017 году. Инициаторы этого праздника связывают дату его проведения с Международным днем Матери-Земли, отмечаемым 22 апреля, а также с предшествующей празднику датой рождения великого ученого, мыслителя и изобретателя Леонардо да Винчи, отмечаемой 15 апреля. В первом случае связь указывает на возможности творчества и инноваций в деле созидания и сохранения нашего общего дома – Земли, а во втором – на вклад великого изобретателя в развитие науки и творческих процессов.

В 753 году до н.э. был основан Рим.

В 1782 году король Буддха Йодфа Чулалоке основал новую столицу Сиама, известную как Бангкок.

В 1856 году каменщики и рабочие строек в Мельбурне прекратили работу и прошли маршем от Мельбурнского университета до здания парламента, ратуя за 8-часовой рабочий день. Их акция была успешной, а сами жители города признаны первыми организованными рабочими в мире, добившимися перехода на 8-часовой рабочий день без потери в заработной плате.

В 1960 году новой столицей Бразилии стал город Бразилиа, возведенный за четыре года по проекту архитектора Оскара Нимейра. В этот день все три ветви власти республики одновременно были перенесены сюда из Рио-де-Жанейро.

В 1983 году в Британии на смену однофунтовым банкнотам пришли однофунтовые монеты.

Неофициальные праздники - Международный день пряника, День тяжелых последствий, День чемоданов и День «IronMaiden».

Именины у Иродиона, Нифонта, Марии, Ивана и Сергея.

22 апреля

В среду - Международный день Матери-Земли. Праздник был учрежден ООН в 2009 году. Для достижения справедливого баланса между экономическими, социальными и экологическими потребностями нынешнего и будущих поколений необходимо содействовать гармонии с природой и планетой Земля.

В 1500 году португальская эскадра под командованием Педру Алвареша Кабрала открыла Бразилию.

22 апреля 1769 года 26-летняя блондинка Жанна Мария, графиня Дюбарри, в недавнем прошлом – парижская куртизанка из семьи простолюдинов, была представлена двору 59-летнего короля Людовика XV как его официальная фаворитка. Графиня Дюбарри стала первой фавориткой после умершей за пять лет до этого события маркизы де Помпадур. Чтобы девушка смогла занять это место, ее фиктивно выдали замуж за графа Дюбарри. Попутно было подправлено свидетельство о рождении – ее возраст был уменьшен на три года, а происхождение «выправлено» на дворянское. Графиня Дюбарри не вмешивалась в государственные дела, в отличие от своей предшественницы Помпадур. Однако ее наряды и драгоценности обошлись казне очень дорого, что вызвало к ней всеобщую ненависть. В результате во время революции графиня была предана суду и в 1793 году казнена по обвинению в государственной измене. На эшафоте она просила: «Еще минутку, месье палач, еще одну минуточку»…

В 1838 году впервые без остановки и использования парусов пароход пересек Атлантический океан: в гавань Нью-Йорка прибыл английский почтово-пассажирский колесный пароход «Сириус». Он вышел из ирландского города Куинстаун4 апреля. Плавание заняло 18 суток и 10 часов. Между тем, самым первым судном, которое одолело Атлантику исключительно на паровом ходу, был корабль «Радамантус», также принадлежавший англичанам. Случилось это шестью годами ранее. Но в отличие от «Сириуса», «Радамантусу» пришлось останавливаться по пути несколько раз для очистки паровых котлов от отложений морской соли.

В 1864 году Конгресс США принял закон, в соответствии с которым на всех американских банкнотах появилась надпись «InGodWeTrust».

В 1864 году во льдах Финского залива приступило к работе первое в мире паровое судно ледокольного типа «Пайлот».

В 1952 году 35 миллионов американцев стали свидетелями прямого репортажа с испытания ядерной бомбы в Неваде.

В 1964 году Танганьика и Занзибар объявили о своем объединении в одно государство - Танзанию.

В 1969 году в Хьюстоне была проведена первая пересадка глаза человеку.

В 1969 году было завершено 312-дневное одиночное путешествие вокруг света Робина Нокс-Джонсона на однокорпусной яхте «Суахили».

В 1972 году первые люди, пересекшие на гребной лодке Тихий океан, - Сильвия Кук и Джон Файерфакс - прибыли в Австралию. Они были в море в течение 362 дней.

Неофициальные праздники - День весенних брудершафтов, Всемирная неделя иммунизации и Международный день секретаря, или День профессиональных административных работников.

Именины у Вадима и Гавриила.

23 апреля

В четверг – Всемирный день книги и авторского права. Дата выбрана не случайно – 23 апреля 1616 года ушли из жизни М.Сервантес, У.Шекспир и Инка Гарсиласо де ла Вега. Это также день рождения или смерти таких известных авторов, как Морис Дрюон, ХальдоурЛакснесс, Дж.Пла и МануэльМехиаВальехо. Вполне логично, что проходившая в 1995 году в Париже Генеральная конференция ЮНЕСКО решила отдать в этот день дань уважения книгам и авторам, призывая всех, и особенно молодежь, находить удовольствие в чтении и уважать незаменимый вклад тех, кто содействовал социальному и культурному прогрессу человечества. Тогда и был учрежден Всемирный день книги и авторского права и Премия ЮНЕСКО за пропаганду идеалов терпимости в детской и юношеской литературе.

Еще в среду - День английского языка, как одного из официальных языков ООН. Установить особые даты, в которые следует отдавать должное языкам организации, предложил департамент по связям с общественностью ООН. Цель праздников — укрепить традиции многоязычия в мире. Организация Объединенных Наций выделила в календаре шесть дней — по одному на каждый из официальных языков. Датой празднования английского языка — 23 апреля — стал день рождения Уильяма Шекспира — великого английского поэта, писателя, самого знаменитого драматурга в мире. Из-под его пера вышло пять поэм, 10 хроник, 11 трагедий, 17 комедий и 154 сонета.

Также в среду - День испанского языка в рамках ООН. Его дата посвящена смерти великого испанского писателя Мигеля де Сервантеса Сааведры (1547—1616). Сегодня испанское влияние заметно во многих странах. На испанском языке, по разным оценкам, говорит от 450 до 500 миллионов человек - жители самой Испании, США, Мексики, стран Латинской и Южной Америки, некоторых государств Африки.

В Украине - День психолога. Поздравляем всех причастных к этой дате!

В 215 году до н.э. в этот день на Капитолийском холме в Риме был воздвигнут Храм Венеры.

В 303 году по приказу римского императора Диоклетиана в Палестине обезглавили христианского воина Георгия Победоносца, который позже был канонизирован церковью.

В 1348 году английский король Эдуард III основал орден Подвязки.Он является высшей наградой Великобритании за преданность и доблесть. Согласно одной из легенд, орден был учрежден, чтобы увековечить известную победу англичан над французами при Креси в 1346 году. Именно тогда король Эдуард подал знак к началу битвы привязанной к концу копья голубой лентой от своего костюма. Есть и другая версия. Она гласит, что во время бала король как галантный кавалер поднял с пола подвязку, оброненную одной из дам. Этот поступок вызвал смешки и улыбки придворных. Однако король не смутился, он сказал: «Многие из вас будут счастливы и горды, надев на себя в один прекрасный день такую ленту! Пусть будет стыдно тому, кто плохо об этом подумает». Его последние слова стали девизом ордена. Ну а подвязку стали носить на левой икре поверх лат в качестве орденской ленты. Был избран и покровитель ордена — святой Георгий. В настоящее время орден Подвязки — знак знамени святого Георгия — красный крест на белом фоне, окруженный изображением синей ленты с пряжкой, на ленте выведен девиз ордена. Знак украшает парадное темно-синее одеяние рыцарей Подвязки и берет с плюмажем. Рыцарями ордена Подвязки являются члены королевской фамилии. Всего же по уставу рыцарей ордена Подвязки не может быть больше 24 человек, помимо монарха, принца Уэльского, членов королевской семьи и иностранных монархов. По мере ухода из жизни старых орденоносцев королева награждает новых. Обычно ее решение становится достоянием общественности в день Святого Георгия. Каждый год в середине июня кавалеры и дамы ордена Подвязки собираются в зале Ватерлоо Виндзорского замка и посещают часовню святого Георгия.

В 1851 году была выпущена первая почтовая марка Канады. Ее автором был создатель железнодорожной сети страны, инженер Сэндфорд Флеминг.

В 1896 году в Нью-Йорке прошел первый в США киносеанс.

В 1907 году Джек Лондон - американский писатель и журналист, военный корреспондент, общественный деятель, наиболее известен как автор приключенческих рассказов и романов - отправился в путешествие вокруг света на двухмачтовом судне.Кстати, это было не первое морское путешествие писателя. Когда Лондону не было и 15 лет, он лелеял мечту стать пиратом. С этой целью он занял у своей кормилицы Дженни денег, на которые купил у пьяного матроса шлюпку. На ней-то будущий писатель и отправился в путь.

«Этот парень не протянет и года, – судачили о нем старые моряки. – А жаль, из него бы вышел отличный капитан». «Сопьется», – вздыхали одни. «Убьют», – качали головой другие. Однако эти предсказания не сбылись – Джек Лондон стал обожаемым всеми писателем, богатым и знаменитым. ...И вот тогда, на сорок первом году жизни он скончался от передозировки снотворного.

В 1913 году состоялся спуск на воду «Аквитании» - единственного лайнера, участвовавшего в обеих мировых войнах.

В 1959 году был создан Союз журналистов Украины - ныне Национальный союз журналистов Украины.

В 1975 году в Киеве открылся Музей книги.

В 1992 году в Пекине был открыт самый крупный ресторан сети «Макдоналдс» - на 700 мест.

Неофициальные праздники - День свиданий под луной, День немецкого пива, День кактусовода и Всемирный день лабораторий.

Именины у Александра, Максима, Зинона, Африкана, Якова и Дмитрия.

24 апреля

В пятницу – «молодой» праздник, отмечаемый с 2019 года - Международный день многосторонности и дипломатии во имя мира. Он был учрежден ГенеральнойАссамблеейООНвдекабре 2018 года.

Еще по решению Всемирной федерации демократической молодежи ежегодно 24 апреля отмечается Международный день солидарности молодежи. Впервые он был проведен в 1957 году, а дата была приурочена к заключительному заседанию Бандунгской конференции стран Азии и Африки в 1955 году.

Также 24 апреля - Всемирный день защиты лабораторных животных, учрежденный Международной ассоциацией против болезненных экспериментов на животных в 1979 году при содействии ООН. Первоначально он «отмечался» зоозащитными организациями в ряде стран, а сегодня уже по всему миру активно развивается движение против вивисекции (экспериментов и опытов над лабораторными животными).

В 1800 году президент США Джон Адамс основал Библиотеку Конгресса, выделив 5 тысяч долларов на закупку книг.Вскоре она преобразовалась в институт государственного масштаба. А после Второй мировой войны библиотека стала самым крупным международным источником информации в формате научного центра. Сегодня библиотека конгресса работает как мощный библиографический центр и как американское агентство по авторскому праву. Она является спонсором выставок и культурных программ. Библиотека расположена в Вашингтоне. Ее здание занимает 265 тысяч метров на Капитолийском холме. Длина ее стеллажей – 865,5 километра. А в главном зале, высота которого 50 метров от пола до купола, размещаются более 45 тысяч книг справочной литературы и столы для 250 читателей. Всего же в коллекции библиотеки сосредоточено около 120 миллионов книг и журналов, 12 миллионов фотографий, почти 5 миллионов географических карт, 57 миллионов страниц рукописей, а также нот и музыкальных записей, фильмов и телевизионных программ. Библиотека обслуживает главным образом законодателей конгресса США, правительственные органы, исследовательские учреждения, научных работников, частные фирмы и промышленные компании.

В 1833 году в США была запатентована газированная вода. Этим «изобретением» мир обязан британскому химику, богослову и философу Джозефу Пристли, открывшему одно из свойств диоксида углерода, с помощью которого и стало возможным создать газированную воду. Пожалуй, это единственная точно известная дата в истории газированной воды, поскольку даты самого открытия изобретатель не оставил.Еще до создания газировки Пристли занимался исследованиями в области химии и электричества. Огромное влияние на Джозефа оказало знакомство с выдающимся ученым Б.Франклином, который впоследствии стал его верным другом. Именно это знакомство положило начало опытам Пристли в области электричества.Он установил, что графит проводит электрический ток, научно доказал процесс фотосинтеза, определил свойства закиси азота (в том числе открыл «веселящий газ»), открыл кислород. Порой его открытия носили случайный характер. Открытие газировки также было неожиданным. Наблюдая за работой одной пивоварни, Пристли заинтересовался, какого рода пузырьки выделяет пиво при брожении. Контейнеры с водой, которые химик поместил над чанами с варящимся пивом, вскоре зарядились пузырьками, которые на деле оказались углекислым газом. Попробовав получившуюся жидкость, Джозеф был поражен ее приятным резким вкусом, а в 1767 году он, выведя состав, сам изготовил первую бутылку газированной воды. Но только спустя более чем полвека газировка была запатентована. Сегодня последствия открытия Пристли мы наблюдаем каждый день. Газированная вода так популярна вмире, что некоторые предлагали объявить 24 апреля Днем Газированной Воды.Всемирно известная компания «Coca-Cola» была первой, кто догадался использовать изобретение Джозефа Пристли в коммерческих целях.

В 1915 году турецкие власти начали массовые убийства, аресты и депортацию армянской интеллигенции Константинополя. Впоследствии эта дата станет днем памяти жертв геноцида армян.

В 1953 году английская королева Елизавета II присвоила рыцарское звание Уинстону Черчиллю.

В 1962 году в США прошла первая в мире передача телевизионного сигнала между городами через спутник.

24 апреля 1964 года в Копенгагене была обезглавлена Русалочка - один из самых известных символов Копенгагена и всемирно известная достопримечательность для туристов.Жители и гости Копенгагена в этот день были потрясены видом обезглавленной Русалочки, героини Андерсена. Ее образ был воплощен в бронзе скульптором Эдвардом Эриксеном в 1913 году на валуне у набережной Лангелинье. Голову Русалочки так и не нашли – пришлось создавать новую. По поводу этого акта вандализма ходили слухи, что его совершил ранее судимый художник-«ситуационист» Йорген Наш. Позже, в своей книге 1997 года, Наш подтвердил, что скульптура пала жертвой его борьбы с «отжившим классическим искусством». Стоит отметить, что в судьбе Русалочки нападение Наша оказалось не первым и, к сожалению, не последним. В 1961, 1963 и 1976 годах ее обливали красной краской, пририсовывали трусики и бюстгальтер. В 1984 году многострадальной скульптуре «ампутировали» правую руку. А в 1990 году ей снова почти отпилили голову. В 1998 году вновь отсекли голову, которую на этот раз быстро нашли. А в 2003 году Русалочку сбросили в воду. Русалочку всегда восстанавливали по слепку, оставленному ее создателем.

В 2003 году вышла версия WindowsServer 2003.

В 2009 году компания GeneralMotors официально анонсировала прекращение выпуска автомобилей «Pontiac» и ликвидацию торговой марки к 2010 году.

В 2013 году произошло обрушение здания в Саваре (Бангладеш), погибли 1127 человек, ранены были свыше 2500.

Неофициальные праздники - День рождения газированной воды, День витражных сказок, День денима и День модной революции.

Именины у Антипы, Иакова, Петра, Ивана, Николая и Прохора.

25 апреля

В субботу - Международный День ДНК. Праздник отмечается в знак признания важности генетики и научных достижений, сделанных в этой области. А дата была выбрана в память о том, что 25 апреля 1953 года в журнале Nature ученые Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик совместно с Морисом Уилкинсом и Розалинд Франклин опубликовали результаты исследования структуры молекулы ДНК. Ровно 50 лет спустя, 25 апреля 2003 года, было объявлено, что проект по расшифровке генома человека близок к завершению. Дополнительный анализ некоторых участков генома все еще не закончен, однако основная работа над завершена. Определение структуры человеческих генов – важный шаг для развития здравоохранения.

Ежегодно в последнюю субботу апреля отмечается Международный день ветеринарного врача, учрежденный Всемирной ветеринарной ассоциацией (WVA) в 2000 году.Ветеринарная медицина, или просто ветеринария, - это отрасль науки, которая занимается профилактикой, диагностикой и лечением болезней животных. Исторической родиной ветеринарии считается Франция. В 18 веке в Лионе открылась первая школа для врачей, которые лечат животных. Ее основал Людовик XV, чтобы остановить эпидемии, уничтожавшие большое количество домашнего скота.

Еще 25 апреля - Всемирный день пингвинов. Истребление этих животных человеком после открытия Антарктиды достигало невиданных размеров, однако в настоящее время их популяцию удалось восстановить, хотя под угрозой исчезновения находится несколько видов этих птиц. Во многом это связано с деятельностью человека на островах и прибрежных материковых зонах, входящих в ареал обитания пингвинов. Дата празднования Всемирного дня пингвинов выпадает на период, когда проходит их миграция на материк с целью спаривания и высиживания яиц. Кстати, есть еще один праздник, посвященный этим нелетающим птицам, – День осведомленности о пингвинах, ежегодно отмечаемый 20 января.

Также в субботу - Всемирный день борьбы против малярии, учрежденный Всемирной организацией здравоохранения в 2007 году. День посвящен пропаганде глобальных усилий по обеспечению эффективной борьбы против малярии. Ежегодно более 200 миллионов человек инфицируются малярией; примерно полмиллиона из них умирает. Около 90% случаев заболевания приходится на районы Африки южней Сахары; инфицируются также жители Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока и даже некоторых регионов Европы. В особой группе риска находятся дети в возрасте до пяти лет.

В 1719 году в Лондоне вышло первое издание романа Даниэля Дефо «Робинзон Крузо».

В 1783 году в Анноне (Франция) был запущен первый воздушный шар, поднимающийся с грузом, равным весу взрослого человека.

В 1792 году Руже де Лиль сочинил боевую песню для Рейнской армии. Ныне она известна как «Марсельеза».

В 1792 году впервые во Франции была применена гильотина как орудие казни. Бытует убеждение, что ее изобретателем является французский врач Жозеф Гильотен. Но машины, похожие по устройству на гильотину, существовали в Германии, Англии, Италии, Шотландии и Персии задолго до Великой французской революции. Когда Жозеф Гильотен устанавливал на Гревской площади в Париже гильотину, в тот момент она носила название «луизетка». Лишь позже эта машина смерти стала именоваться гильотиной, увековечив имя доктора. Ведь именно Жозеф Гильотен добился новой формы казни. Вопреки существующей легенде, что Гильотен был чуть ли не маньяком, в действительности это был очень гуманный человек. Просто до этого момента головы осужденным отпиливали пилой, рубили тупым топором, превращая казнь в жуткую пытку. Казнь же на гильотине не причиняла осужденному лишних страданий. Установленное на площади устройство в тот же день - 25 апреля 1792 года - успешно выдержало первое испытание, отрубив голову разбойнику «с большой дороги» Николя Жак Пелетье.Применение гильотины было запрещено лишь в сентябре 1981 года, когда во Франции была отменена смертная казнь.

В 1826 году в Англии был запатентован первый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания.

В 1859 году в Порт-Саиде началось строительство Суэцкого канала под руководством французского инженера и дипломата Фердинанда Лессепса.

В 1901 году в штате Нью-Йорк впервые в мире были введены автомобильные номера. Всех владельцев машин обязали зарегистрировать свои фамилии и адрес, а также описание их автомобиля. Кроме того, автолюбители должны были заплатить один доллар за регистрацию. После этого им вручалась небольшая табличка, на которой были указаны инициалы владельца. В первый же год было выдано 954 номера. Между тем, есть сведения, что первые номера появились несколькими годами ранее. И не в Америке, а во Франции. Хотя точная дата доподлинно не известна. К концу 19 века «автономера» уже существовали во многих странах.

В 1931 году Фердинанд Порше основал компанию Porsche.

В 1954 году американский исследовательский центр компании «Белл телефон» объявил о создании солнечных батарей.

В 2015 году в Непале произошло землетрясение магнитудой 7,8 балла. Повторные землетрясения продолжались до 28 апреля. В Непале погиб 8151 человек, 17 868 ранены, пострадали 8 млн человек. В Индии 69 человек погибли и около 270 ранены. В Китае 25 погибших, 117 раненых.

Неофициальные праздники - День дочери и День бумажных самолетиков, Международный день настольных игр, День Общества красных шляпок, Международный день скульптуры, Всемирный день тай-цзи и цигун, День финансовой независимости.

Именины у Василия, Давида, Ивана, Исаака, Сергея и Марии.

26 апреля

В воскресенье печальная дата - Международный день памяти о чернобыльской катастрофе, учрежденный в 2016 году ООН. Генеральная Ассамблея Организации отметила «ощущаемые до сих пор серьезные долговременные последствия Чернобыльской катастрофы, а также сохраняющиеся в этой связи потребности пострадавших местных сообществ и территорий», и предложила «всем государствам-членам, соответствующим учреждениям системы Организации Объединенных Наций и другим международным организациям, а также гражданскому обществу отмечать этот день».26 апреля 1986 года Чернобыльская АЭС - первенец атомной энергетики Украины - стала символом крупнейшей в истории человечества техногенной катастрофы. В результате аварии на ЧАЭС был полностью разрушен атомный реактор, в окружающую среду попали радиоактивные вещества, а образовавшееся облако разнесло их по территории Украины, России, Белоруссии и ряда стран Европы, произошло радиоактивное заражение территории общей площадью 207,5 тысячи квадратных километров.Почти 8,4 миллиона человек в Украине, Беларуси и России подверглись воздействию радиации, сотни тысяч из них были эвакуированы с загрязненных территорий.Чернобыльская авария стала не только огромной трагедией и крупнейшей экологической катастрофой 20 века, но и уроком всему человечеству, показав, что вышедшая из-под контроля ядерная энергия не признает границ. К сожалению, ее отголоски будут звучать еще долго и скажутся не на одном поколении людей.

Еще 26 апреля- Международный день интеллектуальной собственности, учрежденный по инициативе КНР Генеральной ассамблеей Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO) в 1999 году. Дата выбрана неслучайно: 26 апреля была основана WIPO.

В 1607 году на мысе Генри (Вирджиния) высадились первые в Америке английские поселенцы.

В 1783 году тринадцатилетний Людвиг ван Бетховен был назначен музыкантом клавишных инструментов придворного оркестра в Бонне. Бетховен - немецко-австрийский композитор, пианист и дирижер, последний представитель «венской классической школы». Бетховен - один из наиболее исполняемых композиторов в мире. В 1796 году Бетховен стал терять слух. У него развивается тиннитус - воспаление внутреннего уха, впоследствии он полностью оглох. Но писать музыку продолжал до конца своих дней. Людвиг ван Бетховен умер 26 марта 1827 года, на 57-м году жизни. Свыше двадцати тысяч человек шли за его гробом. Во время похорон на Верингском кладбище была исполнена любимая заупокойная месса Бетховена Реквием до-минор ЛуиджиКерубини. В 1862 году останки композитора были эксгумированы для исследования, а в 1888 году перезахоронены на Центральном кладбище Вены. 29 августа 2007 года венский патолог и эксперт судебной медицины Кристиан Рейтер предположил, что неумышленно ускорил кончину Бетховена его врач Андреас Ваврух.

В 1921 году в Лондоне на улицах появился первый полицейский патруль на мотоцикле.

В 1964 году в продаже появился первый диск «RollingStones».

В 1966 году произошло Ташкентское землетрясение силой 8 баллов. В результате землетрясения центральная часть Ташкента была практически полностью разрушена. Подверглись разрушению более 2 миллионов квадратных метров жилой площади, 236 административных зданий, около 700 объектов торговли и общественного питания, 26 коммунальных предприятий, 181 учебное заведение, 36 учреждений культуры, 185 медицинских и 245 промышленных зданий. Без крыши над головой остались 78 тысяч семей или свыше 300 тысяч человек из проживавших тогда в Ташкенте полутора миллионов. Сотни людей были травмированы.

В 1999 году компьютерный вирус «Чернобыль» поразил, по разным оценкам, до полумиллиона компьютеров по всему миру.

Неофициальные праздники - Международный день варки картофеля, Праздник незнакомых людей, День вылазок в параллельные миры и Всемирный день породненных городов.

Именины у Артемона, Марфы, Георгия и Дмитрия.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь!..

Нана Черная