Темные пятна, скорее всего, являются результатом потемнения частиц воздуха в слое ниже основного видимого слоя дымки на планете, когда в атмосфере Нептуна смешиваются лед и дымка.

Учёные с помощью Очень Большого Телескопа (VLT) впервые обнаружили с Земли загадочное тёмное пятно на Нептуне. Большая темная область находится в атмосфере Нептуна рядом с неожиданно появившимся ярким пятном меньшего размера.

Пятна распространены на планетах-гигантах, самым известным из которых является Большое красное пятно Юпитера, но это первый раз, когда такое пятно было замечено на Нептуне в телескоп с Земли. Об этом сообщается на сайте Европейской южной обсерватории (ESO).

Эти пятна на синем фоне атмосферы Нептуна являются загадкой для астрономов, которые надеются, что новое открытие поможет понять, что их вызывает.

На Нептуне темное пятно было впервые обнаружено аппаратом NASA "Voyager 2" в 1989 году, а затем исчезло несколько лет спустя.

"С момента первого открытия темного пятна я всегда задавался вопросом, что это за недолговечные и неуловимые темные пятна", - говорит Патрик Ирвин, профессор Оксфордского университета в Великобритании и ведущий автор исследования, опубликованного в журнале Nature Astronomy.

Ирвин и его команда использовали данные VLT, чтобы исключить вероятность того, что темные пятна вызваны "прояснением" облаков. Вместо этого новые наблюдения показывают, что темные пятна, скорее всего, являются результатом потемнения частиц воздуха в слое ниже основного видимого слоя дымки, поскольку в атмосфере Нептуна смешиваются льды и дымка.

Прийти к такому выводу было непросто, поскольку темные пятна не являются постоянными чертами атмосферы Нептуна, и астрономам никогда прежде не удавалось изучить их достаточно подробно.

Такая возможность появилась после того, как космический телескоп Hubble обнаружил несколько темных пятен в атмосфере Нептуна, в том числе одно в северном полушарии планеты, впервые замеченное в 2018 году. Ирвин и его команда немедленно приступили к изучению его с земли - с помощью инструмента, который идеально подходит для этих сложных наблюдений.

Используя прибор Multi Unit Spectroscope Explorer (MUSE) на VLT, исследователи смогли разделить отраженный солнечный свет от Нептуна и его пятна на составляющие цвета или длины волн и получить 3D-спектр. Это означало, что они могли изучить это место более детально, чем это было возможно раньше. "Я очень рад, что смог не только впервые обнаружить темное пятно с земли, но и впервые записать спектр отражения такого объекта", - говорит Ирвин.

Поскольку разные длины волн исследуют разные глубины в атмосфере Нептуна, наличие спектра позволило астрономам лучше определить высоту, на которой находится темное пятно в атмосфере планеты. Спектр также предоставил информацию о химическом составе различных слоев атмосферы, что дало команде понять, почему пятно кажется темным.

Наблюдения также привели к неожиданному результату. "В процессе мы обнаружили редкий тип глубоких ярких облаков, который никогда раньше не был идентифицирован, даже из космоса", - говорит соавтор исследования Майкл Вонг, исследователь из Калифорнийского университета в Беркли, США.

Этот редкий тип облака появился в виде яркого пятна рядом с более крупным основным темным пятном. Данные VLT показали, что новое "глубокое яркое облако" находилось в атмосфере на том же уровне, что и главное темное пятно. Это означает, что это совершенно новый тип объектов по сравнению с небольшими "компаньонными" облаками из высотного метанового льда, которые наблюдались ранее.

С помощью VLT ESO астрономы теперь могут изучать такие объекты, как эти пятна, с Земли.

"Это поразительное увеличение способности человечества наблюдать космос. Поначалу мы могли обнаружить эти пятна, только отправив туда космический корабль типа Voyager. Затем мы получили возможность различать их удаленно с помощью "Хаббла". Наконец, технология продвинулась вперед, чтобы сделать это возможным с Земли", - отмечает Вонг.

Исследование космоса - другие новости

Как сообщал УНИАН, ранее космический телескоп NASA имени Джеймса Уэбба сделал несколько уникальных снимков планеты Нептун. Ученые отмечали, что аппарат сделал самый четкий снимок колец Нептуна за более чем 30 лет, на котором впервые можно увидеть их в инфракрасном свете. Также телескоп заснял семь спутников Нептуна.

А недавно астрономы обнаружили, что на ледяной планете Нептун, которая расположена в 4,5 млрд км от нас, исчезли облака. Вероятно, это связано с солнечной активностью. Через полтора года ученые смогут проверить на практике свою теорию.

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