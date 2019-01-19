Лучшие поздравления с Крещением: стихи, в прозе и картинках (видео)
Крещение, Крещение или Иордан – народно-религиозный праздник, который православные и греко-католики празднуют 19 января. Оно является последним с праздником рождественско-новогоднего цикла и завершает Святки – 12 дней Коляды между Рождеством и Крещением. С этим праздником связывают крещение Христа. Когда Иисус Христос достиг 30-летнего возраста, он принял крещение от Иоанна Крестителя в реке Иордане. УНИАН сделал для Вас подборку прозаических, стихотворных и графических поздравлений с Водахрещем в картинках с этим праздником.
Поздравления с Крещением в стихах
В хрустальной тишине зимы,
У проруби холодной,
Торжественно встречаем мы
Крещение Господне.
Пусть освятит тебя вода,
Дарует всепрощение,
И счастье пусть на все года
Несет Богоявление.
Здоровья, радости тебе,
Достатка, долгих лет.
Пусть внемлет Бог твоей мольбе,
Хранит тебя от бед.
***
Со светлым праздником Крещенья,
Поздравляем Вас любя!
Пускай небесное благословенье
Будет с Вами навсегда.
Чтобы жизнь светлей казалась,
Радость чтобы в ней была.
Благодатью окрылялась
Ваша мудрая душа.
Будьте веселы, здоровы.
День Крещения пускай,
Принесет Вам много-много
Счастливых и светлых дней!
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***
На Крещение Господне
Хочется вам пожелать,
Чтоб водица всколыхнулась
И смогла вам силы дать.
Пусть молитва ваша к Богу
Превратится в благодать
Свет божественный дорогу
Впредь пусть станет освещать.
***
Зима на праздники богата,
Когда придёт морозный день,
Готовы окунуть, ребята,
Себя в холодную купель?
Идёт Крещение Господне,
Святая дата для нас всех,
Так будьте счастливы сегодня,
Пускай кругом звучит лишь смех.
Родных и близких поздравляйте,
Добра желайте и тепла,
Любовь свою им отдавайте,
Пришла для этого пора.
Поздравления с Крещением Христовым в прозе
От всего сердца поздравляю Вас Со светлым христианским праздником – Крещением. Для нас этот праздник символизирует Очищение от всего неискреннего и недоброго. Это праздник светлых и новых начинаний. Христос Крещается!
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Поздравляю с Крещением Господним!
Крещение - праздник очищения и обновления и в этот день, я хочу вам пожелать, что бы ваша жизнь стала светлее и чище, чтобы благодать снизошла на ваш дом и все близкие были здоровы и счастливы!
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Праздник чистой души, морозного утра и зеркального снега - Крещение. Пусть брызги святой водицы избавят душу и тело! Окропите святостью жилье, и наша совместная молитва наполнит любовью и радостью все ваши дни. Счастья и обновления! Пусть ваша жизнь станет светлее и чище!
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Примите самые искренние поздравления с Крещением Господним! Праздник крещения дан нам для того, чтобы мы по-новому взглянули на мир вокруг нас, поверили в его чистоту и приняли в сердце его красоту. С праздником, светлым и чистым Крещением!
СМС-поздравления с Крещением
Пусть взгляд твой далеко, но он бесценный,
Ты так коварен, такой умный и современный,
Я поздравляю тебя с праздником Крещения,
Желаю счастья и вдохновения в работе.
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С праздником Крещения мое солнце,
Пусть запомнится тебе прекрасный день,
Светят лучики в чудесное окошко,
Отгоняя от желаний совсем лень.
***
Желаю, чтобы на пустое Крещение,
Мы дружно отдохнуть могли всегда,
Только стоит набраться бы терпения,
Я лучшего желаю для тебя.
***
Я поздравлю с Крещением Господним,
Этот день известен доброй славой!
Знай, вода вся – святая сегодня,
Только в проруби долго не плавай!