"Какая грудь!": Лорак в обтягивающем топе "засветила" роскошный дом (фото)

Лорак надела обтягивающие джинсы и черный гольф с открытой спиной.

Украинская певица Ани Лорак, активно гастролирующая в России, порадовала фанатов свежим фото.

Снимок певица опубликовала в Instagram новое фото.

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Певица похвасталась очередным кадром с недавней фотосессии, на котором она позирует на мраморной лестнице. Лорак надела обтягивающие джинсы и черный гольф с открытой спиной. На кадрах также виден роскошный дом певицы.

Фанатам певицы фото очень понравилось: "Кукла", "Такая красавица!", "Шикарная. Нельзя быть столь прекрасной", "Какая грудь!", "Женщина-вамп", - прокомментировали пользователи.

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