"Только я и дыньки": Могилевская похвасталась отдыхом на безлюдном пляже (фото, видео)

В черном кокетливом платье и солнцезащитных очках Наталья нежилась на солнце, поедая фрукты.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter