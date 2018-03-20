Харьков стоит в пробках из-за съемок фильма о британском журналисте

Пробки в городе связаны с перекрытием улиц, на которых идут съемки фильма "Гарет Джонс". Лента - совместный проект Польши, Украины и Великобритании.

Центр Харькова перекрыли из-за съемок голливудского фильма. В частности, перекрыты ул.Короленко, Гражданская, пл. Свободы и Зойфера.

Как сообщает Vgorode, пробки в городе связаны с перекрытием улиц, на которых идут съемки фильма "Гарет Джонс". Лента - совместный проект Польши, Украины и Великобритании. В главных ролях снимаются известные английские актеры: Ванесса Кирби, Джеймс Нортон, Питер Сарсгаард.

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По сценарию, в 1933 году репортер Гарет Джонс знакомится в Москве с журналисткой Адой Брукс. "Ада открывает ему глаза на "советскую утопию", которая не имеет ничего общего с реальностью. И Гарет, несмотря на смертельные угрозы, начинает свое расследование. Скрываясь от спецслужб СССР, шаг за шагом он раскрывает правду о трагедии украинского народа: Голодомор, жесткую цензуру, заговор и массовые репрессии. Именно его разоблачения впоследствии станут основой для романа "Скотный двор" Джорджа Оруэлла", — говорится в описании к фильму.

Часть сцен, действие которых происходит в Москве, будет отснята в Харькове. Съемки также будут проходить в Польше и Шотландии.

Главную роль в фильме исполняет Джеймс Нортон. Актриса Ванесса Кирби играет журналистку Аду Брукс. Из украинских актеров в проекте заняты Яков Ткаченко ("Припутни"), Олег Драч ("Битва за Севастополь"), Владимир Федорук, Анна Шайдюк, Анастасия Чалая, Алина Ковальская.