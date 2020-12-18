Небесные тела пройдут ближайшие точки от нашей планеты 18 декабря.

К Земле приближаются два астероида, размер одного из них сопоставим с размерами авиалайнера.

Читайте такжеКитайский аппарат успешно доставил на Землю лунный грунт (видео)Об этом свидетельствуют данные NASA.

Отмечается, что расчетный диаметр большего небесного тела составляет от 26 до 52 метров. Его скорость – около 7,65 километра в секунду.

Ближайшая точка траектории полета к Земле будет находиться на расстоянии 6,97 млн километров. Астероид пройдет ее 18 декабря.

Диаметр второго астероида – приблизительно от 5,3 до 12 метров. Максимальная точка, на которой он может сблизиться с нашей планетой, составит примерно 791 тысячу километров.

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Автор: УНИАН