Дорогое образование: почему будущим юристам, журналистам и экономистам может грозить подорожание обучения "на контракте"

Для сокращения расходов на оплату обучения украинских студентов Кабмин предлагает внедрить индикативную себестоимость. Имеется в виду определенный процент от среднего размера расходов на оплату услуг по подготовке одного специалиста на условиях госзаказа в предыдущем календарном году. Начиная с 2020 года стоимость контракта при поступлении на первый курс может составлять 60%, в 2021 – 70%, а к 2022 - 80%. Пересмотр стоимости обучения на контракте коснется только тех специальностей, специалистов по которым на украинском рынке труда уже в избытке – экономика, психология, журналистика, право, фармация, медицина, туризм, филология (кроме украинского и крымскотатарского языка и литературы, фольклористики), дизайн и т.д. Всего - 34 специальности. УНИАН узнавал, как изменится количество желающих поступать в украинские вузы и подорожает ли обучение.

Попытка поумерить аппетиты вузов

В Минобразования успокаивают, что постановление, даже в случае его принятия в ближайшее время, не будет распространяться как на тех, кто только собирается поступать в нынешнем году, так и на тех, кто уже обучается на контракте. Как объяснил УНИАН генеральный директор директората высшего образования и образования взрослых МОН Олег Шаров, не отразится его принятие и на ряде престижных вузов, в которые как раз и стремятся попасть большинство украинских абитуриентов. «Самые престижные учебные заведения и так имеют высокую стоимость контракта, поэтому на них это постановление никак не отразится», - говорит Шаров.

Но несмотря на это, обучение в вузах, включая топовые, все же может подорожать. Ведь действующий закон о высшем образовании фактически этого не запрещает, хоть и устанавливает «потолок подорожания» - стоимость заключенных контрактов нельзя пересмотреть больше, чем на показатель уровня инфляции в стране. И то, при условии, если вариант подорожания ранее был указан в тексте контракта, подписанного между студентом и университетом. Например, если контракт по специальности «Журналистика» КНУ имени Тараса Шевченко сейчас стоит 45 370 гривен, то поднять стоимость обучения могут, но не более чем на 4 500 гривен – до 49 907 гривен.

Как поясняют эксперты, причиной появления постановления правительства стоит считать отнюдь не очередное повышение стоимости контрактного обучения, а попытку министерства и государства разобраться, куда и как распределяются бюджетные деньги, выделяемые вузам на подготовку студентов. Ведь главная проблема нынешней системы высшего образования, по их мнению, состоит в том, что многие украинские вузы часто рассматривают деньги, выделяемые на обучение по госзаказу, как подспорье. Ведь, с одной стороны, вуз, в нынешних реалиях, самостоятельно не может покрывать свои расходы исключительно за счет контрактного обучения, а средства, выделяемые из госбюджета на подготовку одного студента-бюджетника, часто в два, а то и в три раза выше, чем стоимость контракта для одного студента. И каждый раз недостающую сумму разницы в стоимости бюджета и контракта также погашают за счет налогоплательщиков.

«В одной группе, на одной специальности и в одном университете может учиться студент-бюджетник, за которого платит государство, например, 40 или 50 тысяч гривен и студент-контрактник, который платит за свое обучение 15 тысяч гривен. То есть, университеты перекладывают свои расходы на плечи госбюджета, потому в некоторых университетах контрактная форма обучения, особенно если до этого все их расходы были вложены в государственный бюджет, является неким денежным бонусом», - объясняет директор программы «Образование» Украинского института будущего Сергей Бабак.

По его словам, обсуждаемый проект постановления – это, во-первых, предупреждение для университетов, чтобы те поумерили свои аппетиты и пересчитали реальную стоимость обучения на бюджете, которое им оплачивает государство, а, во-вторых, попытка привести к соответствию стоимость обучения на контракте и на бюджете.

Подтверждает этот тезис и Олег Шаров, уточняя, что в Украине, по состоянию на сегодня, есть ряд вузов, которые откровенно демпингуют – то есть сознательно занижают стоимость обучения на контракте для привлечения студентов, чтобы удержаться на плаву.

По словам директора аналитического центра CEDOS Егора Стадного, хоть само по себе стимулирование университетов не злоупотреблять демпингом является важным шагом, но стоило бы усовершенствовать предложенный подход. «Единая индикативная цена для всех заведений может оказаться достаточно грубым инструментом, ведь платежеспособность населения в разных городах Украины различна. И логично было бы привязать индикативную цену на контрактное обучение к ситуации в отдельных городах», - рассуждает эксперт.

Вместе с тем, по его мнению, еще более важным является другой вопрос - к чему именно привязана цена и почему в правительстве акцентируют внимание исключительно на контракте.

«На сегодняшний день ни в правительстве, ни в университетах не знают, сколько стоит качественное высшее образование. И именно этот вопрос является начальным. А установление индикативных цен уже производная от него. Правительство и университеты должны определиться, что такое качественное образование и сколько для его получения нужно инвестировать средств, и лишь потом говорить об установлении определенных цен как для госбюджета, так и для родителей и студентов, которые оплачивают контракт», - говорит Стадный.

Побег студентов за рубеж неизбежен?

Пока в МОН всячески успокаивают всех участников процесса тем, что на данный момент проект постановления лишь повод для обсуждения проблемы, а не ее решение радикальными способами, в самих вузах, по большей части, региональных, уже напряглись.

«Очевидно, что для университетов это означает потенциальное сокращение их количества – так называемая оптимизация сети высших учебных заведений Украины», - предполагает доктор технических наук, профессор Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа Максим Карпаш.

Собственно, по данным Госстата, сокращение вузов наблюдается уже сейчас – только за прошедший год закрылись девять высших учебных заведений. Но куда большее опасение вызывает тот факт, что повышение стоимости обучения в Украине может заставить студентов полностью переориентироваться на зарубежные университеты. Тем более, что соседние с Украиной страны Евросоюза то и дело фиксируют приток у них украинских студентов. Например, польская компания Selectivv в своем недавнем исследовании отметила, что 55% иностранных студентов, которые обучаются в вузах Польши, – украинцы.

Таким образом, количество студентов в украинских вузах может еще заметно сократиться.

«Такой эффект можно ожидать там, где повышение цены не будет сопровождаться повышением качества образования и перспектив, которые можно получить после его получения», - отмечает Егор Стадный.

Кроме того, никуда не делась и проблема коррупции в вузах, с которой студенты сталкиваются как при поступлении, так и в период обучения.

Однако эксперт Реанимационного пакета реформ по вопросам образования Владимир Бахрушин указывает на то, что основной причиной для этого является не только низкое качество образования.

«Отток украинских абитуриентов за границу связан больше с желанием остаться в других странах после завершения обучения», - говорит он.

Именно поэтому важно, чтобы власти в Украине обращали внимание не только на текущие проблемы, но и задумывались о будущем. Ведь иначе это «будущее» в лице молодых специалистов вполне может достаться любой другой стране, которая заранее об этом позаботилась.

Анастасия Заремба