Украинцев, по предварительным данным, среди погибших в авиакатастрофе во Франции нет - МИД
Граждан Украины, по предварительным данным, нет среди погибших во время крушения самолета во Франции.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге спикер МИД Украины Евгений Перебийнис.
"По состоянию на эту минуту каких-либо данных о том, что там находились граждане Украины, не поступало. По имеющейся информации, подавляющее большинство составляли граждане Испании и Германии", - сказал Перебийнис.
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Он сообщил, что МИД и дипломатические учреждения Украины во Франции, Германии и Испании проверяют информацию о возможном наличии среди пассажиров самолета граждан Украины.
Как сообщал УНИАН, немецкий аэробус А320 компании Germanwings (Lufthansa) сообщением Дюссельдорф-Барселона (рейс 4U9525) разбился во французских Альпах.
Министр транспорта Франции Алан Видали заявил, что пассажиров, выживших при крушении пассажирского самолета в франзузских Альпах, нет.
На борту потерпевшего катастрофу самолета в основном находились граждане Германии и Испании.