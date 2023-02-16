Вместо уважения суверенитета других стран Москва хочет построить мир, основанный на праве силы.

Россия стремится разрушить международные правила, придуманные для предотвращения Третьей мировой войны. Об этом заявил спикер Государственного департамента (МИДа) США Нед Прайс на брифинге.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что новая внешняя политика России сосредоточена на "прекращении западной монополии" и доминировании западных стандартов в мире.

Комментируя это заявление Лаврова, спикер американского МИДа подчеркнул, что существующие в мире правила придумали не США или Запад, а всё мировое сообщество в целом – чтобы избежать повторения трагедии Второй Мировой войны.

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"Лавров имеет в виду порядок, основанный на правилах. (...) Это концепции, которые были записаны в Уставе ООН, которые были записаны во Всеобщей декларации прав человека, которые были записаны в международном праве, и которые все государства-члены ООН (...) обязались соблюдать", – заявил Прайс.

По его словам, вместо соблюдения этих правил Россия хочет навязывать свою волю другим странам, что она и пытается делать прямо сейчас в разных регионах мира.

"Наиболее ярко мы видим это в Украине, куда Россия направила свои силы со всей их жестокостью, чтобы навязать свою волю народу Украины, свергнуть правительство Украины и лишить Украину ее суверенитета, ее независимости, ее демократии", – подчеркнул Прайс.

Российская внешняя политика в 2023 году

На фоне полномасштабного вторжения в Украину Россия оказалась в частичной дипломатической изоляции – в первую очередь со стороны стран Европы. В ответ Москва решила развивать отношения со странами бывшего "третьего мира".

В январе глава МИД РФ Сергей Лавров отправился в дипломатическое турне по Африке. Российские пропагандисты запустили целую информационную кампанию об успешности дипломатической миссии Лаврова. Но в некоторые страны Лаврова просто не пустили.

Итогом большого турне стало обещание Лаврова, что теперь россияне смогут отправиться без визы в несколько африканских стран.

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