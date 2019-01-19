Лучшие поздравления с Крещением: стихи, в прозе и картинках (видео)

Поздравить с праздником Крещения можно за помощью стихов или просто теплых слов и замечательных картинок.

Крещение, Крещение или Иордан – народно-религиозный праздник, который православные и греко-католики празднуют 19 января. Оно является последним с праздником рождественско-новогоднего цикла и завершает Святки – 12 дней Коляды между Рождеством и Крещением. С этим праздником связывают крещение Христа. Когда Иисус Христос достиг 30-летнего возраста, он принял крещение от Иоанна Крестителя в реке Иордане. УНИАН сделал для Вас подборку прозаических, стихотворных и графических поздравлений с Водахрещем в картинках с этим праздником.

Поздравления с Крещением в стихах

В хрустальной тишине зимы,

У проруби холодной,

Торжественно встречаем мы

Крещение Господне.

Пусть освятит тебя вода,

Дарует всепрощение,

И счастье пусть на все года

Несет Богоявление.

Здоровья, радости тебе,

Достатка, долгих лет.

Пусть внемлет Бог твоей мольбе,

Хранит тебя от бед.

***

Со светлым праздником Крещенья,

Поздравляем Вас любя!

Пускай небесное благословенье

Будет с Вами навсегда.

Чтобы жизнь светлей казалась,

Радость чтобы в ней была.

Благодатью окрылялась

Ваша мудрая душа.

Будьте веселы, здоровы.

День Крещения пускай,

Принесет Вам много-много

Счастливых и светлых дней!

Читайте такжеГадания на Крещение: как узнать свою судьбу и имя суженого

***

На Крещение Господне

Хочется вам пожелать,

Чтоб водица всколыхнулась

И смогла вам силы дать.

Пусть молитва ваша к Богу

Превратится в благодать

Свет божественный дорогу

Впредь пусть станет освещать.

***

Зима на праздники богата,

Когда придёт морозный день,

Готовы окунуть, ребята,

Себя в холодную купель?

Идёт Крещение Господне,

Святая дата для нас всех,

Так будьте счастливы сегодня,

Пускай кругом звучит лишь смех.

Родных и близких поздравляйте,

Добра желайте и тепла,

Любовь свою им отдавайте,

Пришла для этого пора.

Поздравления с Крещением Христовым в прозе

От всего сердца поздравляю Вас Со светлым христианским праздником – Крещением. Для нас этот праздник символизирует Очищение от всего неискреннего и недоброго. Это праздник светлых и новых начинаний. Христос Крещается!

***

Поздравляю с Крещением Господним!

Крещение - праздник очищения и обновления и в этот день, я хочу вам пожелать, что бы ваша жизнь стала светлее и чище, чтобы благодать снизошла на ваш дом и все близкие были здоровы и счастливы!

Читайте такжеКрещение Господне: все, что необходимо знать о празднике

***

Праздник чистой души, морозного утра и зеркального снега - Крещение. Пусть брызги святой водицы избавят душу и тело! Окропите святостью жилье, и наша совместная молитва наполнит любовью и радостью все ваши дни. Счастья и обновления! Пусть ваша жизнь станет светлее и чище!

***

Примите самые искренние поздравления с Крещением Господним! Праздник крещения дан нам для того, чтобы мы по-новому взглянули на мир вокруг нас, поверили в его чистоту и приняли в сердце его красоту. С праздником, светлым и чистым Крещением!

СМС-поздравления с Крещением

Пусть взгляд твой далеко, но он бесценный,

Ты так коварен, такой умный и современный,

Я поздравляю тебя с праздником Крещения,

Желаю счастья и вдохновения в работе.

***

С праздником Крещения мое солнце,

Пусть запомнится тебе прекрасный день,

Светят лучики в чудесное окошко,

Отгоняя от желаний совсем лень.

***

Желаю, чтобы на пустое Крещение,

Мы дружно отдохнуть могли всегда,

Только стоит набраться бы терпения,

Я лучшего желаю для тебя.

***

Я поздравлю с Крещением Господним,

Этот день известен доброй славой!

Знай, вода вся – святая сегодня,

Только в проруби долго не плавай!

Поздравления с Крещение в картинках и видео