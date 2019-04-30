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Лицо-маска: 50-летний Стас Михайлов шокировал изменениями во внешности (фото)

18:08, 30 апреля 2019
Общество
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С лица певца исчезли морщины / Super.ru

Артист, которому 27 апреля исполнилось 50 лет, 28 апреля дал концерт в Кремлевском дворце в честь своего юбилея, и привлек внимание поклонников заметными переменами на лице. Кожа певца стала более гладкой, исчезли морщины на лбу, из-за того, что брови были повыше, глаза стали более "открытыми", передает Super.ru.

Super.ru
Super.ru
Super.ru

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Журналисты подозревают, что певец воспользовался услугами пластического хирурга, и сделал подтяжку лица.

Кроме того, мимика артиста была ограничена, эмоции на его лице проявлялись не так ярко, как до юбилея – улыбка выглядела натянутой, а когда он поднимал брови, лоб будто застывал на месте и не двигался.

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Теги: #Россия#певец