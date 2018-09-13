Пластический хирург назвал вероятную причину болезни Софии Ротару

Хирург известной московской клиники считает, что всему виной возраст певицы, постоянные гастроли и разъезды

Состояние здоровья украинской певицы Софии Ротару в последнее время стало одной из самых обсуждаемых тем в интернете.

Многие говорят, что артистку подкосили пластические операции, которые она постоянно делает, различные омолаживающие процедуры и диеты. Свое мнение по этому поводу высказал московский пластический хирург Александр Вдовин, пишет Eg.ru.

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"София Ротару — женщина со вкусом, и не думаю, что она когда-либо перебарщивала с пластическими операциями. Она все делала умеренно, в рамках необходимости, — считает хирург. — Судя по фото, она постоянно посещает косметолога и, возможно, делает биоревитализацию, различного вида уходовые процедуры. Полагаю, что в свое время она также делала блефаропластику верхнего века, липосакцию нижней трети лица и коррекцию формы носа. Возможно, козелковая подтяжка тоже имела место. Некоторые операции при этом повторялись, но отмечу еще раз: все происходило без фанатизма".

Отвечая на вопрос, могли ли многочисленные пластические операции отразиться на здоровье певицы и довести ее в итоге до больничной койки, Вдовин напомнил, что Ротару по паспорту уже 71 год.

"Ее нынешнее состояние здоровья никак не связано с пластической хирургией. Возраст рано или поздно даст о себе знать. Винить в этом пластических хирургов не стоит, а уж более того говорить что из-за этого у нее проблемы, — говорит Вдовин. — Думаю, причины в возрастных изменениях в организме. Вспомним, что гастроли и постоянные переезды также сказываются на здоровье. А то, что она хочет и делает все для того, чтобы быть красивой, так это просто вызывает восхищение. Снимаю перед ней шляпу. И равняйтесь на таких, как она!".

Как сообщал УНИАН, 25 августа София Ротару была доставлена в реанимацию одной из больниц Уфы после резкого скачка давления. Она упала в обморок на мероприятии, куда была приглашена, и, очнувшись, не понимала, где находится. Именно по этой причине певица не присутствовала на похоронах Иосифа Кобзона — она сама была слишком слаба.