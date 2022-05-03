Законы в Украине должны быть своевременными, отметил президент.

Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас отсутствие народного депутата в Верховной Раде оправдывают только две вещи - его работа в областях или за рубежом ради интересов Украины, или смерть ради украинских интересов.

Другие причины идут "вслед за российским военным кораблем", рассказал президент во время выступления в парламенте.

Глава государства также призвал парламентариев не тратить время на неважные вещи, второстепенные инициативы. Зеленский подчеркнул, что законы должны быть своевременными, как ленд-лиз для Украины от США.

"...Сейчас отсутствие депутата оправдывают лишь две вещи: его работа за рубежом или в регионах ради интересов нашего государства, или его смерть ради интересов государства. Остальное для Украины не представляет сегодня никакого интереса. Остальное ей не нужно, другого в ней не будет! Остальное идет вслед за российским военным кораблем!" - заявил президент.

Ранее сообщалось, что 3 мая в Верховной Раде выступили Владимир Зеленский и премьер-министр Британии Борис Джонсон. Британский политик пообещал Украине новую военную помощь.

Напомним, РФ ворвалась в Украину рано утром 24 февраля. Сначала противник бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирных людей, в частности, обстреливал из кораблей, которые находились в Черном море.

13 апреля стало известно, что украинские ракеты "Нептун" уничтожили ракетный крейсер "Москва" - флагман российского Черноморского флота.

Российский флагман - корабль, который украинские пограничники с острова Змеиный в конце февраля послали на**й.

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