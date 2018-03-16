Умер известный украинский режиссер

С 2016 года Александр Павловский снимал короткометражные фильмы для Детского юмористического киножурнала «Ералаш».

Советский и украинский режиссер, актер и сценарист Александр Павловский умер от инфаркта на 71-ом году жизни. С начала 2000-х жил и работал в Москве.

Об этом говорится на сайте Союза кинематографистов РФ.

"16 марта 2018 года на 71-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино Павловского Александра Ильича", - сказано в сообщении.

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Александр Павловский — советский и украинский актёр, кинорежиссёр, сценарист, член Союза кинематографистов Украины. С 1972 года до середины 1990-х годов — штатный режиссёр Одесской киностудии. С 2000 года работал на различных студиях г. Москвы.

Павловский получил известность благодаря таким работам, как "Счастливый Кукушкин", "Депутатский час", "Ребенок к ноябрю", "Атлантида", "В ритме танго".

Также снял игровые фильмы и телевизионные сериалы, в том числе " "Ар-хи-ме-ды!", "Зеленый фургон", "На острие меча", "Светлая личность", "Земский доктор".

С 2016 года снимал короткометражные фильмы для Детского юмористического киножурнала «Ералаш».

Как сообщал УНИАН, в Москве скончался режиссер, актер, художественный руководитель МХТ имени Чехова Олег Табаков. Артисту было 82 года.