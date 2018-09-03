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Настя Каменских "засветила" обнаженные ягодицы (фото)

13:35, 03 сентября 2018
Общество
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Каменских не перестает радовать пикантными снимками / фото instagram.com/kamenskux

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На своей странице в Instagram артистка в Stories поделилась селфи из ванной. На нем Каменских запечатлена без макияжа в белой футболке и стрингах. Снимок артистка сопроводила хештегом #попакакуКим.

Ранее украинская певица Настя Каменских выложила в сеть фотографии, на которых запечатлена в необычном наряде с глубоким декольте.

Каменских не перестает радовать пикантными снимками / фото instagram.com/kamenskux

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Теги: #фото#Настя Каменских