Как сообщал УНИАН, правление ОАО «Укрнафта» приняло решение о начале с третьего марта процедуры консервации 140 газовых скважин из-за низких цен на природный газ, установленных для компании Национальной комиссией по регуляции электроэнергетики Украины. С просьбой прокомментировать ситуацию на отечественном нефтегазовом рынке мы обратились к Игорю Палице – народному депутату Украины (фракция НУ-НС), Секретарю Комитета ВР по вопросам экономической политики. До избрания народным депутатом Игорь Петрович занимал должность председателя правления ОАО “Укрнафта”. Игорь Петрович, на пресс-конференции в УНИАН Вы заявили, что вскоре Украина может остаться без газа собственной добычи. На самом ли деле эта ситуация настолько угрожающая? Как специалист, с ответственностью могу заявить, что ситуация на самом деле критическая.

Кто первым почувствует на себе последствия этого кризиса? В первую очередь, граждане. Напоминаю, что этот газ является стратегическим для нашего государства, ведь именно газ украинской добычи направляется на отопление жилищ и для потребления нашими гражданами.

Что нужно делать, чтобы изменить ситуацию?

На всех высоких уровнях мы постоянно слышим о диверсификации источников импорта энергоносителей и увеличении добычи собственного газа. Следовательно этот вопрос должен стать одним из вопросов государственной политики! Более того, эти положения заложены и в коалиционном соглашении (Игорь Палица - член демократической коалиции. -Ред.), а также в проекте программы Кабинета Министров, и утвержденной Указом Президента Энергетической стратегии Украины на период до 2030 года. Также хочу напомнить, что Украина вступила в ВТО и должна отвечать стандартам «государства с рыночной экономикой».

Все же детализируйте, что мы имеем сегодня?

Сегодня в Украине происходит сознательное занижение стоимости добычи газа для национальных компаний, в том числе и для компании «Укрнафта». Например, компанию вынуждают продавать газ по цене, вдвое ниже себестоимости добычи, и все это происходит согласно решению НКРЕ, которая является органом исполнительной власти, а следовательно подотчетна Кабинету Министров.

Дальше НАК «Нафтогаз» продает этот самый газ населению по цене, уже в полтора раза выше себестоимости. В результате – прибыли оседают в «Нафтогазе», и дальше идут на расчеты с "Газпромом" и другими кредиторами. А собственная добывающая компания работает со значительными убытками, не имеет возможности ни увеличить собственную добычу, ни поддерживать ее на нынешнем уровне. Потому и инвесторы не хотят вкладывать деньги в добычу газа в Украине.

А кому, по вашему мнению, это может быть на руку?

В условиях, когда Россия с одной стороны повышает цену на газ, а с другой сокращает его поставки в Украину, такое отношение к собственным компаниям, добывающим газ составляет прямую угрозу национальной безопасности Украины. Фактически сегодня убивают собственные добывающие компании, а это играет на руку заграничным поставщикам.

А с отечественной нефтью такие же проблемы?

Да. Аналогичная ситуация происходит и с добычей нефти. За последние семь лет рентные платежи на ее добычу выросли почти в 100 раз!!! А цена на нефть - лишь в 4 раза (вначале 2003 года цена на нефть составляла около 30 долларов за баррель. – Ред). При этом налоговая нагрузка на добычу нефти у нас втрое больше, чем в России, и в 2,5 раза выше, чем в Казахстане. Хотя должно было бы быть наоборот, ведь условия добычи у нас значительно сложнее. Таким образом, мы скоро можем остаться не только без собственного газа, но и без собственной нефти.

Вы действительно считаете, что ситуация уже перезрела и только Президент может ее разрешить? Да. Эта проблема является прямой угрозой национальной безопасности Украины. Следовательно нуждается в немедленном рассмотрении на Совете национальной безопасности и обороны, возглавляет которой, согласно Конституции, Президент.

Что может сделать коалиция, членом которой Вы являетесь, для исправления ситуации?

Я, как член коалиции, буду обращаться в Совет коалиции. Сегодняшняя пресс-конференция – это сигнал «SOS!» национальной нефтегазовой отрасли к общественности и правительству с призывом не допустить непоправимого – разрушения стратегической для каждого украинца отрасли.

Разговаривал Олег Вовчук