Крымские страдания: как и чем живет аннексированный полуостров

Пять лет назад главными ожиданиями тех крымчан, которые мечтали «вернуться в родную гавань» и стремились побыстрее отдаться России, были ожидания высоких зарплат и пенсий. К сожалению, реальность оказалась жестокой.

Зарплаты и цены

По рассказам наших собеседников, зарплаты в Крыму - в пределах 15-20 тысяч рублей (шесть-восемь тысяч гривен). Однако, с учетом цен на все, этих денег хватает на то, чтобы дожить до следующей зарплаты. При этом, как отмечает Андрей из Севастополя, питаться придется дешевыми продуктами, следить за скидками в супермаркетах, не пренебрегать всем, что попадает в руки и может быть использовано в пищу: покупать кости на бульон, овощи и крупы по скидкам, плюс, рыбалка…

Батон «Крымский» cтоит сегодня в Крыму 26 рублей (около 10 грн). Килограмм картофеля, лука, моркови – 30-35 рублей (11-13 грн). Молоко – 50 рублей (около 19 грн). Домашние яйца – 80 рублей (30 грн), магазинные – 60 рублей (22 грн). Свинина – 300 рублей (112 грн), говядина – 450 рублей (170 грн). Подсолнечное масло – 100 рублей за литр (около 38 грн). Сахар – 45 рублей (17 грн). Более-менее съедобная колбаса – от 500 рублей (190 грн).

Качество продукции российской пищевой промышленности оставляет желать лучшего. Андрей называет это «наполнителем для желудка». «Конечно, за пять лет научились что-то выбирать. Но если продукт действительно качественный, то будет стоить в два-три раза дороже. Я только что вернулся с материка, с Украины, разницу по продуктам остро ощущаю», – добавляет он.

Отдельно стоит отметить, что такая картина, в принципе, во всех крупных городах. В то же время в населенных пунктах поменьше ситуация плачевная – скудность ассортимента заставляет магазины убирать часть полок, чтобы это не было так заметно.

Не радует и ассортимент лекарств. Все наши собеседники убеждены, что в российских аптеках очень много подделок из мела. «В больницах все бесплатно, но – при наличии. Если нужного нет, либо обманывают и колют просто витамины, либо (если доверяют) говорят, что именно надо докупить, после этого лечат», - рассказывает Андрей.

По его словам, докупать все, что необходимо, приходится на материке, в Украине. Это и дешевле, и эффективнее. Но врачам, которые советуют приобретать лекарства в Украине, приходится действовать с осторожностью: «Просто за этим следят ФСБ, и врачи боятся, чтобы на них не донесли».

Что может обрадовать крымчан, так это цены на топливо. Бензин А-92 стоит 47 рублей (17,70 грн), А-95 – 49 рублей (18,45 грн), дизель перевалил за 50 рублей (18,80 грн). Но это мало отражается на ценах на проезд. Так, в маршрутке Севастополя проезд стоит 20 рублей (7,50 грн). В троллейбусе – 18 рублей (6,78 грн), по проездному – 14 рублей (5,30 грн). «Количество льготников в маршрутках не ограничивают, никто ни с кем не ссорится. Маршрутчики морщатся, но работают», – рассказывает Андрей.

Туризм, работа для своих и понаехавших

Кто-то может справедливо заметить, что в Крыму мало кто жил на одну зарплату – люди нормально зарабатывали в сезон, к примеру, сдавая жилье туристам. Сейчас ситуация несколько изменилась. К примеру, в Севастополе свободных мест больше, чем желающих снять квартиру у моря. Поэтому летом борьба идет за каждого клиента.

Впрочем, Севастополь – не курортный город. Но и во вполне курортном Судаке ситуация ненамного лучше. По словам местной жительницы Марины, ее семья живет «за счет сезонов». «Могу сравнить заработки. Они, мягко говоря, рухнули. Стоимость сдачи жилья в аренду снизилась, потому что люди настроили «курени», которые сдают за «три копейки». Но если цену не опускать, простоишь порожняком. А так, хоть что-то зарабатывается. Платежеспособность нынешнего туриста в разы ниже, чем была у украинского туриста до аннексии. А цены в Крыму сейчас «московские» - продукты, коммуналка, налоги – намного выше, чем в Украине», - рассказывает она.

Впрочем, по словам Марины, разговоры о пустых крымских пляжах – миф. «Людей в сезон полно… Я столько раз пыталась угадать места, где делались фотографии безлюдных пляжей, но так и не смогла идентифицировать», – добавляет она.

Крымчане не берутся однозначно сказать, выросла или снизилась на полуострове безработица. По словам Андрея, в Севастополе в центре занятости полно вакансий, но они не заполняются, поскольку большинство - малооплачиваемые. Приличный заработок найти трудно: «Процветает «кидалово». Бюджетную государственную работу придерживают для «понаехавших» з России, которым платят больше», - рассказывает он.

Крымский татарин Надир из Белогорска рассказывает, что для местных работы тоже мало – даже на строительстве дорог задействуют приезжих из России. А зарплаты сильно упали по сравнению с теми, которые были до аннексии.

В то же время в Керчи, как рассказывает местный житель Олег, работа есть всегда, а вот адекватных соискателей – не найти. «Занимая руководящую должность в дистрибьюторской компании, я не могу сформировать штат сотрудников, которые стремились бы зарабатывать хорошие деньги. А люмпенов, которые сидят и ждут с моря погоды, очень много», – сетует он.

Это, в принципе, не удивительно, если учесть, что крымчан сильно «разбавили» «переселенцами с Донбасса», российскими чиновниками и силовиками. Кроме того, в теплый климат, поближе к морю, перебираются и российские пенсионеры, заработавшие большие пенсии в суровых районах России.

По словам Андрея, много приезжих в рядах полиции: «Вежливые, не цепляются, держатся за теплые места. Но когда вызывали патруль, то ждали долго, так что практического толка мало. ГАИ часто ночью останавливают, интересуются, все ли в порядке, страховки уже электронные. Камерами увешали Крым, на дорогах стало спокойнее. Но замечу, что россияне полицию боятся больше, чем украинцы».

С таким мнением соглашается Олег из Керчи. Он объясняет, что при виде полиции у населения, в основном, «возникает не чувство безопасности, а опасение». «Ожидаешь, что тебя, скорее, накажут, чем защитят – мы же в Российской Федерации. Как только упадут рейтинги у «карлика», так и вылезет очередной Росляков (студент Владислав Росляков, устроивший бойню в колледже Керчи, – УНИАН)», – рассуждает он.

В целом, по словам Олега, россияне, которые приезжают в Крым (в командировки или на ПМЖ), сталкиваясь с крымскими реалиями, приходят в шоковое состояние. «Они в шоке, как люди здесь живут. Ведь, в среднем, цены в Крыму отличаются на двадцать-тридцать процентов от российских (в сторону увеличения), а качество предоставляемых услуг оставляет желать лучшего», – объясняет он ситуацию.

Олег убежден, что падения цен не случится, даже несмотря на достроенный Крымский мост: «Компании в Крым не заходят – боятся санкций. Если кто-то работает, то только через местных дистрибуторов. Из-за этого ценник только выше на все».

Наркополуостров и злачная жизнь

Печально осознавать, что Крым также «становится лидером среди российских регионов по обороту наркотиков». Об этом в начале апреля написали журналисты российской «Новой газеты». «Если уже российские СМИ об этом пишут, то, поверьте, все еще хуже. К примеру, я теперь знаю, как юзать «соль» с помощью электролампочки, шариковой ручки, скотча и зажигалки. Мастер-класс видел в подъезде», – сетует Андрей из Севастополя.

Об объявлениях «продам соль», которые можно встретить буквально на каждом углу, говорит и житель Белогорска Надир: «Плюс, стало много шприцов валяться в городском парке, на стройках, на заброшенных участках».

В Керчи наркотики часто рекламируются в открытую - надписями на стенах. Местный житель Олег считает, что, по сути, с этим никто не борется: «Коммунальные службы быстрее закрашивают надписи: «Крым-Украина», чем рекламу наркотиков. Для сравнения, в Геническе видел надпись-призыв «Город без наркотиков». Она мне понравилась».

Также, по словам мужчины, в Крыму начали активней открываться кабинеты эротического массажа. Этот вид услуг продвигается флаерами, листовки раздают на парковках, разносят ночью по спальным районам. При этом, более привычные атрибуты «ночной жизни» постепенно сходят на нет – сокращается количество ресторанов и других заведений, работающих по ночам.

Житель Севастополя Андрей вспоминает, как в 2007 году, после банкета, их небольшая компания искала место для продолжения праздника. Тогда в одиннадцать часов вечера восемь человек не могли найти свободное место среди двух десятков ночных заведений на набережной. «И вот, конец июля прошлого года. Время – между восьмью и десятью вечера. Обошли набережную – штук пять заведений работает, живая музыка есть только в двух», – рассказывает мужчина.

Украинский язык и настроения крымчан

«Что говорить о настроениях людей... Сложно ответить... Я давно перестал видеть улыбающиеся лица. Дома, «на кухнях», люди говорят, в основном, о ценах, работе, иногда о внутренней политике Крыма (в основном, негативно)», – рассказывает житель Белогорска Надир.

По его словам, несмотря на обещания российских властей сразу после аннексии, что на полуострове будут в равной степени развиваться русский, украинский и крымскотатарский языки, на деле все оказалось не так. К примеру, украинского языка в школах уже не осталось. Крымскотатарский в отдельных учебных заведениях разрешают изучать факультативно. Да и то, если удастся собрать для этого подписи родителей учеников.

Надир рассказывает, что украинский язык все еще остался на отдельных поблеклых вывесках и надписях. К примеру, на воротах детского садика «Севинч» (детский сад с двумя языками обучения – крымскотатарский и украинский – был открыт в 2012 году, – УНИАН).

Аналогичная история с украинским языком, в принципе, по всему Крыму. Кое-где остались старые названия улиц, вывески на исторических объектах.

На сети заправок ATAN предусмотрены информационные таблички на нескольких языках, в том числе, на украинском.

«В Керчи остался подчиненный Киеву («с горячей линией» в Киеве) магазин Сильпо. Из действующего, пожалуй, все. Ну, и нередко можно на улицах слышать музыку украинских исполнителей», – говорит местный житель Олег.

В свою очередь, житель Севастополя Андрей обращает внимание, что сегодня таблички «об’єкт під охороною» – маркер со стороны владельца. «Кстати, эти таблички еще живы, а новые уже повыгорали и скрутились – это, к слову, о качестве украинских материалов», – отмечает он.

По словам Андрея, в Севастополе за годы оккупации настроения местного населения очень изменились. Носители разных мнений еще больше отдаляются друг от друга. «Одни ежедневно убеждаются, что при Украине было лучше. Другие – не хотят об этом слышать, потому что крыть нечем, ведь сказки о воинственной фашистской Украине уже не имеют такого эффекта, как раньше. Хотя пропаганда делает свое дело, есть неизлечимые», – объясняет он.

Вместе с тем, все собеседники УНИАН отмечают, что получение украинских биометрических паспортов одинаково популярно как среди проукраинского населения Крыма, так и среди тех, кто хотел «камни с неба». «Те, у кого есть возможность, делают украинские паспорта, даже если вчера размахивали триколором», – подчеркивает Надир.

Олег из Керчи отмечает, что среднестатистические местные жители продолжают верить в то, что в России все хорошо – и солнце ярче светит, и продукты дешевле. «Они не связывают высокие цены в Крыму с санкциями и, во многом, не понимают ценообразование на товары, во всем винят местную власть», – говорит он.

При этом, мужчина подчеркивает: приверженцев Украины в Крыму осталось немало. «Страну не забывают, ждут возвращения домой. Не зря же шесть тысяч человек выезжали голосовать на выборах президента Украины (более 5,5 тыс. жителей Автономной Республики Крым и города Севастополя сменили место голосования, чтобы принять участие в выборах президента Украины 31 марта. Об этом сообщала пресс-служба прокуратуры АР Крым, – УНИАН). И это только те, кто смог и финансово, и по времени. А представьте, сколько не смогло», – подчеркивает Олег.

…Оккупация Крыма Россией продолжается. И украинцы там живут в реальности, проблемы которой не ограничиваются только высокими ценами или некачественными продуктами. Вместе с тем, даже после пяти лет аннексии наши собеседники не побоялись пообщаться с журналистами с материка. Значит, им не все равно. Об этом говорит о то, что каждый из них, так или иначе, напоминал: «Не забывайте о Крыме».

Ирина Шевченко