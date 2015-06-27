Госкино запретило к показу в Украине еще 5 российских сериалов

Как сообщает пресс-служба Государственного агентства Украины по вопросам кино, соответствующее решение принято на основании решения Экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрирования фильмов.

В частности запрещено к показу телесериал «Кукушечка/Жмурик» (2013 г.), телесериал «Приказано уничтожить: Операция «Китайская шкатулка» (2009 г.), телесериал «Кобра: Антитеррор «Кобра 2» (2003 г.), телесериал “Кобра/Маросейка 12» (2000 г.).

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Как отметил в своем комментарии председатель Госкино Филипп Ильенко: «Эта работа, которая и в дальнейшем активно будет продолжаться, направленная не только на уменьшение влияния российской пропаганды на сознание наших граждан, но и на стимулирование и создание предпосылок, в том числе и экономических, для собственного производства кино - и телепродукта надлежащего качества и идеологической направленности».

Как сообщал УНИАН, 4 июня глава Госкино сообщил о запрете к показу 162 фильмов и сериалов, которые были изготовлены в России с 1 января 2014 года.

Справка УНИАН. 5 февраля 2015 года Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законы относительно защиты информационного телерадиопространства Украины. Законом запрещается распространение и публичное демонстрирование фильмов, произведенных физическими и юридическими лицами РФ, а также фильмов, пропагандирующих (включая подачу позитивной информации) деятельность правоохранительных органов, вооруженных сил, других военных или силовых формирований РФ или отдельных представителей, и фильмов, сюжет которых прямо или косвенно связан с деятельностью указанных органов или формирований.