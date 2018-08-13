"Забыла надеть юбку": новое фото Нади Дорофеевой раскритиковали в сети

На фото Дорофеева позирует в образе со съемок совместного с Монатиком клипа на песню "Глубоко".

Украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева выложила с Сеть фотографию в необычном наряде.

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За час фото в Instagram собрало более 90 тысяч лайков. На фото Дорофеева позирует в образе со съемок совместного с Монатиком клипа на песню "Глубоко" - певица одета в белые лосины и оверсайз блузу.

A post shared by nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) on Aug 13, 2018 at 2:51am PDT

Мнения фанатов разделились. Одни считают образ удачным, а вот другие критикуют. "А почему трусы видно?", "Ты что, забыла юбку надеть?", "Очень нравится Надя, но её наряды просто ужас", "Что за надувная подушка возле руки", - комментируют фанаты.

Ранее Надя Дорофеева похвасталась фигурой в купальнике.