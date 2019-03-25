71-летняя София Ротару впервые появилась на публике после слухов об ужасной болезни (фото)

На одном из фото Ротару запечатлена в компании именинника и внучки Сони.

71-летняя певица София Ротару впервые после новостей о серьезном заболевании появилась на людях.

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В Instagram Stories артистка поделилась семейными снимками. На днях внук звезды Анатолий Евдокименко (работает фотографом в Лондоне) отметил день рождения. Парню исполнилось 25 лет.

Праздник прошел в семейном кругу. На одном из фото Ротару запечатлена в компании именинника и внучки Сони.

Напомним, ранее российские СМИ сообщили, что Ротару имеет серьезные проблемы со здоровьем. Сейчас артистка якобы проходит курс химиотерапии от туберкулеза.