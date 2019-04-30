Лицо-маска: 50-летний Стас Михайлов шокировал изменениями во внешности (фото)

Певец, которому исполнилось 50 лет, заметно помолодел.

Популярный российский певец Стас Михайлов шокировал сеть изменениями во внешности.

Артист, которому 27 апреля исполнилось 50 лет, 28 апреля дал концерт в Кремлевском дворце в честь своего юбилея, и привлек внимание поклонников заметными переменами на лице. Кожа певца стала более гладкой, исчезли морщины на лбу, из-за того, что брови были повыше, глаза стали более "открытыми", передает Super.ru.

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Журналисты подозревают, что певец воспользовался услугами пластического хирурга, и сделал подтяжку лица.

Кроме того, мимика артиста была ограничена, эмоции на его лице проявлялись не так ярко, как до юбилея – улыбка выглядела натянутой, а когда он поднимал брови, лоб будто застывал на месте и не двигался.