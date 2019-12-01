Календарь событий: День Вооруженных Сил Украины, что было написано в первой СМС, смертоносный смог в Лондоне, убийство Леннона, история "Ковент-Гарден" и трансплантации сердца

2 декабря

Первая неделя зимы начинается c Международного дня борьбы за отмену рабства. Он был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в виду принятия 2 декабря 1949 года Конвенции о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами. Борьба с рабством в мире ведется со дня его возникновения. Но даже сегодня, в наш прогрессивный век, несмотря на то, что рабство запрещено во всем мире, оно до сих пор существует. По данным ООН, на сегодняшний день в мире насчитывается около 40 миллионов жертв различных форм рабства. Из тысячи человек пятеро являются жертвами работорговцев. Один из четырех жертв - ребенок. Кроме того, один из десяти детей в мире вынужден работать, что в целом составляет 150 миллионов детей. Женщины и девочки составляют 99% числа всех жертв, занятых в коммерческой секс-индустрии, а также 58% - в других секторах теневой экономики.

2 декабря – Киберпонедельник. Он идет вслед за Черной пятницей - дня огромных скидок и распродаж. Киберпонедельник, как и Черная пятница, ведет свою историю из США. Первая такая массовая онлайн-распродажа была проведена в Америке в 2004 году, а сам термин «Cyber Monday» год спустя был предложен интернет-ресурсом Shop.org, представляющим отделение Национальной федерации розничной торговли США. Считается, что этот день был придуман специально для офисных работников. А причиной такого решения стали маркетинговые исследования нескольких лет, которые показали всплеск интернет-продаж в первый понедельник после Дня Благодарения.

Есть в понедельник и памятные даты. Так, 2 декабря 1409 года был открыт Лейпцигский университет.

В 1804 году Наполеон I Бонапарт провозгласил себя императором Франции.

В 1939 году состоялось открытие международного аэропорта им. Фиорелло Ла Гардиа в Нью-Йорке.

В 1942 году Энрико Ферми получил первую контролируемую цепную ядерную реакцию. Энрико Ферми - итальянский физик, наиболее известный благодаря созданию первого в мире ядерного реактора, внесший большой вклад в развитие ядерной физики, физики элементарных частиц, квантовой и статистической механики. Считается одним из «отцов атомной бомбы».

2 декабря 1971 года в восточной части Аравийского полуострова, на побережье Персидского и Оманского заливов, было образовано федеративное государство Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Первоначально в него вошли 6 эмиратов: Абу-Даби, Дубай, Шарджа, Аджман, Эль-Фуджайра и Уммэль-Кайвайн, а 23 декабря 1971 года к ним присоединился Рас-эль-Хайма. Государственное устройство Объединенных Арабских Эмиратов представляет собой уникальное сочетание республиканского и монархического строя. Государство возглавляется эмиром Абу-Даби, правительство — эмиром Дубая.

Население ОАЭ насчитывает сейчас более 5 миллионов человек. Практически все граждане ОАЭ - мусульмане, 85 % из которых - сунниты, и 15 % - шииты.

Сегодня основную рабочую силу в ОАЭ составляют иностранцы, а из коренных жителей на некоторых работах задействовано лишь 25–30%. Экономика страны основана на добыче нефти и газа, поступления от экспорта которых составляют около половины национального бюджета. До 2004 года ОАЭ возглавлял эмир Абу-Даби шейх Заид II ибн Султан аль-Нахайян. Он правил страной с момента ее образования 33 года. После его смерти в ноябре 2004 года пост президента ОАЭ занял правитель княжества Абу-Даби шейх Халифа ибн Зайд Аль Нахайян.

В 2010 году из-за сильного пожара, вспыхнувшего в лесах горы Кармель, погибли 44 человек, в основном — израильские полицейские.

В 2010 году на iPhone был запущен мессенджер Viber.

Неофициальные праздники, за которые мир обязан различным сообществам, в том числе, в соцсетях, - День пушистой нежности, День фортуны, Всемирный день компьютерной грамотности, День 2D-художника, который отмечается и в Украине.

Именины у Адриана, Герасима, Сергея и Дениса.

3 декабря

Во вторник - Международный день инвалидов, учрежденный ООН в 1992 году. А в декабре 2006 года Генассамблея ООН приняла Конвенцию о правах инвалидов, которая является правозащитным документом с ориентацией на социальное развитие.

3 декабря население планеты отмечает Международный день борьбы с пестицидами. Он был инициирован Сетью по борьбе с пестицидами (PAN International) в 1998 году в память об экологической катастрофе, которая произошла 3 декабря 1984 года на пестицидном заводе в Бхопале (Индия). Тогда в результате утечки метилизоцианата на заводе пестицидов погибли более 3800 человек, сотни тысяч пострадали. Девиз Дня: «Пестициды - тупик цивилизации». И цель Дня борьбы с пестицидами - привлечь внимание мировой общественности к решению проблем, возникших в результате производства и использования этих опасных химикатов.

В третий день декабря свой праздник отмечают компьютерные графики и дизайнеры - Всемирный день компьютерной 3D-графики. Идея его проведения, выдвинутая в 1998 году, принадлежит американской компании Alias. Дата для Всемирного дня компьютерной графики выбрана неслучайно - она единственная в году начинается со знакового сочетания символов: 3D - 3 December. Сначала 3December (еще одно название праздника) касался только создателей трехмерных изображений, но постепенно он охватил и все остальные отрасли, связанные с компьютерной графикой.

В 1586 году в Англию из Колумбии прибыли корабли, которые впервые в Европу завезли картофель.

В 1775 году состоялось первое официальное поднятие американского флага на борту морского судна «Альфред».

В 1967 году в госпитале Грут Шут, Кейптаун (ЮАР), была проведена первая в истории медицины операция по пересадке сердца. Хирург Кристиан Барнард пересадил 54-летнему Луису Вашканскому сердце молодой женщины, попавшей в автомобильную катастрофу. Через 18 дней после операции Вашканский умер от пневмонии. Однако следующий пациент, Филипп Блайберг, прожил с пересаженным сердцем более 19 месяцев. К концу 1968 года в мире было сделано уже около 100 пересадок сердца. В 1970-е годы подобных операций проводилось не так много, поскольку обнаружилось, что пересаженное сердце отторгается иммунной системой организма. Но в начале 1980-х годов, с открытием иммунодепрессантов, число таких операций резко возросло. А в современной трансплантологии пересадка сердца стала рутинной операцией, после которой пациенты живут более 10 лет. В 1999 году Кристиан Барнард создал фонд для проведения благотворительных акций по всему миру. Финансировал его сам, выпуская экологически чистые продукты и издавая свои книги. Хирург оказал финансовую помощь детской клинике Института онкологии в Минске для пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. Второй его фонд - «Сердце мира» - помогает детям и матерям из стран с низким жизненным уровнем.

В 1989 году президент США Джордж Буш и генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев заявили, что их страны более не являются противниками.

День вошел в историю как официальная дата окончания «холодной войны».

3 декабря 1992 года произошло событие, ставшее важной вехой в истории развития технологий коммуникации. Состоялась первая в мире передача СМС-сообщения. Идея создания подобного сервиса возникла в середине 1980-х годов, когда велись работы по созданию стандарта GSM. Группа европейских инженеров (они представляли разные компании из разных государств Европы) в рамках данного проекта предприняла удачную попытку разработки и внедрения службы коротких сообщений. Оттуда же появилась и аббревиатура, которая теперь на слуху у большинства жителей планеты: SMS (от англ. Short Message Service), что в переводе означает буквально «Служба Коротких Сообщений». Обратившись к этой идее в 1984 году, инженеры сумели добиться успеха в ее реализации, и 3 декабря 1992 года первая СМС-ка была отправлена с компьютера на мобильный телефон инженером Нейлом Папуортом. Содержание сообщения являлось классическим поздравлением с Рождеством, состоящим их двух слов: «Merry Christmas!». Спустя 10 лет возможность отправки и приема коротких текстовых сообщений при помощи мобильного телефона практически полностью вытеснила с рынка пейджеры. Этому способствовало и постепенное снижение стоимости услуги СМС. Сегодня СМС играет большую роль в повседневной жизни.

В 1997 году был подписан Оттавский договор о запрещении применения, производства, накопления и экспорта противопехотных мин.

Неофициальные праздники - День положительных ответов, Международный день баскского языка и Щедрый Вторник.

Именины у Анатолия, Анны, Феклы, Григория, Иосифа, Алексея, Татьяны, Ивана, Николая, Владимира и Александра.

4 декабря

В среду нет официальных международных праздников, но есть значимые даты. К примеру, 4 декабря 1674 года французские иезуиты основали Чикаго. История следующая: в 1666 году 38-летний иезуит Жак Маркетт отправился во французские североамериканские владения обращать к христианскому Богу индейцев и заодно исследовать неведомые пространства к югу от Великих озер.

4 декабря 1674 года для зимовки он основал у юго-западной оконечности озера Мичиган миссионерский пост. Впоследствии на этом месте вырос американский город Чикаго, ныне третий по числу жителей и второй по финансово-экономическому значению город США, который считается экономической, промышленной, транспортной и культурной столицей Среднего Запада. Неофициально его иногда также называют «Город ветров». Название же города Chicago (Чикаго) - это измененное французами слово из языка местных индейцев майами-иллинойс «shikaakwa», которое означает «дикий лук». Статус города Чикаго получил в 1837 году.

4 декабря 1791 года в Лондоне вышел первый номер еженедельной воскресной газеты «The Observer» («Наблюдатель»). Это британское издание является первой и старейшей в мире воскресной газетой. Ее основателем стал молодой ирландец Уильям Борн. Он взял под свое предприятие кредит в 100 фунтов стерлингов – огромную по тем временам сумму. Однако спустя три года за газетой числился долг в 1600 фунтов! Чтобы не угодить в долговую тюрьму, Борн быстренько перепродал газету своему родному брату. Тот оказался более удачливым бизнесменом. В 1812 году к газете «The Observer», наконец, пришла настоящая слава. Однажды один из ее журналистов оказался свидетелем убийства английского премьер-министра, и ему же удалось задержать убийцу.

«The Observer» дожил до наших дней, сменив множество редакторов и хозяев. Среди специальных корреспондентов издания были Джордж Оруэлл и Ким Филби. В 1993 году «The Observer» стала частью ежедневной британской газеты «The Guardian», основанной в 1821 году, и выходит в виде ее воскресного выпуска.

4 декабря 1930 года профессор Цюрихского высшего технического училища Вольфганг Паули (1900–1958), один из создателей современной квантовой физики, направил на Международную конференцию по вопросам радиоактивности, проходившую в Тюбингине, письмо, в котором изложил свою гипотезу о существовании нейтрино. Эту «призрачную» частицу он назвал нейтроном, поскольку «настоящий» нейтрон тогда еще не был открыт. Название «нейтрино» (по-итальянски «нейтрончик») спустя два года предложил итальянский физик Энрико Ферми (1901–1954). Нейтрон был экспериментально открыт в 1932 году, а косвенные улики существования нейтрино были найдены в 1953 году.

В 1932 году в СССР принимается декрет, запрещающий выдачу продовольственных карточек «тунеядцам и паразитам». Это происходило во время Голодомора.

В 1971 году во время концерта Фрэнка Заппы было сожжено казино в Монтре, что расположено в Швейцарии, на береговой линии Женевского озера. Местечко служило местом проведения джазового фестиваля. Событие увековечено в песне группы Deep Purple «Smoke on the Water» - «Дым над водой».

В 1979 году была открыта станция Киевского метрополитена «Пионерская» (ныне «Лесная»).

В 1980 году группа Led Zeppelin объявила о своем распаде.

Неофициальные праздники - Международный день объятий, День угощения птиц и белок и Международный день гепарда.

Именины у Александра и Марии.

5 декабря

В четверг - Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития, или Международный день добровольцев, учрежденный ООН. Добровольцы (а в последние годы их чаще называют волонтерами) - это люди, которые тратят свои силы и свободное время на благо общества. Сферы деятельности, в которых можно увидеть безвозмездную работу добровольцев, поистине многочисленны и разнообразны. Программа добровольцев Организации Объединенных Наций (ДООН) мобилизует тысячи добровольцев по всему миру, содействуя установлению мира и развитию. Ежегодно более 6500 добровольцев ООН работают во взаимодействии с подразделениями ООН в самых сложных условиях по всему миру. 12 тысяч добровольцев ООН, действуя дистанционно, выполняют более 20 тысяч задач по линии UNV Online.

Еще 5 декабря - Всемирный день почв. История возникновения этого праздника берет свое начало в 2002 году, когда Международным союзом почвенных наук была принята соответствующая резолюция. Ученые тогда обратили внимание на необходимость осознания важности почвенных ресурсов планеты на международном уровне.

Также в четверг – День ниндзя. Он приурочен был к выходу в прокат в 2003 году художественного фильма «Последний самурай». В фильме присутствовала сцена боя отряда ниндзя с самураями. По крайней мере, именно так представляется в настоящее время версия появления праздника и определения его даты в интернет-пространстве, благодаря которому праздник, собственно и получил популярность и распространение. У истоков его появления стоит пародийный сайт «Ниндзя-бургер».

В Украина 5 декабря - День работников статистики. Он был учрежден указом президента в 2002 году. Поздравляем всех причастных к этой дате!

5 декабря 1456 года землетрясением был разрушен Неаполь. Погибли 35 тысяч человек.

В 1484 году Папа римский Иннокентий VIII издал буллу, положившую начало охоте на ведьм, захлестнувшую Европу в XVI—XVII веках.

В 1492 году Христофор Колумб достиг острова Гаити.

В 1766 году в Лондоне антикваром Джеймсом Кристи был основан аукционный дом «Кристис». Он на сегодня является лидером мирового арт-рынка, суммарная выручка которого только по итогам 2017 года составила 6,6 млрд долларов. Совместно с аукционным домом «Сотбис» его доля составляет 90 % мирового рынка аукционных продаж антиквариата и предметов искусства. История дома следующая:

В 1848 году президент США Джеймс Полк подтвердил факт открытия золота в Калифорнии, спровоцировав тем золотую лихорадку 1849 года.

В 1933 году Конгресс США принял Двадцать первую поправку к Конституции США. Она была об отмене сухого закона.

В 1935 году Мэри МакЛауд основала Национальный совет чернокожих женщин.

В 1952 году в Лондоне начался великий смог, унесший жизни тысяч англичан. Во время антициклона, принесшего холодную и безветренную погоду, загрязняющие вещества — в основном уголь, которым пользовались жители города, - собрались над Лондоном, образовав толстый слой смога. Это продолжалось с пятницы 5 по вторник 9 декабря 1952 года, после чего погода сменилась, и туман разошелся. Хотя смог и ухудшил видимость и к тому же проникал в помещения, реакция горожан была спокойной, поскольку в Лондоне туманы не редкость. В последующие недели, однако, статистические данные, собранные медицинскими службами, выявили смертоносный характер бедствия - количество смертей среди младенцев, престарелых и страдающих респираторными заболеваниями к 8 декабря достигло четырех тысяч человек, более 100 тысяч человек заболели. Позднее исследования показали, что общее число погибших было значительно больше - около 12 тысяч человек. Великий смог считается самым страшным событием, связанным с загрязнением воздуха, произошедшим в Великобритании, и наиболее важным с точки зрения влияния на экологические исследования, правительственные действия и общественное информирование о взаимосвязи между чистотой воздуха и человеческим здоровьем. Оно привело к некоторым изменениям в законодательстве, включая принятие в 1956 году Закона о чистом воздухе.

Неофициальные праздники - Самый несносный день в году и День поющих звезд.

Именины у Филимона, Михаила, Валериана, Максима, Петра, Прокопия, Бориса, Ярополка, Ивана и Павла.

6 декабря

6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных сил. Именно в этот день 1991 года был принят Закон «О Вооруженных силах Украины». А сам День Вооруженных сил Украины был учрежден постановлением Верховной Рады в 1993 году. Костяк ВС Украины составляют Сухопутные войска, Воздушные силы и Военно-морские силы. Кроме основных родов войск в состав Вооруженных сил страны входят внутренние войска, государственная пограничная служба и оперативно-спасательная служба гражданской защиты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Современная армия Украины прошла длительный путь развития, включающий этапы оптимизации, сокращения военного состава и расформирования. Аннексия Россией Крыма, агрессия РФ на востоке страны показали острую необходимость укрепления обороноспособности Украины и проведения реформ. 2014 год стал переломным в истории украинской армии. На сегодня ВСУ возобновили свою боеспособность. Украина отказалась от внеблокового статуса и объявила о своих намерениях вступить в НАТО. Согласно рейтингу Global Firepower Index-2018, Вооруженные силы Украины занимают 29-е место в списке 136 наиболее мощных армий мира (первые три позиции – США, Россия и Китай). Это на одну позицию лучше, чем Украина занимала годом ранее. Global Firepower Index-2018 также оценивает общее число потенциальных военнослужащих в Украине в 1 млн 182 тысячи человек. Из них 182 тысячи - действующие военнослужащие, а 1 млн человек – резервисты. По последнему показателю Украина занимает девятое место в мире, опережая даже США (11-я позиция). Так держать! Поздравляем всех с праздником!

6 декабря 1492 года первая экспедиция Колумба, спустя 40 дней после того, как она возвестила мир о существовании Хуаны (ныне – Куба), в 100 км к юго-востоку от нее она открыла еще один большой остров - Гаити. Название страны с языка индейцев таино переводится как «Горная страна». Первоначально остров был назван Эспаньола, то есть Испанский. Как писал знаменитый мореплаватель, вдоль берега там «тянутся прекраснейшие в свете долины, весьма похожие на земли Кастилии, но во многом превосходящие последние». В 1677 году Гаити перешел под контроль Франции. Местное население -индейцы - было уничтожено, а его место заняли ввозимые из Африки негры-рабы. 1 января 1804 года чернокожие гаитянцы образовали независимое государство во главе с Дессалином. А мулаты образовали свою республику во главе с Александром Петионом. Власть на Гаити была неустойчивой, что провоцировали перевороты и диктатуры. В 1825 году Франция признала независимость Гаити, но взамен наложила на Гаити огромную контрибуцию в качестве возмещения собственности, утраченной бывшими рабовладельцами в результате Гаитянской революции 1804 года. В 1915–1934 годах Гаити был оккупирован войсками США, которые оставили у власти элиту мулатов. Сегодня на острове Гаити расположены два государства - Доминиканская Республика и Республика Гаити.

6 декабря 1768 года в Эдинбурге (Великобритания) вышла в свет первая тетрадка первого тома «Британской энциклопедии, или Словаря искусств и наук, составленного по новому плану». Идея проекта энциклопедии принадлежала издателю и книготорговцу Колину Макфаркуэру и граверу Эндрю Беллу. Энциклопедия выходила почти еженедельно в виде отдельных брошюр с довольно обширными эссе на разные темы до 1771 года. Всего было напечатано 100 таких тетрадок: 2 400 страниц текста и 160 иллюстраций. Потом они были собраны по темам в алфавитном порядке и переплетены в трехтомник. Несмотря на немалую по тем временам цену - 12 фунтов, энциклопедия стремительно разошлась по стране трехтысячным тиражом. В 1870 году издательство перешло под эгиду газеты «The Times» и переехало в Лондон, где были выпущены 9-е и 10-е издания. 11-е - «Кембриджское» издание, в котором энциклопедия практически приобрела современный облик, выпустил Кембриджский университет при участии 1500 экспертов. В 1901 году «Британника» переместилась в США. В начале 1920-х энциклопедия была приобретена фирмой «Sheers, Roobeck & Co», которая в 1941 году безвозмездно передала права на энциклопедию Чикагскому университету. В 1974 году вышло 15-е издание - New Encyclopaedia Britannica, которое существенно было переработано в 1985 году. Авторами «Британники» являются ведущие мировые эксперты, среди которых десятки лауреатов Нобелевской премии. В разное время статьи для «Британники» писали Зигмунд Фрейд, Альберт Эйнштейн, Мария Кюри, Генри Форд, Лев Троцкий.

6 декабря 1917 года во время Первой мировой войны в канадском порту Галифакс столкнулись норвежский грузовой пароход «Имо» и французское грузовое судно «Монблан». «Монблан» был вспомогательным транспортом военно-морского флота Франции. На его борту находились бочки с сухой и жидкой пикриновой кислотой и ящики с тринитротолуолом и пороховым хлопком. Перед самым отплытием в Галифакс судно приняло дополнительный груз – бочки с бензолом - новым горючим для танков и бронеавтомобилей. Весь груз был строго засекречен. За день до трагедии «Монблан» прибыл из Нью-Йорка на внешний рейд Галифакса, где должен был дождаться формирования британского конвоя для перехода в порт назначения – Бордо (Франция). Одновременно в шести милях от него в гавани готовился выйти в море норвежский грузовой пароход «Имо». Утром 6 декабря 1917 года «Монблан» и «Имо» почти одновременно начали выходить из портовой гавани. Во избежание столкновения оба судна сделали ряд маневров, но предотвратить катастрофу не удалось. От удара вскрылись несколько бочек с бензолом. Трение металлических корпусов «Монблана» и «Имо» вызвало искры. Бензол загорелся, и на судне начался сильный пожар. В 9 часов 6 минут утра раздался мощный взрыв, который разрушил все находившиеся на набережной здания. Образовавшаяся в результате взрыва придонная волна сорвала с якорей десятки судов. Погибли более 2000 человек, около 9000 получили тяжелые ранения, 25000 остались без крова.

В 1912 году при раскопках в египетской Амарне был обнаружен бюст Нефертити.

В 2000 году был открыт ливерморий - химический элемент с атомным номером 116.

Неофициальные праздники - День рождения Санта-Клауса и День рождения микроволновой печи, День рыжих мыслей.

Именины у Александра, Алексея, Григория, Феодора, Митрофана и Макария.

7 декабря

В субботу – Международный день гражданской авиации, учрежденный ООН.

Цель Дня — информирование широкой общественности о вкладе гражданской авиации в социальное и экономическое развитие государств-членов, а также об уникальной роли ICAO - специализированного учреждения Организации Объединенных Наций - в объединении усилий стран по созданию высокоскоростной глобальной транспортной сети на службе всего человечества.

7 декабря в Украине - День местного самоуправления. По большому счету - это праздник украинской громады. День установлен согласно указу президента от 25 ноября 2000 года, «учитывая большое значение местного самоуправления для развития народовластия, демократизации общественных отношений и укрепления украинской государственности». Поздравляем всех с этой датой!

В 1678 году Луи Энпен стал первым европейцем, обнаружившим Ниагарский водопад.

7 декабря 1732 года в Лондоне английский театральный деятель и актер Джон Рич на площади Ковент-Гарден открыл новый оперный театр, по месту расположения он получил название «Ковент-Гарден» (Covent Garden). Во время пожаров 1808 и 1856 годов здание театра было полностью уничтожено. Здание современной оперы было построено по проекту Барри в 1858 году. В 1892 году здесь состоялась английская премьера оперы Рихарда Вагнера «Кольцо Нибелунга» под управлением композитора и дирижера Густава Малера. Сегодня это здание служит домом для королевской оперной и балетной трупп, хотя в нем нередко дают представления гастролирующие оперные и балетные труппы со всего мира. В 1990-х годах театр был закрыт на реконструкцию и открыл свои двери для зрителей в 1999 году. Здесь появилось новое фойе в Цветочном зале, где регулярно проводятся концерты. От прежнего театра в здании остался зрительный зал, оформленный пурпуром и золотом, с маленькими бра в абажурах, и часть фойе с лестницей и кафе-холлами. Все остальные помещения, включая большое «воздушное» фойе, громадные служебные помещения с просторными репетиционными студиями и два дополнительных небольших зала, были построены заново.

В 1972 году состоялся запуск космического корабля «Аполлон-17», совершившего последнюю в программе «Аполлон» посадку на Луну.

В 1982 году в Техасе (США) впервые была осуществлена смертная казнь при помощи инъекции.

7 декабря 1988 года в Армении произошло сильнейшее землетрясение, охватившее всю северную часть территории республики с населением около одного миллиона человек. В результате стихийного бедствия погибли более 25 тысяч человек, около 19 тысяч стали инвалидами, лишились крова 530 тысяч человек. Были полностью разрушены город Спитак и 58 сел. Частично разрушены города Ленинакан, Степанаван, Кировакан и еще более 300 населенных пунктов. 600 км автодорог и 10 км железнодорожных путей были выведены из строя, разрушены 230 промышленных предприятий.

Неофициальные праздники - День собутыльника и День кисельных девиц.

Именины у Екатерины, Августы, Порфирия, Симона, Григория, Ивана, Александра, Митрофана, Евгения, Михаила, Алексея и Марка.

8 декабря

В воскресенье - Международный день художника, который был учрежден в 2007 году Международной ассоциацией «Искусство народов мира». Это праздник не только профессионалов и любителей живописи. Творчество сохраняет в человеке возможность радоваться миру и любить его. Поэтому сегодняшний праздник – для всех любителей прекрасного.

Ежегодно во второе воскресенье декабря в Украине отмечается один из самых добрых и нужных праздников – День благотворительности. В этот день стоит еще раз задуматься о том, как важно помогать не только своим близким, но и просто тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию.

8 декабря 1863 года свыше 2000 человек погибли при пожаре в чилийской церкви Ла-Кампана.

8 декабря 1955 года парламентская ассамблея Совета Европы утвердила официальный флаг этой организации, впоследствии перешедший по наследству Евросоюзу. В конкурсе на лучший проект знамени участвовали сотни художников. Победил чиновник из аппарата Совета Европы Арсен Хейтц, который и предложил вариант - звезды на голубом. В официальном пояснении к решению комитета министров Европейского совета от 9 декабря 1955 года по принятию флага говорилось следующее: «На фоне голубого неба западного мира звезды символизируют народы Европы в кругу, знак единства. Число звезд неизменно, определяется равным двенадцати. Это число символизирует совершенство и полноту… Как двенадцать знаков зодиака представляют всю вселенную, так двенадцать золотых звезд стоят за все народы Европы, и за те, что еще не могут участвовать в построении Европы в единстве и мире».

В 1963 году произошла катастрофа Boeing 707 в Элктоне из-за попадания молнии. Погиб 81 человек. Этот удар молнии попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый смертоносный.

8 декабря 1980 года Джон Леннон был убит в Нью-Йорке психически неуравновешенным фанатом Марком Чепменом. В день смерти Леннон дал свое последнее интервью американским журналистам. В 22 часа 50 минут, когда Джон вместе с женой Йоко Оно, возвратившись из студии звукозаписи Hit Factory, входили под арку своего дома, Чепмен сделал пять выстрелов ему в спину. Привратник вызвал полицейских, которые на своей машине доставили Леннона в госпиталь Рузвельта. Однако все попытки врачей спасти легендарного артиста были тщетны. В 23 часа 15 минут Джон Леннон скончался из-за большой потери крови. Он был кремирован в Нью-Йорке, прах Леннона был передан Йоко Оно. Его убийца Марк Чепмен за свое преступление отбывает пожизненное заключение в тюрьме строгого режима «Аттика», около города Буффало (Нью-Йорк). Уже десять раз он подавал прошение о досрочном освобождении (последний раз в августе 2018 года). Однако каждый раз эти прошения отклонялись. Йоко Оно еще в 2000 году послала письмо в «Департамент по освобождению» штата Нью-Йорк, в котором призывала не освобождать Чепмена досрочно. В последующие годы она еще не раз заявляла, что не будет чувствовать себя в безопасности, если Чепмен будет освобожден. О Марке Чепмене и его последних днях перед убийством Джона Леннона сняты фильмы «Убийство Джона Леннона» и «Глава 27».

В 1991 году в Беловежской Пуще президент России Борис Ельцин, президент Украины Леонид Кравчук и председатель Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич подписали Беловежское соглашение о создании СНГ и прекращении существования СССР. В документе говорилось, что «Союз ССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает свое существование», статья 1-я гласила: «Высокие Договаривающиеся Стороны образуют Содружество Независимых Государств». На сегодня СНГ фактически существует на бумаге.

В 2005 году закончилось использование паровозной тяги в Китае. На Цзитунской железной дороге были «потушены» все оставшиеся в стране паровозы.

Неофициальные праздники - День зажженных свечей, День путешественника во времени, Всемирный день хорового пения.

Именины у Климента, Петра, Ярослава, Павла, Ивана, Василия, Виктора, Александра, Григория и Кузьмы.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь!..

Нана Черная