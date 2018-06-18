Ющенко призывает Тимошенко к диете и соблазняет эклерами

Когда Янукович заявляето необходимости срочно рассмотреть в парламенте «вопрос о компенсации гражданам Украины материальных потерь из-за инфляции», такой тезис кажется для оппозиции вполне органичным. Нынешняя оппозиция, раскрутив инфляцию, теперь млеет в предчувствии сообщений Госкомстата, чтобы покидать камни в правительственный огород. Тем более, что актуальность этих комментариев измеряется несколькими днями – до объявления новых отчетов Госкомстата о темпах экономического роста.

Но когда подобное требование выдвигает известный макроэкономист Ющенко, настоятельно требуя срочно «сформировать новый бюджет, защитить те слои населения, которые пострадали от такой инфляционной составляющей», становится как-что боязно. Если по итогам первого квартала правительство (а Регионы с коммунистами наперегонки ему помогут) возьмется индексировать доходы малообеспеченных (прежде всего через пенсии, минимальную зарплату и социальные выплаты), то Украина войдет в турбулентный поток, известный как «инфляционная спираль». Инфляция будет превращать в мизер официальные пенсии и зарплаты; доходы будут сажать на гормоны роста; стимулов экономить проиндексированную добавку не будет. Ее будут нести на рынок, в пасть инфляции. И так по кругу. Это сейчас происходит в Зимбабве. Но зачем нам римейк наших галопирующих 90-х?

Ющенко вообще выдвигает к бюджету несовместимые требования. Ревизия ожидаемого номинального ВВП 2008 года с 889 миллиардов гривен до 921 позволит, по расчетам правительства, дополнительно получить 19,5 млрд гривен, из которых 7,4 млрд уже «разложены по полочкам», - они принадлежат либо местным бюджетам, либо специальному фонду. Значит, разделу будут подлежать 12,1 млрд. Это при условии, если правительство выстоит в поединке с парламентом. Рада (как, впрочем, и легислатуры многих государств) генетически заинтересована в раздувании доходов. Раздув доходы и будучи свободны от ответственности за их выполнение, парламентарии жаждут получить заветную персонифицированную строку в расходной части.

В действительности судьба значительной части из 12 млрд гривен дополнительных доходов уже решена – это дополнительные ассигнования на выплату обесцененных сбережений. Как и ожидалось, шести миллиардов «денежных» расходов оказалось мало – на сегодня профинансировано 3 миллиарда 757 млн. 500 тыс. гривен, а заявок подано на 5 миллиардов 757 млн. 563 тыс. гривен, что впритык к бюджетной цифре. А на горизонте – более молодые клиенты Сбербанка (к которым автор относит себя и таких как он, кто отложил визит в отделение на то время, когда рассосутся очереди). Оптимистичные оценки общей потребности в средствах на выплату обесцененных сбережений в этом году в денежной форме ограничиваются 10 миллиардами гривен; умеренные – 12-ю; беспокоящие – 20 млрд. Понятно, что оставить разгневанных вкладчиков без денег правительство не может, а потому будет наращивать расходы по этой статье.

А Президент, в перерывах между созданием Батуринского лицея и написанием закона об украинском казачестве, требует увеличить расходы армии на 11,5 миллиарда; компенсацию Нафтогазу на 5 млрд; полмиллиарда – на реализацию программы доступного жилья и т.д. И вот новое требование – защитить пострадавших «от такой инфляционной составляющей». Требование актуально и искренне, лишь бы его выполнение не обрело форм компенсации доходов. И все это – на фоне призывов снизить дефицит бюджета до 1,5 процента ВВП с запланированных двух и удержаться в пределах однозначной инфляции. Это все равно, что быть одновременно апологетом дарвинизма и адептом божественного происхождения человека.

В действительности перед правительством (и Нацбанком), которые разложили перед собой карту противоинфляционных мер, множество испытаний и искушений. За два месяца года, благодаря прежде всего таможне, значительно перевыполнен план поступлений в бюджет. Чем круче будет такой восходящий тренд, тем больше будет соблазн потратить эти средства, и тем больше писем будет приходить с Банковой за разными подписями. Но правительство обязалось направлять сверхплановые поступления исключительно на снижение дефицита бюджета с тем, чтоб мягко посадить его на уровень 1,2-1,5 процента.

Если же сверхплановые поступления сгенерирует и приватизация, то эти средства, в соответствии с антиинфляционной матрицей, должны попасть на казначейский счет, а не быть профуканы на приобретение товаров отечественного производства для вкладчиков Сбербанка.

Даже эти два обязательства - суровое испытанием, и кто знает, выдержит ли их правительство. Когда под руками куча денег и есть куда их потратить в предчувствии зимы 2009-го, нужна незаурядная политическая воля, чтобы от такого искушения воздержаться.

Особенно когда тот, кто утром на всю страну призывает тебя к жестокой диете, вечером присылает тебе фельдъегерской почтой коробку эклеров. И при всем народе попрекает тебя, если коробка осталась нетронутой.

Станислав Голубенко