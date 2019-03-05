"Какая грудь!": Лорак в обтягивающем топе "засветила" роскошный дом (фото)
14:06, 05 марта 2019Общество
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Лорак надела обтягивающие джинсы и черный гольф с открытой спиной.
Фанатам певицы фото очень понравилось / Instagram Ани Лорак
Украинская певица Ани Лорак, активно гастролирующая в России, порадовала фанатов свежим фото.
Снимок певица опубликовала в Instagram новое фото.
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Певица похвасталась очередным кадром с недавней фотосессии, на котором она позирует на мраморной лестнице. Лорак надела обтягивающие джинсы и черный гольф с открытой спиной. На кадрах также виден роскошный дом певицы.
Фанатам певицы фото очень понравилось: "Кукла", "Такая красавица!", "Шикарная. Нельзя быть столь прекрасной", "Какая грудь!", "Женщина-вамп", - прокомментировали пользователи.
Как сообщал УНИАН, Тина Кароль восхитила поклонников новым образом.
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