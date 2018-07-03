"Только я и дыньки": Могилевская похвасталась отдыхом на безлюдном пляже (фото, видео)
18:32, 03 июля 2018Общество
223 0
В черном кокетливом платье и солнцезащитных очках Наталья нежилась на солнце, поедая фрукты.
Могилевская поделилась снимком с пляжа / Instagram
Наталья Могилевская дала концерт в Одессе. После выступления певица решила немного отдохнуть – она отправилась на пляж.
Читайте такжеНаталья Могилевская показала нежные фото с Викингом
В черном кокетливом платье и солнцезащитных очках Наталья нежилась на солнце, поедая фрукты.
"На пляже только я и дыньки", - написала под фото певица.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter