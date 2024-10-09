Жидкость проникает глубже в нервную ткань, двигаясь по следам кровеносных сосудов.

Глубоко в расщелинах пяти человеческих мозгов ученые впервые отобразили динамические сложности базовой "водопроводной сети", существовние которой только предполагалось у нашего вида.

Результаты исследования, опубликованного в PNAS, подтвердили существование глимфатической системы, которую ученые впервые обнаружили в мозге мышей в 2012 году.

Эта система переносит спинномозговую жидкость, которая омывает внешнюю часть мозга, во внутреннюю часть, доставляя питательные вещества и удаляя отходы - такие как белки, из мозговой ткани, отмечает издание ScienceAlert.

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С 2012 года несколько исследований показали, что глимфатическая система также есть в человеческом мозге, но без наблюдения за движением жидкости из внешней части мозга в пространство между нейронами эта идея оставалась весьма спорной. Невролог Хуан Пиантино отметил:

"Я всегда относился к этому скептически, и есть еще много скептиков, которые до сих пор в это не верят. Именно это делает это открытие таким замечательным".

Пиантино и его коллеги первыми визуализировали бесцветную жидкость, которая втекает в ткань живого человеческого мозга. Их результаты подтверждают предыдущие исследования визуализации.

Исследование стало возможным благодаря согласию пяти взрослых, перенесших операцию на мозге, которым требовалось отвести спинномозговую жидкость для процедуры.

Перед тем как жидкость была заменена, ученые пометили ее темным контрастным маркером. Позже особый тип магнитно-резонансной томографии отобразил, куда жидкость попала в мозг людей.

Результаты показали, что мозг не впитывает спинномозговую жидкость случайным образом, как губка. Вместо этого жидкость проникает глубже в нервную ткань, следуя по следам кровеносных сосудов.

Эти четко определенные каналы спинномозговой жидкости на самом деле обернуты вокруг внешней поверхности кровеносных сосудов. Границы этих "периваскулярных пространств" образованы мозговыми клетками, которые склеивают свои "кончики" вместе, создавая проницаемый барьер.

Ученые считают, что именно эта мембрана позволяет цереброспинальной жидкости смешиваться с жидкостью, которая смягчает и поддерживает наши мозговые клетки, доставляя питательные вещества и удаляя отходы.

Нейрохирург Эрин Ямамото отметил, что на снимках МРТ из их исследования "вы действительно можете видеть, как темные периваскулярные пространства в мозге становятся яркими" со временем, поскольку контрастный индикатор проникает глубже.

Эти каналы цереброспинальной жидкости ранее визуализировались в человеческом мозге, но поскольку исследователи проводили МРТ через 12, 24 и 48 часов после операции, они смогли лучше отследить динамику жидкости

Результаты показывают, что каналы СМЖ - это не застойные, заполненные жидкостью структуры, а "функциональные каналы", облегчающие "распределение СМЖ в мозг".

"Люди считали, что эти периваскулярные пространства важны, но это никогда не было доказано. Теперь это доказано", - добавил Пиантино.

Новости об иследовании человека

Немецкие ученые выяснили, что алкоголь провоцирует проблемы с сердцем даже у молодых и здоровых людей.

Ученые из Мюнхенской университетской клиники проанализировали данные более 200 молодых мужчин и женщин, регулярно пьющх алкоголь. Они сделали вывод, что употребление алкоголя приводит к учащению пульса более чем на 100 ударов в минуту даже у здоровой молодежи.

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