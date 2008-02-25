Янукович озвучил еще одно условие разблокирования ВР

Фракция Партии регионов настаивает на первоочередном рассмотрении в Верховной Раде вопроса, касающегося НАТО и голосовании за соответствующие постановления поднятием рук.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время заседания круглого стола с участием Председателя Верховной Рады и руководителей парламентских фракций заявил лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что когда данный вопрос будет рассматриваться первым, то фракция Партии регионов готова разблокировать работу парламента.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что также в парламенте необходимо рассмотреть вопрос о компенсации гражданам Украины материальных потерь из-за инфляции, которая в январе достигла около 3%.

Лидер Партии регионов призвал все политические силы, приложить усилия, чтобы оппозиция и коалиция работали «в формате цивилизованных отношений». По его словам, страна должна начать жить в правовом поле.