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"Какая грудь!": Лорак в обтягивающем топе "засветила" роскошный дом (фото)

14:06, 05 марта 2019
Общество
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Фанатам певицы фото очень понравилось / Instagram Ани Лорак

Снимок певица опубликовала в Instagram новое фото.

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Певица похвасталась очередным кадром с недавней фотосессии, на котором она позирует на мраморной лестнице. Лорак надела обтягивающие джинсы и черный гольф с открытой спиной. На кадрах также виден роскошный дом певицы. 

Фанатам певицы фото очень понравилось: "Кукла", "Такая красавица!", "Шикарная. Нельзя быть столь прекрасной", "Какая грудь!", "Женщина-вамп", - прокомментировали пользователи.

Как сообщал УНИАН, Тина Кароль восхитила поклонников новым образом.

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Теги: #певица#Ани Лорак