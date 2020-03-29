Календарь событий: Фрейд и его «любимчик» кокаин, история знака $, первый мобильник, легенда истуканов острова Пасхи и как прощались: мир - с Черчиллем, а Россия - с Аляской

30 марта

Неделя, на которой «столкнутся» март и апрель, начинается с отсутствия официальных международных праздников. Но в понедельник есть значимые памятные даты. Так, в 1820 году первые американские миссионеры прибыли на Гавайские острова.

В 1842 году американский доктор Кроуфорд Уильямсон Лонг из городка Джефферсон (штат Джорджия), удаляя опухоль на шее пациента, впервые применил во врачебной практике эфир как анестезирующее средство при операции. Он и позже успешно использовал эфир во время операций, но опубликовал отчет о своих опытах только в 1849 году, что послужило поводом для оспаривания его открытия со стороны других медиков, пришедших к той же идее несколькими годами позже.

В 1796 году Карл Фридрих Гаусс, учащийся первого курса Геттингенского университета, решил задачу, перед которой математическая наука пасовала более двух с лишним тысяч лет. Несмотря на то, что еще древними греками были найдены способы построения с помощью только лишь циркуля и линейки правильных многоугольников с числом сторон 3, 4, 5, 15, а также с числом сторон, большим в 2 раза, в отношении других правильных многоугольников царила неизвестность. Именно 30 марта будущий «король математиков» Гаусс догадался, как построить правильный 17-угольникс помощью циркуля и линейки. Это открытие стало поворотным пунктом в его жизни: ранее колебавшийся между филологией и математикой, он твердо решил посвятить себя последней. Кстати, он завещал изобразить 17-угольник на своем надгробии. Но скульптор отказался это сделать из-за сложности построения.

Впервые построение правильного 17-угольника было опубликовано фон Пфейдерером в 1802 году. А в 1825 году Йоханнес Эрхингер опубликовал подробное описание построения правильного семнадцатиугольника в 64 шагах. Стоит отметить, что Гаусс сделала массу открытий в астрономии, физике, геометрии, механике и прочих науках. А в 1832 году создал абсолютную систему мер, введя три основные единицы: единицу длины — 1 мм, единицу времени — 1 с, единицу массы — 1 мг. Эта система послужила прообразом нынешней международной системы единиц. Ученый также был полиглотом. Он свободно разговаривал и писал на латыни, английском, французском. А в 62 года освоил русский, чтобы читать в оригинале труды Лобачевского.Гаусс был дважды женат, стал отцом шести детей. К сожалению, обе супруги умерли рано, а один из детей погиб в младенчестве. Скончался Карл Гаусс в Геттингене в 78 лет, 23 февраля 1855 года. В его честь по приказу Короля Ганновера Георга V отчеканили медаль с портретом ученого и его титулом – «Король математиков»

30 марта 1840 года, путешествуя по Антарктиде, американский морской офицер и исследователь Чарльз Уилкс объявил ее часть территорией США. Позднее эта территория в Восточной Антарктиде - между Землей Адели и Землей Королевы Мэри – была названа Землей Уилкса. И только в 1959 году Антарктида была признана международной зоной.Сама же Антарктида была открыта экспедицией под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева в январе 1820 года.

В 1858 году Хаймен Липмен из Филадельфии запатентовал карандаш со стирающей резинкой на другом его конце.

В 1867 году США приобрели у России Аляску с Алеутскими островами за 7,2 млн долларов. Аляска, открытая русской экспедицией под руководством М.Гвоздева и И.Федорова в 1732 году, являлась владением России в Северной Америке. Изначально она осваивалась частными лицами, а, начиная с 1799 года, — специально учрежденной монополией - Русско-американской компанией (РАК). В начале 19 века Аляска приносила доходы в русскую казну за счет торговли пушниной, но уже к середине века стало понятно, что расходы на содержание этой отдаленной территории превышают потенциальную прибыль.Впервые идеи о продаже Аляски прозвучали в правительстве царской России еще в начале 1850-х годов, а переговоры о ее приобретении Соединенными Штатами начались в 1866 году при президенте Эндрю Джонсоне. На особом заседании в зале Министерства иностранных дел, проходившем при участии императора Александра II,28 декабря 1866 года было принято решение о продаже Аляски Америке. 30 марта 1867 года в Вашингтоне был подписан договор о продаже Россией Аляски Соединенным Штатам Америки за 7 200 000 долларов (11 миллионов царских рублей). А площадь проданной территории составила чуть более 1,5 млн кв. км. Официальная церемония передачи Аляски США состоялась 18 октября 1867 года. На тот момент в самой Америке было мало желающих приобретать огромную территорию, названную противниками сделки заповедником для белых медведей и погребом-ледником. Кстати, название Аляска появилось при прохождении договора о покупке через сенат США. В своей речи в защиту приобретения новых территорий сенатор Самнер, следуя традициям коренного населения Алеутских островов, дал им новое наименование – Аляска, что означает «Большая земля». Но когда на Аляске были обнаружены золото и богатые минеральные ресурсы, сделка была признана главным достижением администрации президента Эндрю Джонсона.

В 1870 году вступила в силу 15-я поправка к Конституции США, запрещавшая дискриминацию по расовому признаку при предоставлении избирательных прав.

30 марта 1896 года мир впервые услышал о психоанализе. В вышедшем в Париже четвертом томе журнала «RevueNeurologique» была опубликована восьмистраничная статья «Наследственность и этиология неврозов». Она была на французском языке, а ее автор – малоизвестный венский психиатр Зигмунд Фрейд. Номер «RevueNeurologique» был посвящен скончавшемуся тремя годами ранее выдающемуся французскому невропатологу Шарко, который стал известен широкой публике по успокоительному душу. Именно в клинике Шарко Фрейд стажировался в 1885-1886 годах.Кстати, в1884 году Фрейд прочел об опытах некоего немецкого военного врача с новым препаратом -кокаином. Фрейд заинтересовался прочитанным и решил провести ряд опытов на себе. Действие кокаина произвело на ученого сильнейшее впечатление, препарат был охарактеризован им как эффективный анальгетик. Долгое время ученый использовал кокаин как обезболивающее средство, употребляя его самостоятельно и выписывая своей невесте Марте и свои подопечным и друзям. Итогом работы ученого стала объемная публикация в «Центральном журнале общей терапии» о кокаине, в которой Фрейд изложил историю употребления листьев коки индейцами, описал историю проникновения растения в Европу и подробно изложил результаты собственных наблюдений за эффектом, производимым употреблением кокаина. Весной 1885 годаон прочел лекцию, в которой признал возможные негативные последствия от употребления кокаина, но при этом отметил, что не наблюдал никаких случаев привыкания. Фрейд закончил лекцию словами: «Я, не колеблясь, советую применять кокаин в подкожных инъекциях по 0,3—0,5 грамма, не беспокоясь о его накапливании в организме». Критика не заставила себя ждать — сразу же появились работы ученых, осуждающих позицию Фрейда. К началу 1887 года наука окончательно развенчала последние мифы о кокаине — он «был публично осуждён как одно из бедствий человечества, наряду с опиумом и алкоголем». Фрейд, к тому моменту уже кокаинозависимый, вплоть до 1900 года страдал от головных болей, сердечных приступов и частых кровотечений из носа. Настоящие беды начались у Фрейда с приходом в Германии к власти нацистов, особенно в плане гонения еврееев. После ареста дочери Анны и допроса в гестапо Фрейд принял решение покинуть Третий рейх и уехать в Англию. Власти согласились, но в обмен на внушительную сумму денег, которой Фрейд не располагал. Ученому помогли влиятельные по всему миру друзья, в частности, его давняя подруга (а также пациентка и ученица) - принцесса Мари Бонапарт. Летом 1939 года Фрейд особенно сильно страдал от прогрессирующей болезни. Ученый обратился к ухаживавшему за ним доктору Максу Шуру, напомнив о данном ранее обещании помочь умереть. Дочь, глядя на муки отца, с этим согласилась. 23 сентября Шур ввел Фрейду дозу морфия, достаточную для прерывания жизни ослабленного болезнью старика. В три часа утра Зигмунд Фрейд умер. Тело ученого было кремировано в Голдерс-Грин (Англия), а прах помещён в древнюю этрусскую вазу, подаренную Фрейду Мари Бонапарт. Ваза с прахом ученого стояла в мавзолее Эрнеста Джорджа в Голдерс-Грине. В ночь на 1 января 2014 года неизвестные пробрались в крематорий, где стояла ваза с прахом Марты и Зигмунда Фрейдов, и разбили ее. После этого смотрители крематория перенесли вазу с прахом супругов в более надежное место. Несмотря на то, что влияние идей и личности Фрейда на психологию неоспоримо, многие исследователи считают его труды интеллектуальным шарлатанством. Между тем, за свою жизнь Фрейд написал и опубликовал огромное количество научных работ — полное собрание его сочинений составляет 26 томов. Он имел звания доктора медицины, профессора, почетного доктора права Университета Кларка и являлся иностранным членом Лондонского королевского общества, обладателем премии Гете, почетным членом Американской психоаналитической ассоциации,Французского психоаналитического общества и Британского психологического общества. Не только о психоанализе, но и о самом ученом выпущено множество биографических книг. Каждый год о Фрейде издается больше работ, чем о любом другом теоретике психологии.

В 1946 году церемония вручения «Оскара» впервые транслировалась по радио.

В 1950 году состоялась презентация фототранзистора в MurrayHill, Нью-Джерси.

В 1987 году на лондонском аукционе картина Ван Гога «Подсолнухи» была продана за 50 млн долларов.

В 1992 году фильм «Молчание ягнят» завоевал пять «Оскаров».

В 1992 году суд города Портленд вынес решение, обязывающее табачную компанию PhilipMorris выплатить 81 миллион долларов семье скончавшегося от рака легких курильщика, который четыре десятка лет курил исключительно сигареты «Мальборо».

В 2000 году была открыта станция Киевского метрополитена «Дорогожичи».

Неофициальные праздники, за которые мир обязан различным сообществам, в том числе, в соцсетях, - День защиты Земли, День бездомного человека и День ремесленника.

Именины у Алексея, Макария, Виктора, Павла и Александра.

31 марта

Во вторник - Международный день резервного копирования, или День бэкапа. Резервное копирование (бэкап) - создание копии важных данных (например, семейных фотографий, видео, документов и электронных писем) на носителе (жестком диске, флеш-карте, CD-диске и др. День бэкапа был установлен по инициативе пользователей сайта социальных новостей Реддит. Дата неслучайная - в компьютерной среде известны случаи потери информации именно 1 апреля (вот такие «шуточки») — существует даже группа первоапрельских вирусов, которые активизируются именно в этот день. Результат их нещадного действия - сбой в работе системы или потеря информации.

В 1284 году епископ Эли (Илийский) основал Питерхаус – на сегодня это самый старый и самый маленький колледжКембриджского университета.

В 1770 году английский мореплаватель Джеймс Кук, обследовав Новую Зеландию и выяснив, что она - остров, покидает ее и берет курс на запад - на Австралию.

В 1831 году Квебек и Монреаль получили статус городов.

В 1889 году в Париже состоялось торжественное открытие Эйфелевой башни. Ее конструктор Гюстав Эйфель водрузил на вершине конструкции французский флаг. На сегодня Эйфелева башня - самая узнаваемая архитектурная достопримечательность Парижа, тем не менее, она известна во всем мире как символ Франции. Сам же конструктор называл ее просто – 300-метровой башней.Эйфелева башня первоначально задумывалась как временное сооружение. Её целью было служить входной аркой парижской Всемирной выставки 1889 года. По прошествии двадцати лет после выставки башню планировали снести. Но от этого ее спасли радиоантенны, которые были установлены на самом верху.На протяжении более сорока лет после открытия Эйфелева башня была высочайшим сооружением в мире, почти вдвое выше самых высоких зданий того времени – пирамиды Хеопса, Кельнского и Ульмского соборов. Но в 1930 году ее превзошел Крайслер Билдинг в Нью-Йорке.

В 1893 году американец УиткомбДжадсон запатентовал новую застежку, названную «молнией». Предыстория изобретения такова: приятель Джадсона страдал болями в спине, по этой причине он с трудом наклонялся, чтобы зашнуровать ботинки. «Создай устройство, которое можно было бы застегивать одной рукой», – обратился страдалец к автору 12 патентов. Вскоре Уиткомб представил застежку из двух цепочек. На этих цепочках чередовались крючки и петельки. А элементы конструкции сцеплялись при помощи «ключика-язычка». Он запатентовал ее7 ноября 1891 года как «застежку для обуви». А публике это изобретение было представлено 31 марта 1893 года. Новая застежка получила название «молния».Изобретение Джадсона значительно ускоряло процесс застегивания сапог. Но долгое время не имела успеха. Люди никак не могли научиться пользоваться «молнией». К новинке даже прилагалась инструкция на двух страницах. И к тому же производство застежки было очень дорогим: часто ее цена в два раза превышала стоимость юбки или пары брюк. Лишь спустя 20 лет после своего появления «молния» приобрела популярность. Заслуга в этом принадлежит инженеру из Швеции ГидеонуСундбеку. Он сделал застежку тоньше, гибче и надежнее, увеличив количество крючков, и запатентовал ее. А в 1923 году президент крупной обувной компании Бертран Рок выбрал «молнию» для новой модели резиновых галош. Именно тогда она получила широкое распространение.А в 1930-х годах «молния» стала символом сексуальной активности. Новая технология позволяла снять одежды в разы быстрее! Однако, для женщины тех лет считалось неприличным носить наряды со «змейками» – это подчеркивало их доступность и легкомыслие. Сегодня более половины «молний» на планете производит фирма YKK, основанная в 1934 году в Японии. Также мировыми центрами по изготовлению «зипперов» считаются Бангладеш, Индия и Китай.Кстати, самую большую застежку-молнию сделали в Нидерландах в 1989 году. Ее длина составила 2851 метр.

В 1900 году в американской газете SaturdayEveningPost появилась первая реклама автомобилей. Она была под девизом «Автомобили, которые приносят удовлетворение».

В 1901 году был выпущен первый автомобиль «Mercedes-Benz».

В 1909 году был заложен пассажирский лайнер «Титаник».

В 1917 году США купили у ДанииВиргинские острова за 25 млн долларов.

В 1918 году США впервые перешли на летнее время.

В 1923 году в Нью-Йорке прошел первый танцевальный марафон. Победительницей стала АлмаКаммингс, продержавшаяся на ногах 27 часов.

В 1949 году Ньюфаундленд стал 10-й провинцией Канады.

В 1954 году СССР обратился в НАТО с инициативой принять его в члены организации. Североатлантический альянс отверг это предложение.

В 1967 году ДжимиХендрикс сжег свою гитару во время концерта. Зрители, собравшиеся в лондонском Финсбери Парк, обезумели, а Джими пришлось впоследствии регулярно завершать свои выступления подобным образом. Хендрикс - американский гитарист, певец и композитор. В 2009 году журнал «Time» назвал его величайшим гитаристом всех времен. Широко признан как один из наиболее смелых и изобретательных виртуозов в истории рок-музыки. Хендрикса еще при жизни называли феноменом и гением.

В 1999 году вышел в свет один из самых знаменитых научно-фантастических фильмов - «Матрица».

В 2005 году группой астрономов во главе с профессором Майклом Брауном была открыта карликовая планета Макемаке.

В 2017 году на аэродроме Святошин в Киеве совершил свой первый полет самолет Ан-132D, разрабатываемый АНТК «Антонов».

Неофициальные праздники – День разноцветных глаз и Международный день видимости трансгендеров.

Именины у Кирилла, Трофима, Евкарпия, Натальи и Дмитрия.

1 апреля

В среду – Международный день дурака, или День смеха. 1 апреля принято разыгрывать родных, друзей и знакомых, подшучивать над ними.Откуда именно родом этот праздник - из Франции, Англии, Мексики или Швеции - тайна, покрытая мраком. Одна из самых распространенных версий - изначально 1 апреля праздновалось во многих странах как день весеннего равноденствия и время Пасхи. Празднества по случаю весеннего нового года всегда сопровождались шутками, шалостями и веселыми проделками. Другая, также распространенная, версия возникновения Дня смеха связана с переходом на Григорианский календарь, введенный Папой Римским Григорием в 1582 году. Дело в том, что Новый год в средние века отмечался не 1 января, а в конце марта, до того, как в 1563—1564 годах король Карл Девятый реформировал во Франции календарь. Поэтому Новогодняя неделя начиналась 25 марта и заканчивалась 1 апреля. В те времена также было принято веселиться в новогодние праздники. Но, несмотря на изменения в календаре, некоторые консервативно настроенные люди продолжали праздновать новогоднюю неделю по старому стилю. Другие смеялись и подшучивали над ними, преподносили «дурацкие» подарки и называли апрельскими дураками. Возможно, так возник «День смеха». В 18 веке этот праздник стал широко известен и популярен. Англичане, шотландцы и французы распространили его в своих американских колониях. Самые известные первоапрельские розыгрыши занесены в список 100 первоапрельских шуток всех времен (TheTop 100 AprilFool'sDayHoaxesofAllTime), среди которых: падение Пизанской башни, фоторепортаж о летающих пингвинах, приземление НЛО в Лондоне, переход на десятичную систему измерения времени, изменение числа Пи с 3.14 на 3.0 и другие.

Еще 1 апреля - Международный день птиц.Он возник в США в 1894 году. Вскоре получил популярность благодаря СМИ, «пееркочевал» в Европу, а в настоящее время проходит в рамках биологической программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера».

1 апреля также отмечается - День рождения коньяка.Коньяк представляет собой крепкий алкогольный напиток, разновидность бренди, то есть винного дистиллята, производящийся по строгой технологии из определенных сортов винограда в конкретной местности.Название «Cognac» французского происхождения и указывает на наименование городка и местности (региона) в которой он расположен. Именно здесь и только здесь производится этот знаменитый напиток. К слову, надпись на бутылках «коньяк» свидетельствует о том, что содержимое не имеет отношения к настоящему напитку, так как законодательством Франции и строгими регламентами производителей этой страны четко прописаны требования к его изготовлению. В этих же регламентах сокрыта и дата, считающаяся Днем рождения коньяка. Связана она с тем, что все заготовленное для производства коньяка и перебродившее за зиму молодое виноградное вино должно быть разлито по бочкам до 1 апреля. Обусловлена эта дата также спецификой производственного процесса, так как наступление весеннего потепления и переменчивость весенней погоды в этом регионе Франции могут негативно сказаться на вкусовых качествах напитка, что нарушит технологию производства. С этого момента (1 апреля) начинается отсчет возраста или выдержки коньяка. Регламенты были утверждены во Франции впервые в 1909 году, после чего неоднократно дополнялись.Секреты производства напитка строго хранятся производителями. Есть мнение, что даже перегонный аппарат (куб), именуемый Шарантскималамбиком (по наименованию департамента Шаранта, в котором расположен городок Коньяк) имеет свои технологические особенности и секреты. Бочки, в которых выдерживают коньяк, также особенные и производятся из определенных видов дуба.Те алкогольные напитки, на бутылочной этикетке которых вместо «cognac» красуется наименование «коньяк», вовсе не являются контрафактом или некачественным алкогольным продуктом. Просто они представляют собой разновидности бренди, не имеющие отношения к тому напитку, который появился во Франции в 17 веке и получил там свое фирменное наименование.

В 1579 году был основан Виленский университет.

1 апреля 1734 года в одной из провинций Канады, Новой Шотландии, открылся первый в стране и второй в Северной Америке маяк. Он представлял собой сооружение высотой 70 футов (21,3 м) на краю гранитной скалы в местечке Луисбург. Это было первое бетонное сооружение, защищенное от пожаров.

Сооружать маяк начали еще в 1730 году. Несмотря на то, что башня была готова уже в 1733 году, задержка с изготовлением фонаря не позволила начать работу ранее апреля 1734 года. Этот маяк оберегал восточную сторону входа в гавань Луисбурга. В хорошую погоду его свет был виден с расстояния 18 миль.В 1736 году в световом отсеке маяка вспыхнул пожар, но с ним удалось справиться. Эта французско-канадская постройка простояла до 1758 года, пока ее не снесли пушки британского военного флота. Новый маяк построили лишь в 1842 году. На сегодня старейшим действующим маяком Канады считается маяк на острове Самбро (1759) в Новой Шотландии.

1 апреля 1778 года бизнесмен из Нью-Орлеана Оливер Поллок придумал знак доллара. Кстати, в качестве национальной валюты США он был утвержден позднее - в 1785 году.Поллок взял за образец знак испанской песеты. В знаке песеты две черты поверх буквы S символизировали Геркулесовы столпы, на которые опирается государственный герб Испании. Две колонны, обвитые лентой, символизировали собой край земли, конец, тупик. А надпись на ленте гласила «necplusultra» – «дальше некуда». Есть версия, что сама буква S произошла от окончаний множественного числа в словах «доллар» или «песо». В испанском языке это выглядит так: 1 dolar – 2 dolares и 1 peso – 2 pesos, отсюда и символ S. Есть и предположение, что символ доллара происходит от небольшой цифры 8, которая ставилась на испанских песо, равных 8 реалам, а две вертикальные линии были добавлены, чтобы не происходило путаницы. Но американцы уверены, что знак доллара образовался как комбинация первых букв названия государства U и S (UnitedStates), наложенных друг на друга, у которых нижняя часть буквы U постепенно исчезла. Спустя мроного лет, американцы, с целью экономии времени при написании, стали знак доллара перечеркивать лишь одной черточкой I, так и получился сегодня всем известный знак доллара $. Кстати, само слово «доллар» происходит от немецкого талер, полученного от сокращения Иоахимсталермюнце (монета из долины Св. Иоахима). Вариантами этого названия в различных странах были: таллеро – в Италии, далеро – в Испании, далер – в Скандинавии.

В 1853 году Цинциннати стал первым городом США, в котором пожарным стали выплачивать регулярную зарплату.

В 1875 году английская «Таймс» стала первой в мире газетой, опубликовавшей недельный прогноз погоды.

В 1889 году в Чикаго появилась в продаже первая посудомоечная машина, созданная ДжозефинойКокрейн.

В 1890 году бельгийскийэмигрантШарль Ван Депуле получил в США патент на первый троллейбус.

В 1902 году американский пчеловод Джеймс Хеддон запатентовал первый в мире рыболовный воблер «The „Dowagiac“ CastingBait».

В 1924 году Антуан де Сент-Экзюпери опубликовал свой первый рассказ «Летчик».

В 1938 году в Швейцарии был презентован растворимый кофе.Считается, что именно с этого дня напиток и стал известен. Способ получения ароматных кофейных гранул стал плодом семилетних лабораторных изысканий химика-технолога швейцарской фирмы «Нестле» Макса Моргенталера. Но новый напиток, произведенный на фабрике в городке Орб, не сразу снискал большой успех. Да и сам ученый предпочитал выпивать за завтраком чашечку настоящего кофе, сваренного по всем правилам. Справедливости ради стоит отметить, что растворимый кофе появился на свет задолго до этой презентации – в 1901 году в Японии. Японский изобретатель растворимого чая Сатори Като адаптировал изобретенную им технологию и для кофе. Като получил заказ от американской компании. Во время Второй мировой войны растворимый кофе входил в рацион американских войск.Продукт быстро набрал популярность в США после Второй мировой войны и затем распространился по всему миру.

В 1940 году в Нью-Джерси впервые продемонстрировали электронный микроскоп.

В 1976 году Стив Джобс и Стив Возняк основали AppleComputerCompany.

В 1979 году по итогам всенародного референдумааятолла Хомейни провозгласил Иранисламской республикой.

В 1987 году американец Стивен Ньюмен из города Бетел (шт. Огайо) завершил начатое ровно четыре года назад кругосветное путешествие, преодолев за это время пешком расстояние в 36 200 км и побывав в 20 странах на пяти континентах.

В 2001 году в Нидерландах были заключены первые в мире однополые браки.

В 2004 году Федеральным управлением авиации США была выдана первая в мире лицензия для осуществления полетов на орбиту - для частного управляемого космического корабля «SpaceShipOne».

Неофициальные праздники - День математика, День съедобной книги и Международный день фриволите.

Именины у Дарьи, Иннокентия, Ивана, Софии и Дмитрия.

2 апреля

2 апреля - в день рождения великого сказочника из Дании Ганса Христиана Андерсена- мир отмечает Международный день детской книги. Его празднование установлено в 1967 году по инициативе и решению Международного совета по детской книге (IBBY). Стоит отметить, что детская литература появилась сравнительно недавно. До середины 17 века детям в основном рассказывали сказки устно, или они читали примерно то же, что и родители, например, басни. Но в основном круг детского чтения сводился к изучению Библии. В 18 веке дети читали уже такие знаменитые сегодня произведения, как «Робинзон Крузо» Д. Дефо и «Путешествия Гулливера» Дж. Свифта, не менее популярными были сборники восточных сказок. И только в 19 веке они смогли читать специально для них написанные произведения, в частности, сказки братьев Гримм и Андерсена.

Еще во вторник - Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, учрежденный в 2007 году Генеральной ассамблеей ООН. Термин «autismus» был придуман швейцарским психиатром Эйгеном Блейлером в 1910 году при описании симптомов шизофрении. В основу этого неолатинизма, означающего «ненормальное самолюбование», он положил греческое слово «ауто» («сам»), намереваясь подчеркнуть «уход пациента в мир собственных фантазий, любое внешнее воздействие на который воспринимается как нестерпимая назойливость».Но, при условии надлежащей поддержки, учета потребностей и благожелательного отношения, люди, страдающие этим неврологическим отклонением, могут пользоваться равными возможностями и полноправно и продуктивно участвовать в жизни общества.

2 апреля 1792 года был основан первый Монетный двор Соединенных Штатов Америки. Это произошло в Филадельфии, которая на тот момент являлась столицей США. На сегодняшний день он является единственным производителем американских банкнот. В его задачу входит обеспечение страны необходимым количеством монет. Монетный двор США чеканит металлическую американскую валюту, руководит своими структурными подразделениями в разных городах страны, пробирной палатой в Сан-Франциско, хранилищем в Форт-Ноксе, где хранится золотой запас США, и хранилищем серебра в Уэст-Пойнте. Штаб-квартира самого монетного двора находится в Вашингтоне.Среди других задач монетного двора – распределение монет и банкнот между банками Федеральной резервной системы и их отделениями, хранение и обеспечение безопасности золотого резерва страны, производство и продажа памятных и инвестиционных монет из драгоценных металлов, обмен и уничтожение негодных к обращению монет. Ежесуточно Американский монетный двор способен производить до 50 миллионов монет самого разного достоинства.В соответствии с законом, который был принят еще в 1792 году, все американские монеты на одной из сторон должны иметь изображение символа Свободы с надписью «Свобода» и год чеканки, а на другой стороне каждой золотой и серебряной монеты должно быть изображение орла и надпись «Соединенные Штаты Америки». Средний срок нахождения американских монет в обращении – 30 лет (банкноты – ориентировочно от 18 месяцев до 10 лет).Соединенные Штаты занимают одно из лидирующих мест в мире по выпуску юбилейных и памятных монет. Причем памятные монеты выпускаются как для регулярного обращения, так и монеты из драгоценных металлов – золота, серебра и платины, предназначенные для инвестиций и коллекционеров. Эти монеты не так популярны за пределами США, однако внутри страны пользуются огромным спросом.

В 1836 году состоялась свадьба Чарльза Диккенса и Катрин Хогарт. У супругов родились 10 детей, но брак был несчастливым - в 1858 он распался. Диккенс - английский писатель, романист и очеркист. Стал самым популярным англоязычным писателем еще при жизни. Классик мировой литературы, один из крупнейших прозаиков XIX века. Самые знаменитые романы Диккенса: «Посмертные записки Пиквикского клуба», «Оливер Твист», «Николас Никльби», «Дэвид Копперфилд», «Холодный дом», «Повесть о двух городах», «Наш общий друг», «Тайна Эдвина Друда».

В 1868 году в Англии произошла последняя публичная казнь женщины-убийцы - Френсис Киддер.

В 1912 году впервые в СМИ - газете «LosAngelesTimes» - было упомянуто слово «джаз». Позже, в 1917 году, американский журнал «LiteraryDigest» авторитетно разъяснял, что «джаз - это музыка, заставляющая людей трястись, прыгать и корчиться». Но есть исследования, что слово «джаз» употреблялось еще в середине 19 века как название экстатического, ободряющего выкрика у африканцев. Существует и множество других версий происхождения слова «джаз». К примеру: от французского jaser — болтать, говорить скороговоркой; от африканского jaiza — название определенного типа звучания барабанов; от арабского jazib — соблазнитель. Среди основателей джаза можно отметить трубача и певца Луи Армстронга, трубача Кинга Оливера, кларнетиста Джонни Додса, пианиста Джелли Ролл Мортона.

В 1912 году лайнер «Титаник» вышел в море для проведения ходовых испытаний. Они прошли успешно.

2 апреля 1958 года президент США генерал Дуайт Эйзенхауэр представил американскому Конгрессу законопроект об учреждении Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). В результате 29 июля 1958 года НАСА было создано. Сегодня это ведомство относится к федеральному правительству Соединенных Штатов и подчиняется непосредственно вице-президенту США. Оно отвечает за гражданскую космическую программу страны, а также за научные исследования воздушного и космического пространств и научно-технологические исследования в области авиации, воздухоплавания и космонавтики.

В 2014 году Высший суд Австралии официально признал возможность людям определять свой пол как «неопределенный».

Неофициальный праздник - День апельсиновых сосулек.

Именины у Сергея, Виктора, Параскевы, Севастиана, Александры, Клавдии и Никиты.

3 апреля

В пятницу - Всемирный день вечеринки, или Всемирный день пати. Также известный как P-Day.Слово «party», которое сегодня часто используется в лексиконе молодежи, заимствовано из английского языка, обозначает вечеринку, причем любого уровня – от торжественного приема до молодежной тусовки в неформальной обстановке. Но несмотря на веселый характер праздника, он был создан с серьезными намерениями. Дело в том, что идея организовать День пати пришла из фантастического романа «Полет» американской писательницы Ванны Бонта: повествование книги заканчивается обратным отсчетом до 3 апреля 2000 года, когда во всем мире должен пройти массовый праздник, объединяющий человечество. Этот роман вышел в свет в 1995 году, а уже 3 апреля 1996 года в США прошел первый День вечеринок, который прошел под девизом: «Вечеринка – это противоположность войны».

В 1502 году началась четвертая экспедиция Христофора Колумба.

В 1829 году англичанин Джеймс Каррингтон получил патент на машину, перемалывающую кофейные зерна.

В 1860 году в США заработала трансконтинентальная почтовая служба. Курьеры верхом на лошадях перевозили по 75 килограммов писем на расстояние до 3 тысяч километров за 10 суток.

В 1879 году София была провозглашена столицей Болгарии.

В 1910 году впервые была покорена высочайшая вершина Северной Америки Мак-Кинли (ныне Денали, 6193 м) на Аляске.

В 1911 году были подведены итоги переписи населения в Великобритании. За десять лет население страны увеличилось на 9,1 % и составило 45 216 665 жителей.

В 1928 году рукопись «Алисы в Стране Чудес», английского математика, поэта и прозаика Чарльза Лютвиджа Доджсона под псевдонимом Льюис Кэрролл, изданная в 1865 году, была продана американскому покупателю за 15 400 фунтов стерлингов (на то время - 75 260 долларов). В 2001 году книги, картины и личные вещи, принадлежавшие «настоящей» Алисе из Страны Чудес - Алисе Лиддел - были проданы на аукционе «Сотби» почти за 2,8 миллиона долларов. Экземпляр «Алисы в Стране Чудес», представляющий собой раннюю версию знаменитой книги Кэрролла и названный первоначально «Путешествия Алисы под землей», был подарен Лиддел самим автором и подписан: «Той, чья тезка однажды счастливым летним днем вдохновила на написание этой истории».

В 1933 году советский хирург Юрий Юрьевич Вороной провел в Херсоне первую в мире операцию по пересадке почки.

В 1948 году президент США Гарри Трумэн утвердил План Маршалла. СССР от участия в проекте отказался.

В 1954 году советский разведчик Владимир Петров стал перебежчиком в Австралии, выдав всю резидентуру.

В 1967 году состоялась премьера фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика».

В 1968 году состоялась премьера фильма Стэнли Кубрика «Космическая одиссея 2001 года». Впоследствии фильм был признан лучшим в истории мирового кино в жанре кинофантастики.

3 апреля 1973 года - День рождения мобильного телефона. В тот день инженер компании Motorola Мартин Купер совершил первый звонок по мобильному телефону MotorolaDynaTAC 8000Х своему знакомому в конкурирующую компанию BellLaboratories. Мартин Купер работал в сфере телефонии и разработки аппарата мобильной связи, начиная с создания мобильных телефонных аппаратов для автомобилей. Эти агрегаты весили порядка 13-14 кг. Так что новый аппарат, по которому был совершен звонок Купером, весивший чуть менее 900 грамм, был настоящим технологическим прорывом. Длина корпуса аппарата составляла около 22 сантиметров, ширина - 4 см, толщина - 12 см, время работы аккумулятора - 30 минут, а время его зарядки - около 10 часов. Опытные образцы стразу же превратились в коммерческие и вышли на рынок, пользуясь успехом, несмотря на огромную цену - свыше 3500 долларов. Помимо компании Motorola к разработке мобильных телефонов и их дальнейшему развитию подключились и другие брендовые представители: Nokia, Siemens, Philips, Sony, Ericsson, Benefon, Sharp, Samsung, LG, Apple другие.Прочно вошедшие в обиход до такой степени, что уже отдельной темой обсуждений и исследований являются негативное влияние сотовых телефонов на здоровье человека, а также его безопасность в определенных условиях, мобильные телефоны, тем не менее, стали неотъемлемой частью нашей жизни. Так что дата 3 апреля имеет право на существование, являясь знаковым событием в истории изобретений 20 века.

3 апреля, по некоторым данным, принято считать днем рождения штрихового кода (штрих-кода) – одного из самых передовых и полезных изобретений 20 века, которое положило начало автоматизации процесса учета и отпуска товаров, а значит, улучшило и ускорило процесс обслуживания покупателя. Именно в этот день в 1973 году компания IBM официально представила свою разработку UPC – один из самых распространенных линейных символик штрихового кода. С тех пор эта дата и считается Днем рождения штрих-кода, а его родителями принято считать Бернарда Силвера и Норманна Джозефа Вудленда.

В 1987 году в здании штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения был введен запрет на курение.

Неофициальные праздники - День придумывания хороших примет и День детской йоги.

Именины у Иакова, Кирилла, Фомы и Владимира.

4 апреля

4 апреля - в день преставления святого Исидора Севильского - отмечается День Интернета, который в 1998 году был санкционирован папой Иоанном Павлом II. Католический святой Исидор Севильский (ок. 560 -4 апреля 636), епископ Севильский, получил известность не только благодаря своему благочестию, но и благодаря любви к наукам. Он является автором одной из первых книг по этимологии, первым представил работы Аристотеля в Испании, был реформатором и человеком широких взглядов.Исидор Севильский является автором 20-томного труда «Этимология» - по существу, первой в мире энциклопедии. Святой Исидор считается покровителем учеников и студентов, а в 2003 году Папа Иоанн Павел II назвал святого Исидора еще и покровителем пользователей компьютеров и интернета. Католическая церковь избрала его покровителем интернета, основываясь, прежде всего, на том, что Всемирная сеть - это огромная сокровищница практического и теоретического человеческого знания.

Символично, что 4 апреля отмечается неофициальный профессиональный праздник - День веб-мастера.Дата этого праздника выбрана неслучайно: цифры 4.04 очень напоминают по своему написанию ошибку 404 -«Страница не найдена», имеющую прямое отношение к работе веб-мастеров. Она также совпадает с Международным днем интернета.Впервые термин «веб-мастер» ввел в обращение «праотец» Интернета Тим Бернерс-Ли в документе «Руководство по стилю гипертекста в онлайне» в 1992 году.

Еще в субботу - Всемирный день крысы, учрежденный для привлечения внимания к этому неординарному животному и призванный объединить любителей декоративных крыс по всему миру.Идея проведения этого Дня принадлежит американским крысоводам. Дата же 4 апреля была выбрана в связи с тем, что это день начала работы ratlist – самого старого интернет-ресурса, посвященного декоративным крысам. Кстати, ученые часто сравнивают крысу с человеком – поскольку наши геномы схожи на 95%. И живут они так же, как мы: дерутся до последнего, когда речь заходит о выживании или сохранении потомства, учатся на собственных ошибках, даже влюбляются и видят сны, как люди. Недавно учеными было доказано, что помимо писка крысы общаются между собой с помощью ультразвуковых сигналов, неслышных человеческому уху, которых, как выяснилось, насчитывается десятки тысяч, что говорит о богатом словарном запасе этих животным. А еще крысы способны сочувствовать… Но сегодня речь идет именно о декоративных, домашних, крысах, которые отличаются от диких только тем, что выращены в неволе в энном поколении (кстати, «родиной» этих домашних животных считается Англия).

В 1785 году английский изобретатель Эдмунд Картрайт получил патент на механический ткацкий станок с ножным приводом.

В 1850 году Лос-Анджелес получил статус города.

В 1896 году после сообщения об обнаружении россыпей золота началась золотая лихорадка на Юконе.

В 1919 году в Италии была открыта пассажирская авиалиния Рим - Неаполь на дирижаблях.

В 1934 году отражающая обвязка «Кошачий глаз» впервые стала использоваться на дорогах около Брадфорда (Йоркшир, Великобритания).

В 1947 году начала деятельность Международная организация гражданской авиации (ИКАО).

В 1949 году в ВашингтонеСША, Бельгия, Великобритания, Голландия, Дания, Исландия, Италия, Канада, Люксембург, Норвегия, Португалия и Франция подписали Североатлантический договор – так появилось НАТО.

В 1972 году руководство КПСС отказало в визе шведским представителям для вручения Нобелевской премии по литературе Александру Солженицыну.

В 1973 году в Нью-Йорке, на Манхэттене, состоялось открытие Всемирного торгового центра.

Неофициальные праздники - Международный день битвы подушками, Международный день настройщиков фортепиано, Международный день моркови и Международный день войлока.

Именины у Василия, Исаакия, Дарьи и Василисы.

5 апреля

В воскресенье - Международный день супа. Слово «суп» произошло от французского «soupe», а оно – от латинского «suppa», что в переводе – хлеб, размоченный в отваре или бульоне. Однако, суп как блюдо в сегодняшнем понимании, которое стало ежедневной едой, сложилось пять веков назад с появлением крепкой посуды, способной выдержать процесс приготовления. При этом, в холодных странах и регионах, суп возник гораздо раньше. Например, в Древнем Китае его варили за 100 лет до нашей эры. В мире насчитывается приблизительно 150 типов супов, которые подразделяются на более чем тысячу видов, при этом каждый вид имеет варианты. Какой рецепт супа самый правильный и популярный – ответить сложно. Все зависит от страны и личного вкуса. В любом случае - приятного аппетитта!

5 апреля 1722 года экспедиция адмирала Якоба Роггевена, отправленная голландской Вест-Индской компанией в августе 1721 года на поиски гипотетического Южного материка, открыла небольшую уединенную гористую землю. Открытие мореплаватели сделали в первый день христианской Пасхи, после того, как благополучно обошли Южную Америку, вышли в Тихий океан и взяли курс на северо-запад на восьмом месяце плавания. Остров, естественно, в честь праздника и назвали – остров Пасхи. Голландцы были поражены видом «разноцветных» туземцев: чернокожих и краснокожих, однако еще большее впечатление на них произвели расставленные по берегу гигантские, до 20 метров высотой, каменные истуканы. Их называли «моаи». Некоторые моаи были в «шапках» из красного камня. Изготовлялись моаи в каменоломнях в центре острова. Каким образом они доставлялись к побережью, неизвестно. По легенде они «шли» сами.Сегодня остров Пасхи - территория Чили, а моаи- одна из главных достопримечательностей и «приманок» для туристов. Местное название острова — Рапа-Нуи. В художественной литературе встречается также название Вайгу.Наряду с архипелагом Тристан-да-Кунья является самым удаленным населённым островом в мире. Расстояние до континентального побережья Чили составляет 3703 км, до острова Питкэрн, ближайшего населенного пункта, - 1819 км.

В 1772 году парижский парламент отказал драматургу Пьеру Бомарше в наследовании им крупной суммы денег, завещанной его компаньоном Пари-Дюверне.

В 1792 году Джордж Вашингтон применил первое президентское вето в истории США.

В 1815 году началось извержение вулкана Тамбора на острове Сумбава в Индонезии, продолжавшееся неделю. Это - одно из крупнейших извержений вулканов в истории человечества. Объем лавы и пепла достиг 180 кубических километров. Погибли более 90 тысяч человек.

В 1818 году в Париже барон Карл де Дрез продемонстрировал первое двухколесное средство передвижения - прообраз велосипеда.

В 1895 году Оскар Уайльд проиграл в суде дело по обвинению в клевете маркиза Куинсберри, который обвинил писателя в гомосексуальности.

В 1896 году в Афинах начались первые современные Олимпийские игры. Они продлились до 15 апреля. Первым олимпийским чемпионом в этот день стал американский легкоатлет (тройной прыжок) Джеймс Конноли с результатом 13,71 м.

В 1913 году Нильс Бор завершил статью «О строении атомов и молекул», давшую начало квантовой теории.

5 апреля 1955 года после более чем 50 лет выдающейся политической карьеры сэр Уинстон Черчилль подал в отставку с поста премьер-министра Великобритании. Это был окончательный его уход из большой политики. В 1964 году он в последний раз присутствовал на заседании палаты общин. Черчилль вошел в историю Великобритании как самый яркий английский политик 20 века, находившийся у власти в течение правления шести монархов – начиная с королевы Виктории и до ее праправнучки Елизаветы II. С началом Второй мировой, в мае 1940 года Черчилль был назначен премьер-министром Великобритании и сразу же занял пост министра обороны, став верховным главнокомандующим.Годы, когда Черчилль возглавлял английское правительство и представлял свою страну в антигитлеровской коалиции, были величайшим достижением его как государственного деятеля и дипломата. Он активный участник Тегеранской, Ялтинской и Потсдамской конференций.Премьер-министр холодно относился к политике СССР. После капитуляции Германии он заявил: «Помоему мнению, коммунистическая угроза заняла место бывшего врага». Именно Черчиллю принадлежит знаменитая фраза «железный занавес». В период 1945-1950 годов он был вынужден уйти в отставку с поста премьер-министра в связи с поражением его партии на выборах, но остался в нижней палате парламента. Возглавляя оппозицию, он продолжал бороться с «советской угрозой» и выступал за объединение послевоенной Европы.В 1951 году Черчилль вновь стал премьер-министром в возрасте 77 лет. Он по сей день признан «величайшим британцкм в истории». Уинстон Черчилль родился 30 ноября1874 года в Бленхеймском дворце, родовом имении герцогов Мальборо, ветвь семьи Спенсер. Отец Черчилля - лорд Рэндольф Генри Спенсер Черчилль, третий сын 7-го герцога Мальборо, был известным политиком, депутатом Палаты общин от Консервативной партии, занимал должность Канцлера казначейства. Мать -леди Рэндольф Черчилль, в девичестве Дженни Джером, была дочерью богатого американского бизнесмена.Черчилль умер 24 января1965 года от инсульта в возрасте 90 лет. План его погребения, получивший кодовое название «Hopenot», разрабатывался на протяжении многих лет. Королева Елизавета II и службы Букингемского дворца взяли организацию похорон в свои руки и отдавали распоряжения, согласуя свои действия с Даунинг-стрит и советуясь с семьёй Уинстона Черчилля. Было решено организовать государственные похороны. Этой чести за всю историю Великобритании до Черчилля были удостоены лишь десять выдающихся людей, не являвшихся членами королевской фамилии, среди которых: физик Исаак Ньютон, адмирал Нельсон, герцог Веллингтон, политик Гладстон. Похороны Черчилля стали крупнейшими по масштабу государственными похоронами за всю историю Великобритании. В течение трех дней был открыт доступ к гробу с телом покойного, установленный в Вестминстер-холле ─ старейшей части здания английского парламента. 30 января началась церемония похорон. Гроб, покрытый государственным флагом, поставили на лафет (это был тот самый лафет, на котором в 1901 году везли останки королевы Виктории), который везли 142 матроса и 8 офицеров военно-морских сил Великобритании. За гробом шли члены семьи усопшего: леди Черчилль, закутанная в чёрные покрывала, дети — Рэндольф, Сара, Мэри и ее муж Кристофер Соумс, внуки. Мужчины шли пешком, женщины ехали в каретах, запряжённых каждая шестёркой гнедых, которыми правили кучера в алых ливреях. Вслед за семьёй с огромным барабаном впереди следовали кавалерия конной гвардии в парадных мундирах, музыканты артиллерийского оркестра в красных киверах, представители британского морского флота, делегация от лондонской полиции. Участники процессии продвигались очень медленно, делая не более шестидесяти пяти шагов в минуту. Оркестр британских военно-воздушных сил, возглавлявший шествие, играл траурный марш Бетховена. На пути следования процессии порядок поддерживали семь тысяч солдат и восемь тысяч полисменов. Траурная процессия составила 1,5 км. Когда траурная процессия достигла Уайтхолла, Биг-Бен пробил в последний раз и замолчал до полуночи. В Сент-Джеймсском парке с интервалом в одну минуту было произведено девяносто орудийных залпов — по одному на каждый год жизни покойного. Панихида прошла в соборе Святого Павла, на ней присутствовали представители 112 стран, вся королевская семья. В соответствии с пожеланием политика он был похоронен в фамильном захоронении семьи Спенсер-Черчилль на кладбище церкви Святого Мартина в Блейдоне, близ Бленхеймского дворца — места его рождения. Церемония погребения прошла по сценарию, заранее написанному самим Черчиллем. Погребение совершилось в узком кругу семьи и нескольких очень близких друзей. При въезде в Блейдон катафалк встретили мальчики из окрестных селений, каждый из них нес по огромной свече. Пастор приходской церкви отслужил литию, после чего гроб был опущен в могилу, на которую возложили венок из роз, гладиолусов и лилий, собранных в соседней долине. Надпись, сделанная от руки на ленте венка, гласила: «От благодарной Родины и Британского содружества наций. Елизавета Р». В 1965 году в Вестминстерском аббатстве был возведён памятник Черчиллю работы Рейнольдса Стоуна.

В 1971 году рок-группа «РоллингСтоунз» образовала собственную фирму грамзаписи - RollingStoneRecords. Знаменитым стал торговый знак фирмы - высунутый язык.

Неофициальный праздник –День талой воды.

Именины у Лидии, Никона, Василия, Ильи, Алексея, Сергея, Варвары

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь!..

Нана Черная