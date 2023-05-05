Чтобы отправиться в экспедицию, специалисты чудом вырвались из регионов, где шли боевые действия.

Домой вернулись украинские полярники - участники 27-й Украинской антарктической экспедиции.

Как сообщает Национальный антарктический научный центр Министерства образования и науки Украины, зимовщики приехали в Киев 5 мая. В целом их путь из Антарктики в Украину длился почти месяц.

На научно-исследовательском судне "Ноосфера" команда отправилась со станции "Академик Вернадский" в Южно-Африканскую Республику 7 апреля. В порт Кейптауна судно прибыло 29 апреля, и уже оттуда самолетами и наземным транспортом люди добрались до украинской столицы.

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Как отмечает директор центра Евгений Дикий, это была первая украинская экспедиция, которую отправили на станцию "Академик Вернадский" во время полномасштабной войны.

"Им пришлось отправляться буквально через неделю после начала вторжения, чтобы сменить коллег из предыдущей экспедиции. Некоторым людям чудом удалось уехать из Харькова, Киевщины и других регионов, где шли боевые действия. Но команда собралась, добралась до Антарктики и год отработала на отлично", - рассказал Дикий.

По его словам, все задачи выполнены экспедицией в полном объеме на высоком уровне.

Ученые в течение года на "Вернадском" проводили исследования и наблюдения по трем основным направлениям: геофизика, биология, метеорология, а также обеспечивала функционирование станции.

Вместе с зимовщиками в Украину вернулись участники сезонной экспедиции, которые работали в течение антарктического лета. Это технические специалисты, выполнившие неотложные работы по модернизации станции.

Сейчас из-за войны пришлось отказаться от торжественной встречи полярников. В частности, офис НАНЦ, который был разбит российской ракетой, еще не восстановлен. Кроме того, ледокол "Ноосфера" не может из-за действий захватчиков вернуться в порт-прописки - в Одессу.

Путь "Ноосфера" из Одессы в Антарктику

Напомним, 19 августа 2021 года Украина за 5 млн долл. приобрела легендарный британский ледокол "Джеймс Кларк Росс", а 5 октября он прибыл в Одессу. Позже стало известно, что он получил название "Ноосфера". Название связано с именем академика Владимира Вернадского, который этому научному направлению посвятил много лет.

Отмечалось, что собственный океанографический ледокол открывает целый ряд новых возможностей для украинской науки и ученых. Прежде всего, он позволит после длительного перерыва вернуться к исследованиям Мирового океана, решить логистические проблемы на антарктической станции "Академик Вернадский".

28 января 2022 года "Ноосфер" вышел из Одессы к первому рейсу. В мае прошлого года стало известно, что из-за войны он не может вернуться в Украину - судно зашло в порт Кейптаун (Южно-Африканская Республика) для технического обслуживания и подготовке к новым путешествиям.

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