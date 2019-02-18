В Одессе возобновит работу лагерь "Виктория", в котором в 2017 году сгорели дети

Городские власти планируют провести косметический ремонт и запустить первую смену в июне-июле.

Власти Одессы планируют летом открыть муниципальный оздоровительно-спортивный комплекс «Виктория», в котором в сентябре 2017 года во время пожара погибли три воспитанницы хореографического ансамбля «Адель».

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявила директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.

По ее словам, для отдыха и оздоровления детей будут открыты корпуса, с которых суд в 2018 году снял арест по ходатайству муниципалитета для временного размещения военных.

«Здания, с которых снят арест, нуждаются в косметическом ремонте. В связи с тем, что не было отопления 2 года, облупилась штукатурка, необходимо подкрасить стены... Через департамент образования выделены деньги на проведение косметического ремонта и мы этот ремонт проведем», - сказала Буйневич, уточнив, что ремонт обойдется в 1,5 млн грн.

Она отметила, что уже сегодня анонсируется предстоящее открытие лагеря, будут проанализированы запросы родителей и принято решение об оздоровительной смене, если соберется достаточное количество желающих.

«В зависимости от заявок родителей, мы анонсируем возможность проведения летней смены. Мы успеем провести косметический ремонт и запустить смену в июне-июле», - заявила чиновница.

Как сообщал УНИАН, пожар, во время которого погибли три воспитанницы творческого коллектива «Адель», в одесском лагере «Виктория» произошел поздно вечером 15 сентября 2017 года.

Правоохранители открыли несколько уголовных производств (они уже переданы в суд), в которых фигурируют в качестве подозреваемых директор комплекса Петрос Саркисян, старший воспитатель Наталья Цокур (Янчик), бывшая заместитель мэра Одессы Зинаида Цвиринько, экс-руководитель Киевского отдела ГУ ГСЧС в Одесской области и инспектор. Суд принял решение только по Цокур, которая приговорена к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком 2 года.

Из всех фигурантов в СИЗО содержится только Саркисян.

Также прокуратура объявила о подозрении в растрате крупной суммы бюджетных средств руководителю фирмы, которая занималась реконструкцией «Виктории».

29 ноября 2018 года исполком Одесского горсовета принял решение о передаче «Виктории» под временное размещение военнослужащих, 6 декабря Киевский районный суд Одессы снял арест с каменных корпусов лагеря.

После прохождения соответствующей подготовки резервисты уже покинули территорию комплекса.