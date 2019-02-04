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Джамала порадовала поклонников экстремальным декольте (фото)

05:02, 04 февраля 2019
Общество
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Джамала / фото УНИАН

Новую фотографию украинская звезда выложила на своем аккаунте в Instagram.

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На этот раз певица опубликовала яркое фото, на котором позирует на показе в рамках украинской Недели моды. На нем Джамала одета в платье средней длины на широких бретелях с довольно пикантным декольте, которое подчеркивает изящную грудь артистки. На одно плечо певица также накинула джинсовую курточку.

фото instagram.com/jamalajaaa

«Просто восхитительная, Джа!», «Вааааау, что не образ - бомба», «Грациозная», «Джа так идут теплые оттенки. Такая свеженькая сразу», «Невероятная!», - прокомментировали поклонники новое фото украинской певицы.

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Теги: #Джамала