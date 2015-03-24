Украинцев, по предварительным данным, среди погибших в авиакатастрофе во Франции нет - МИД

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге спикер МИД Украины Евгений Перебийнис.

"По состоянию на эту минуту каких-либо данных о том, что там находились граждане Украины, не поступало. По имеющейся информации, подавляющее большинство составляли граждане Испании и Германии", - сказал Перебийнис.

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Он сообщил, что МИД и дипломатические учреждения Украины во Франции, Германии и Испании проверяют информацию о возможном наличии среди пассажиров самолета граждан Украины.

Как сообщал УНИАН, немецкий аэробус А320 компании Germanwings (Lufthansa) сообщением Дюссельдорф-Барселона (рейс 4U9525) разбился во французских Альпах.

Министр транспорта Франции Алан Видали заявил, что пассажиров, выживших при крушении пассажирского самолета в франзузских Альпах, нет.

На борту потерпевшего катастрофу самолета в основном находились граждане Германии и Испании.