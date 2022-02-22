США введут санкции против суверенного долга РФ и российских финансовых институтов.

После нового обращения президента США Джозефа Байдена по ситуации вокруг Украины и РФ, курс российского рубля, а также российские акции начали укрепление.

Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи на 21:55 по киевскому времени.

Так, курс доллара к рублю снизился по сравнению с дневными максимумами и остановился на отметке 78,45 рубля, хотя еще сегодня днем курс американской валюты поднимался до 80,5 рубля.

Просел также и евро, курс которого опустился до 89,33 рубля, его максимальное значение днем составляло 90,2 рубля.

Как сообщал УНИАН, в сегодняшнем заявлении президент США объявил о новом пакете санкций против РФ.

"Мы вводим санкции против двух российских банков. Против российского суверенного долга. Мы также вводим санкции против российских элит и их семей. Они должны страдать тоже. Газопровод "Северный поток-2" будет заморожен. В случае дальнейших шагов цена для России будет еще больше", - отметил американский лидер.

По данным российских СМИ, США введут санкции против суверенного долга РФ и российских финансовых институтов — ВЭБ и ПСБ. В списке не оказалось "Сбербанка" и ВТБ — российские издания сообщают, что их акции выросли более чем на 7,5%. Также, согласно заявлению Байдена, санкции затронут газопровод "Северный поток — 2", однако, как утверждают в РФ, акции "Газпрома" выросли на 4,2%. Сайт ВЭБ.РФ после объявления о санкциях США упал.

Напомним, также во время выступления Байден выразил уверенность, что план президента России Владимира Путина – продвигаться дальше вглубь Украины.

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