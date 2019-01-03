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Хит группы KAZKA "Плакала" побил новый рекорд

14:19, 03 января 2019
Общество
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Видео стало самым просматриваемым в 2018 году в Украине. На сегодняшний день клип "Плакала" просмотрели уже 105 миллионов раз, и количество просмотров стремительно растет с каждым днем.

По количеству просмотров в украинском сегменте Youtube видео уступает только клипу группы "Время и Стекло" на песню "Имя 505", однако ему свои 209 миллионов просмотров удалось собрать аж за три года.

Как сообщал УНИАН, в этом году группа KAZKA вновь поборется за право представлять Украину на международном конкурсе "Евровидение".

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Теги: #группа KAZKA