"Только я и дыньки": Могилевская похвасталась отдыхом на безлюдном пляже (фото, видео)

18:32, 03 июля 2018
Общество
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Могилевская поделилась снимком с пляжа / Instagram

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В черном кокетливом платье и солнцезащитных очках Наталья нежилась на солнце, поедая фрукты. 

"На пляже только я и дыньки", - написала под фото певица. 

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