"Забыла надеть юбку": новое фото Нади Дорофеевой раскритиковали в сети
15:28, 13 августа 2018Общество
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На фото Дорофеева позирует в образе со съемок совместного с Монатиком клипа на песню "Глубоко".
За час фото собрало более 90 тысяч лайков / фото instagram.com/nadyadorofeeva
Украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева выложила с Сеть фотографию в необычном наряде.
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За час фото в Instagram собрало более 90 тысяч лайков. На фото Дорофеева позирует в образе со съемок совместного с Монатиком клипа на песню "Глубоко" - певица одета в белые лосины и оверсайз блузу.
Мнения фанатов разделились. Одни считают образ удачным, а вот другие критикуют. "А почему трусы видно?", "Ты что, забыла юбку надеть?", "Очень нравится Надя, но её наряды просто ужас", "Что за надувная подушка возле руки", - комментируют фанаты.
Ранее Надя Дорофеева похвасталась фигурой в купальнике.
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