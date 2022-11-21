Президенты говорили о сотрудничестве по обеспечению энергетической стабильности Украины, в частности, защите системы от воздушных атак.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном о демилитаризации Запорожской атомной электростанции.

"Провел телефонный разговор с Эммануэлем Макроном. Информировал о ситуации на поле боя и на атомных станциях Украины. Отметил демилитаризацию ЗАЭС", - написал Зеленский в Telegram.

Глава государства сообщил, что они также рассмотрели сотрудничество по обеспечению энергетической стабильности Украины, в частности, защиты системы от воздушных атак.

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Война в Украине - ситуация на Запорожской АЭС

Как сообщал УНИАН, в начале марта российские оккупанты захватили ЗАЭС и город-спутник Энергодар. С тех пор Россия отказывается создавать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС и периодически обстреливает территорию станции.

В частности, 20 ноября российские войска в очередной раз обстреляли территорию Запорожской АЭС. Зафиксировано не менее 12 прилетов, в результате которых повреждено оборудование станции.

Накануне "Энергоатом" решил вывести 5 и 6 блоки ЗАЭС на минимально контролируемый уровень мощности для получения пара, который необходим в зимний период года для обеспечения безопасности энергоблоков, персонала, населения и окружающей среды. Однако российские оккупанты заблокировали подготовку энергоблоков для проведения необходимых мероприятий. Отказ оборудования, которое повредили россияне в результате последнего обстрела, делает невозможным любые дальнейшие действия по запуску 5 и 6 энергоблоков ЗАЭС.

Тем временем генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал Россию и Украину договориться и ввести зону ядерной безопасности вокруг ЗАЭС.

Ссылаясь на информацию, предоставленную руководством станции, команда МАГАТЭ сообщила некоторые здания, системы и оборудование на площадке ЗАЭС были повреждены, но пока ни одно из них не является критическим для безопасности. Отмечается, что сообщений о пострадавших нет, эксперты МАГАТЭ находятся в тесном контакте с руководством объекта и продолжают оценивать ситуацию и отчитываться о ней.

В ноябре Совет управляющих МАГАТЭ, в состав которого входят представители 35-ти государств-членов ООН, принял третью с начала полномасштабной войны в Украине резолюцию, в которой призвала Россию прекратить все действия на украинских ядерных объектах.

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