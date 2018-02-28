Голливудский актер прогулялся по Киеву и рассказал в сети об активисте Евромайдана (фото)

15:29, 28 февраля 2018
Общество
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Актер прогулялся по Киеву и опубликовал фото в сети / Инстаграм

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Артист не только постит снимки заснеженной столицы, но и объясняет, что на них изображено.  Например, Ману сфотографировался рядом с муралом, посвященным погибшему активисту Евромайдана Сергею Нигояну. "Мурал посвящен активисту, убитому в 2014-м во время революции. Его звали Сергей Нигоян, первая жертва", - подписал фото актер.

"Мне нравится этот биллборд на центральной площади города", - подписал он другое фото. "Киев ночью", - подписал он фото возле Пассажа.

"В Киеве сегодня -15 градусов, но с ветром ощущается, как все -25. Мои уши горят", - подписал Ману снимок.

Напомним, что в фильме "Хоббит" Ману сыграл предводителя орков по имени Азог. 

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Теги: #Киев#Хоббит