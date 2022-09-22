Спутник заснял семь спутников Нептуна.

Космический телескоп NASA имени Джеймса Уэбба сделал несколько уникальных снимков планеты Нептун.

Снимки опубликованы на странице NASA в Instagram.

Там отметили, что спутник сделал самый четкий снимок колец Нептуна за более чем 30 лет, на котором впервые можно увидеть их в инфракрасном свете.

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"Взгляните на призрачные, эфирные виды Уэбба на планету и ее пылевые полосы, кольца и луны", - сказано в сообщении

Также спутник заснял семь спутников Нептуна.

"Видите этот объект в левом верхнем углу? Это не звезда. Это большой, необычный спутник Нептуна, Тритон! Поскольку Тритон покрыт замороженным конденсированным азотом, он отражает 70% падающего на него солнечного света, что делает его очень ярким для Уэбба. Остальные 6 спутников можно увидеть в виде крошечных точек, окружающих Нептун и его кольца", - добавили в NASA.

Как сообщал УНИАН, самый мощный в мире космический телескоп "Джеймс Уэбб" впервые сделал снимки и спектры Марса.

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