Хит группы KAZKA "Плакала" побил новый рекорд

За три месяца клип на песню набрал более 100 миллионов просмотров.

Клип группы KAZKA на песню "Плакала" побил новый рекорд, набрав за три месяца более 100 миллионов просмотров на Youtube.

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Видео стало самым просматриваемым в 2018 году в Украине. На сегодняшний день клип "Плакала" просмотрели уже 105 миллионов раз, и количество просмотров стремительно растет с каждым днем.

По количеству просмотров в украинском сегменте Youtube видео уступает только клипу группы "Время и Стекло" на песню "Имя 505", однако ему свои 209 миллионов просмотров удалось собрать аж за три года.

Как сообщал УНИАН, в этом году группа KAZKA вновь поборется за право представлять Украину на международном конкурсе "Евровидение".