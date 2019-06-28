Забытая история со многими известными. Чем закончилось расследование покушения на одесского активиста Олега Михайлика

Жителям Южной Пальмиры, как и украинцам в целом, скучать не приходится. События мелькают захватывающим калейдоскопом, вот только стекла в «игрушке» преимущественно черно-серых оттенков, «игры» - отнюдь не детские. То резня на рождество, то пожар в детском лагере или психушке, то убийство ребенка, то застрелившийся депутат… Возможно, в силу трагического разнообразия, резонансное покушение на одессита Олега Михайлика стали понемногу забывать. Тем более, что события имели место почти год назад, а дело еще в декабре прошлого года передали в столицу – разумеется, для тщательного расследования.

Напомним, ЧП случилось 22 сентября 2018 года в центре Одессы - на пересечении улиц Еврейской и Осипова, возле дома, в котором живет Олег. Киллер выстрелил в него, когда тот возвращался домой, неся большой арбуз. Последний, вероятно, изменил результат «работы» злоумышленника: в последний момент Михайлик «поставил» арбуз на плечо, чтобы при пересечении проезжей части лучше видеть автомобили.

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«Если бы не арбуз, закрывший убийце обзор, мне стреляли бы в голову», - уверен активист.

Пережив тогда клиническую смерть, а позднее, в Германии, сложнейшую операцию по извлечению пули, он оптимизма не теряет. Это подтвердилось на днях на встрече с журналистами, во время которой Михайлик и его адвокаты рассказали то, о чем раньше предпочитали молчать. Например, о подробностях аудиенции у генпрокурора Украины Юрия Луценко, предлагавшем оперироваться в нашей стране, а пулю исследовать под «чудо-микроскопом». Прибор должен был определить и без того очевидную штуку – стреляли трое грузин.

Виновность горячих парней, в том числе инвалида-колясочника, очевидной была лишь избранным. Для большинства, как говорят в Одессе, - история какая-то мутная. По данным адвоката Вадима Оксюты, у «троицы» и, правда, сомнительная репутация, они промышляли кражами, но к покушению это привяжешь едва ли.

«Я - вор, а не убийца!», - кричал во время следственных действий один из фигурантов. И многие ему почему-то поверили…

В социальные сети попала и видеозапись, сделанная родственницей Торнике Нагладзе – того самого инвалида, названного правоохранителями «мозговым центром» преступной группы. На видео запечатлено, как следователь требует, чтобы гражданин Грузии встал с койки и перестал притворяться. О якобы симуляции инвалидности подозреваемым заявляли и в прокуратуре.

Но случился облом – экспертиза подтвердила: иностранец частично парализован – самостоятельно ходить не может. Любопытно, что этот прискорбный факт не помешал поместить его вместе с другими фигурантами дела в СИЗО. В ситуацию даже вмешался грузинский консул: условия содержания в украинском следственном изоляторе неприемлемы для человека с ограниченными физическими возможностями…

Торнике отпустили под домашний арест, а теперь он и вовсе остался без меры пресечения. Его товарищей - Лашу Герасина и Манучара Варшанидзе - перевели из Одессы в Лукьяновское СИЗО, где, по данным Оксюты, изрядно «прессовали». В конце апреля Лаша даже пытался совершить самоубийство – несколько раз ударил себя острым предметом в область брюшной полости. В итоге - оба уже под домашним арестом, а перспектива процессуального статуса всех троих несколько туманна. Примерно неделю назад в Одессу из столицы вернули и материалы дела, о чем потерпевший и его представители узнали совершенно случайно.

«Это какой-то бред. Они обвиняются по одной из самых тяжелых статей Уголовного кодекса – покушение на умышленное убийство. Если подозрение обосновано, то должны быть изолированы – находиться в СИЗО. Если нет – с них следует снять обвинение», - констатирует Вадим Оксюта.

С юристом многие согласны: говорят, силовое давление не дало желаемого результата – фигуранты отказались брать на себя чужую «мокруху». К тому же, против них нет ни одной прямой улики.

Чего только стоит инцидент с пистолетом, изъятым в квартире Лаши! По данным Михайлика и его защиты, боевое оружие с патронами во время обыска нашли на… гладильной доске, под стопкой нижнего белья – лифчиков и трусиков – супруги подозреваемого. Дальше – лучше. Одесские правоохранители публично заявляли: стреляли именно из указанного «ствола». Но, как выяснилось позднее, обнаруженные боеприпасы к пистолету не подходят – застревают в патроннике...

Можно было бы предположить, что при покушении использовали другие патроны. Но есть один важный нюанс. Экспертиза показала: стреляли с расстояния 20-45 метров, с расстояния от земли – 1,35-1,5 метра при угле практически «параллельном горизонтали». А это, по мнению специалистов, свидетельствует о том, что стреляли из винтовки с глушителем, вероятно, из окна автомобиля.

Конечно, прояснить дело могла бы пуля, которую в январе извлекли из тела Михайлика (операция обошлась немецкой стороне в 26 тыс евро). Но и здесь – тупик. Пулю до сих пор не передали из Германии. «Официально никто не объясняет, почему она там. Неофициально могу предположить, что вещдок останется за рубежом, пока не назначат другого генпрокурора Украины. Доверие европейских партнеров к украинской правовой системе – ноль», - утверждает Олег Михайлик.

Он публично обвиняет руководство столичных и местных силовых и надзирающих ведомств в саботаже и «сливе» расследования. В качестве примера приводит «бомбардировку» письмами из Украины, в которых содержалось требование немедленно вернуть вещдок на родину.

Несмотря ни на что, по настоянию потерпевшего, немецкие специалисты все-таки провели экспертизу пули. Однако к делу в Украине эти исследования не приобщат. Согласно отечественному законодательству, экспертиза, проведенная за рубежом, у нас – несостоятельна. Другими словами, начинать нужно сначала – необходима аналогичная государственная процедура. А экспертизу в Германии, как пояснил адвокат, провели, чтобы предотвратить возможную подмену пули во время следствия в Украине. Свои опасения потерпевшая сторона обосновала очевидным саботажем расследования, подтасовкой вещдоков, несвоевременным изучением местности и прочим.

По злой иронии, недалеко от места преступления находятся региональный главк Нацполиции и один из райотделов. Это, что называется, и смешно, и грешно. Но, мало ли, вдруг кто-то из правоохранителей тем или иным образом причастен к преступлению, если не напрямую, то косвенно? Иначе как объяснить, хотя бы, непонятную большинству ситуацию с задержанием троих граждан Грузии? Тот же адвокат Оксюта считает, что их попросту «назначили» подозреваемыми, чтобы успокоить общественность, или - отвлечь внимание от реального убийцы. Последний, вне всякого сомнения, профессионал. Об этом свидетельствуют многие нюансы - точное попадание в цель, отлично выбранное место для засады (без видеокамер), виртуозное исчезновение и многое другое.

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Олег Михайлик уверен, что непосредственное отношение к покушению якобы имеет мэр Одессы Геннадий Труханов и известный бизнесмен Владимир Галантерник, а «отмашка» на убийство якобы поступила от заинтересованного лица из Администрации президента Украины.

«Во время личной беседы Юрий Луценко нас уверял, дескать, есть запись телефонных разговоров, во время которых обсуждалась организация моего убийства. Разговор был между Галантерником и Торнике… Но никакой записи так никто не увидел и не услышал», - констатировал Михайлик, усомнившись в существовании такого доказательства, в принципе.

О противостоянии ряда активистов, в том числе Олега, нынешнему руководству города, в Одессе не знают разве что младенцы, но без конкретных доказательств любые утверждения можно считать лишь предположением или вымыслом.

При этом Михайлик называет сумму, уплаченную за его жизнь, - 50 тысяч долларов - и не исключает, что покушение может повториться.

Вишенкой на торте может быть обращение активиста в ЕСПЧ. Об этом рассказал второй адвокат Андрей Лещенко. «Сейчас совместная украинско-хельсинская группа по правам человека и я, как адвокат, готовим обращение в Европейский суд по правам человека», - заявил юрист.

Он отметил, что также будет обращение к международным правозащитным организациям с просьбой провести эффективное расследование по факту покушения на Михайлика, поскольку в Украине нет эффективных средств для привлечения к уголовной ответственности виновных.

«Мы не можем рассчитывать на эффективное расследование здесь, и будем требовать признания этих нарушений именно на международной арене, чтобы Украина понесла ответственность за действия своих должностных органов, которые саботировали это дело», - сказал Лещенко.

Безусловно, все вышесказанное может иметь и обратную сторону, но официальных опровержений или объяснений пока не прозвучало. Впрочем, мало ли, вдруг у следствия имеется «рояль в кустах», и завтра мы узнаем имена исполнителей, организаторов и заказчиков убийства. Очень хочется их знать. Знать и быть уверенным в том, что все виновные понесут наказание. И дело отнюдь не в личности потерпевшего и фамилиях его возможных оппонентов. Суть - в желании каждого честного человека жить в нормальной стране, учиться, честно работать, получать достойную зарплату и ощущать себя в безопасности. Хотя бы, заходя в подъезд собственного дома.

Лариса Козовая