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71-летняя София Ротару впервые появилась на публике после слухов об ужасной болезни (фото)

10:28, 25 марта 2019
Общество
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Ротару позирует вместе с внуками / Instagram София Ротару
Instagram София Ротару

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В Instagram Stories артистка поделилась семейными снимками. На днях внук звезды Анатолий Евдокименко (работает фотографом в Лондоне) отметил день рождения. Парню исполнилось 25 лет.

Праздник прошел в семейном кругу. На одном из фото Ротару запечатлена в компании именинника и внучки Сони.

Напомним, ранее российские СМИ сообщили, что Ротару имеет серьезные проблемы со здоровьем. Сейчас артистка якобы проходит курс химиотерапии от туберкулеза.

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Теги: #певица#София Ротару