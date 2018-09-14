На пепелище детского лагеря "Виктория" в Одессе нашли второй кипятильник

На месте трагедии сейчас работают специалисты независимого института судебных экспертиз (Украина) и специалисты из Международного института экспертиз (Эстония).

Группа независимых экспертов, которых привлекли к расследованию трагедии в одесском лагере "Виктория" по требованию отца погибшей Сони Мазур, нашла на пепелище второй кипятильник.

Об этом сообщает Слидство.Инфо.

Отмечается, что кипятильник обнаружили на месте одной из комнат, но не в той, с которой начался пожар.

"Обугленный прибор является важным вещественным доказательством, которого раньше не заметило официальное следствие. Это - второй кипятильник, который удалось обнаружить на пепелище", - отмечают журналисты.

Первый прибор изъяли сразу после трагедии на месте возгорания – в комнате художественного руководителя коллектива “Адель” Татьяны Егоровой. Она отдыхала в лагере вместе с детьми.

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Официальное следствие рассматривало версию о том, что именно первый не выключенный кипятильник мог стать причиной пожара.

"По многочисленным показаниям очевидцев трагедии, в ночь пожара Татьяна Егорова якобы кричала, что забыла выключить кипятильник. Впрочем, сама руководительница ансамбля впоследствии эту информацию публично возразила. А в материалах производства существуют и другие свидетельства в пользу Егоровой. Так или иначе, следствие не смогло установить, мог ли первый найденный кипятильник действительно стать причиной пожара. Не подтвердились и другие вероятные причине возгорания", - пишет издание.

Второй электроприбор, который недавно на пепелище обнаружили независимые эксперты, передали правоохранительным органам. Также там нашли останки детей. Новые находки 10 месяцев пролежали под руинами сгоревшего корпуса.

Журналисты Слидство.Инфо обратились к председателю полиции Одесской области и спросили его, почему его подчиненные не выявили таких важных вещей.

Глава полиции Одесской области Дмитрий Головин заявил, что без официальной "бумаги" невозможно говорить о том, важное доказательство или нет. По его мнению, это касается как останков детей, так и второго кипятильника. "Обнаружение этих фрагментов - звучит цинично - никоим образом не влияет на ход расследования, и на факты - причинно-следственная связь", - отметил Головин.

Привлечь к расследованию новую группу специалистов в июне этого года разрешил Приморский райсуд Одессы. Суд принял ходатайство Алексея Мазура, дочь которого погибла в детском лагере “Виктория”.

На месте трагедии сейчас работают специалисты независимого института судебных экспертиз (Украина) и специалисты из Международного института экспертиз (Эстония).

Как сообщал УНИАН, в Одессе поздно вечером 15 сентября 2017 года на территории детского комплекса «Виктория» произошел пожар, который привел к гибели трех девочек.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), прокуратура – по ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

В связи с ЧП были задержаны директор комплекса Петрос Саркисян и старший воспитатель Наталья Цокур (Янчик), которая по функциональным обязанностям должна была отвечать за пожарную безопасность.

24 апреля 2018 года суд приговорил Цокур к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком 2 года.

Фигурантом дела также является подозреваемая в халатности бывший вице-мэр Одессы Зинаида Цвиринько, расследование в отношении которой 27 апреля завершено. Материалы переданы в суд.

Кроме того, в деле фигурируют бывший руководитель Киевского отдела ГУ ГСЧС в Одесской области и инспектор, которые подозреваются в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

2 июля 2018 года адвокат 37 потерпевших семей в суде подал ходатайство о взыскании с Одесского горсовета в качестве морального ущерба 3,9 млн грн.