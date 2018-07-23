Жаклин Биссет: Об Украине читала… Когда сюда собиралась, не знала, чего ожидать, но не представляла, что увидела… Одесса меня совершенно очаровала

Приезд в Южную Пальмиру крестной матери кинодивы Анджелины Джоли стал своего рода «роялем в кустах» - о прибытии Жаклин Биссет стало известно, когда фестиваль близился к финишу. Секс-символ 1970-х сыграла в кино более 90 ролей, в том числе, в «Наполеоне и Жозефине», «Американской ночи», «Дикой Орхидее», «Убийстве в восточном экспрессе». В картине «Бездна» эффектная актриса плавала в море, облаченная в футболку на обнаженное тело. Кассовый успех фильма был настолько велик, что продюсер Питер Гьюбер заявил: «Эта футболка сделала меня богачом», а за Жаклин закрепилась слава популяризатора конкурса мокрых футболок. Несмотря на почтенный возраст, обладательница «Золотого глобуса» все еще востребована в Голливуде, выглядит изумительно и стремится вести активный образ жизни. Сумасшедшая популярность и красота не помогли обзавестись семьей, у нее нет детей, но оптимизм и жизнерадостность 73-летней Жаклин поражает. Принимая на только что завершившемся 9-м Одесском международном кинофестивале приз «Золотой Дюк» за вклад в киноискусство, она отметила: хотела бы приехать в Украину в 2019 году – на юбилейный кинофорум, чтобы занять место в составе международного жури.

Биссет охотно фотографировалась, раздавала автографы, провела творческую встречу, а также встретилась с узким кругом журналистов, где рассказала, что любит ходить пешком и получает от этого удовольствие, любит общаться с людьми и обожает смотреть новости.

Что-то знали из новостей об Украине, Одессе?

Об Украине читала... Когда прилетела в Одессу, меня совершенно очаровала жизненность города. Улицы, люди, выглядевшие счастливыми и довольными, солнце, деревья, тень от этих деревьев... На самом деле, когда сюда собиралась, не знала, чего ожидать, но точно не представляла то, что увидела. Такую жизнь! И мне от этого радостно.

Вы работали со многими звездами мирового киноискусства, например, были партнершей самого Фрэнка Синатры в фильме «Детектив»...

У меня остались замечательные воспоминания. Он необыкновенно талантливый человек и надо признать, Синатру с удовольствием слушал мой отец. Поэтому голос Фрэнка у меня всегда вызывал ассоциацию с папой, который, слушая эту музыку, становился счастливым. Но период съемок «Детектива» был непростым для Фрэнка. Он в то время был женат на американской актрисе Мие Ферроу, которая отказалась от съемок в этом фильме и работала тогда в фильме Романа Полански «Ребенок Розмари»...

Меня предупредили, что с Фрэнком нужно делать все очень быстро и правильно, потому что у нас - один, максимум, два дубля. Из-за этого пребывала в определенном стрессе. Синатра был не очень счастлив в то время, но всегда оставался приветливым, добрым и помогал, но для меня он не пел (смеется).

Вам доводилось сотрудничать и с Романом Полански…

Он дал мне мою первую роль с текстом. Это была, конечно, крошечная роль, но сам опыт потрясающий. Абсолютно все, включая места, где проводились съемки фильма «Тупик» (в 1966-м картина была удостоена главного приза Берлинского кинофестиваля, - УНИАН), было что-то сюрреалистическое. Конечно, в то время мы не предполагали, насколько успешным и

талантливым окажется Полански, но уже тогда он знал все о кинопроизводстве. Абсолютно все! Мы с ним знакомы с 1965 года и хочу сказать, что меня очень трогают трудности, которые случились в его жизни. Он - совершенно замечательный человек.

Вы снимались в популярном фильме «Великолепный» с Жан-Полем Бельмондо. Каковы воспоминания о знаменитом «супермене»?

Актер невероятно талантливый! Особенно запомнилась его замечательная координация - между головой и всеми остальными частями тела. Больше никогда и нигде мне не приходилось видеть людей, настолько скоординированных, но, в то же время, расслабленных и веселых. Он очень любил шутки. Вопрос в том, что на тот момент я не очень хорошо говорила по-французски. И понять его, иной раз, мне было сложно. А Жан-Поль комфортно себя ощущал как раз с женщинами, которые воспринимали его чувство юмора, но моего французского для этого было явно недостаточно. Поэтому наше общение иногда складывался не так просто. Тем не менее, я им очень восхищалась.

Перелом в отношениях произошел, когда в студии меня навестил американский друг – боксер. Он пришел с другим знаменитым боксером, который победил Мухаммеда Али (речь идет о бое 1971 года, когда против исполина Али выступил чемпион мира по версии WBC и WBA Джо Фрейзер, УНИАН). Бельмондо сразу начал относиться ко мне с большим интересом, так как совершенно не мог поверить, что я знаю этих больших черных людей (улыбается). Он все время спрашивал: «Ты действительно с ними знакома?!». Как выяснилось, Жан-Поль очень любит бокс, и наши отношения стали чуть проще.

А какими были отношения с Марчелло Мастроянни, с которым работали в картине «Воскресная женщина»?

«Воскресная женщина» - довольно странная история... Не уверена, что сама до конца ее поняла. Играла жену очень богатого промышленника, а Марчелло – полицейского, который проводил какое-то свое расследование. Я не очень хорошо знала итальянский. Поэтому режиссер разрешил мне говорить по-французски: сказал, мол, этот язык больше походит на итальянский, чем английский. Во время съемок Марчелло очень много говорил, и всякий раз, когда он делал паузу, я начинала произносить что-то свое, и каждый раз оказывалось, что он еще не закончил (улыбается).

Мастроянни – замечательный актер, уже тогда - большая звезда. Мне трудно о нем что-то еще рассказать, потому что не была с ним близко знакома. Помню, как мы собирались иногда компанией на обед, и он говорил о периоде своей жизни, проведенном в Америке. Сложилось впечатление - ему там не очень понравилось...

Вы сыграли более 90 ролей, есть какая-то из них - настоящая Жаклин Биссет?

У каждого из нас - много граней… Помню гримера на фильме «Анна Каренина» (в этой экранизации Саймона Ленгтона актриса сыграла главную роль, - УНИАН). Этот человек меня хорошо знал и сказал тогда: «Жаклин, ты есть Анна Каренина». Все может быть. Не знаю…

С кем из актеров, режиссеров вам бы хотелось еще поработать?

Всегда была мечта поработать со шведским режиссером Ингмаром Бергманом (величайший кинорежиссер авторского кино умер в 2007 году, - УНИАН). Всегда очень пристально следила за его творчеством. В 1997-м, когда была главой жюри Международного кинофестиваля в Монреале, спросила у актрисы Лив Ульман (норвежская актриса, была близка с Бергманом и родила от него дочь, - УНИАН), хотел бы Бергман со мной поработать. Но она в категорической форме отказала: «Нет, я не хочу, чтобы он с вами работал!». Я так растерялась! С одной стороны, было приятно услышать от нее правду, с другой - очень сильно расстроилась.

Каково ваше отношение к критике?

Чего жду от критиков, так это помощи, каких-то интересных комментариев. Конечно же, читаю критику: если веришь в хорошие отзывы, нужно верить и в плохие.

Признаться, мне очень жаль критиков, потому что им приходится смотреть огромное количество жутко плохого кино – такой ерунды, что это может довести до отчаянья.

При этом к критике, в целом, у меня сложилось своеобразное отношение. В частности, когда в детстве ходим в школу, нас учат сравнивать и сопоставлять, в том числе, письменно. Несомненно, это развивает чувство вкуса и критическое мышление. И, тем не менее, это уводит от реальности, вы перестаете жить настоящим, впадаете в определенное состояние, в котором сравниваете и критикуете. Но фактически никогда не вовлекаетесь в процесс по-настоящему. Как мне видится, для реальной (человеческой) жизни это не очень хорошо. Нужно жить здесь и сейчас, а кинематограф, иной раз, втягивает нас в события, которые более глубоки, чем реальность. То есть, когда смотрите кино, очень сильно сконцентрированы на его эпизодах, а не на своей жизни.

Чью критику принимаете?

Каждый может критиковать, как хочет. Нет какого-то стандарта - что правильно, а что нет. В целом, с теми, кто делал обзоры, критические публикации, у меня складывалось все нормально. Мне повезло, как и с журналистами...

У вас есть режиссерские амбиции?

Когда-то посещали такие мысли, но не сейчас. Более интересно было бы работать с молодыми актерами. Помогать им, дать возможность сыграть роль, о которой они мечтают. Фильм мог бы быть о чем угодно, но однозначно - психологический, а не экшен.

Что можете посоветовать начинающим украинским актерам?

Нужно жить своей жизнью, постепенно в ней расти и совершенствоваться. Все впитывать и учиться на этом. Идти дальше, чувствовать, получать позитивную энергию и быть щедрым человеком, чтобы мир вокруг становился обучающим местом. Важно посещать выставки искусства, слушать хорошую музыку, получить образование. Учиться психологии, но не формально, а с целью понимания вселенной. Нужно много читать, потому что актер - проводник в большой мир. Еще важно смотреть все фильмы – и хорошие, и плохие. Работать с голосом, потому что это - наш инструмент не только в кино, а и в реальной жизни.

Самое главное - поощрять в себе щедрость ко всему вокруг. Быть сострадательным, симпатизировать окружающим, удержать себя от чрезмерного осуждения кого-то... Возможно, это покажется странным, но боль, которую мы испытываем, тоже может пригодиться. Хотя это, конечно, такой неловкий момент.

Лариса Козовая, Одесса