Украина и Канада договорились вместе добиваться справедливой компенсации семьям жертв катастрофы PS752.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо ситуацию с безопасностью на Донбассе и компенсацию семьям погибших сбитого в январе 2020 года самолета "Международных авиалиний Украины".

Как сообщил глава государства в Twitter, у него состоялся с Трюдо телефонный разговор.

"Проинформировал о ситуации с безопасностью на Донбассе. Обменялись видением международных усилий для деэскалации. Обсудили возможность продолжения миссии UNIFIER и договорились вместе добиваться справедливой компенсации семьям жертв катастрофы PS752", - написал он.

Как сообщается на сайте президента, Зеленский предложил Трюдо обновить совместную декларацию об особом партнерстве между Украиной и Канадой.

Глава государства пригласил премьера Канады посетить Украину в этом году.

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Сбивание Ираном самолета МАУ

Как сообщал УНИАН, 8 января 2020 года в Иране разбился самолет МАУ, выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 были 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Спустя три дня президент Ирана Хасан Рухани признал, что украинский лайнер был сбит "вследствие непреднамеренной человеческой ошибки", и пообещал привлечь виновных к ответственности.

Представители Украины, Канады, Швеции, Великобритании и Афганистана создали совместную Международную группу по координации помощи жертвам катастрофы с целью выработки единой позиции для переговоров с Ираном.

17 марта Иран представил окончательный отчет о расследовании крушения самолета авиакомпании МАУ. В документе говорится, что самолет уничтожили из-за ошибки оператора системы ПВО, который определил его как вражескую цель.

В июне 2021 года правительство Канады обнародовало выводы по расследованию сбития самолета PS752. Согласно с ними, нет доказательств, что оно было запланированным, в то же время власти Ирана несут ответственность за катастрофу.

6 января 2022 года главы МИД Украины, Канады, Швеции и Великобритании в совместном заявлении сообщили, что Иран категорически отказался от коллективных переговоров по выплате репараций за сбитие самолета МАУ. В заявлении сказано, что, поскольку Иран несет международно-правовую ответственность перед пострадавшими государствами, этот вопрос должен обсуждаться коллективно, чтобы обеспечить справедливое и одинаковое отношение ко всем жертвам трагедии.

Четыре страны намерены привлечь Иран к ответственности в соответствии с нормами международного права.

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