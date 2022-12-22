Евросоюз приглашает президента нашей страны в Брюссель.

В начале 2023 года состоится 24-й саммит Украина-ЕС.

Мероприятие состоится в пятницу, 3 февряля, об этом сказал пресс-секретарь президента Европейского Совета Баренд Лейтс, сообщает Reuters.

Он отметил, что президент Евросовета Шарль Мишель и президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен проведут с президентом Украины Владимиром Зеленским саммит Украина-ЕС 3 февраля 2023 года.

Видео дня

Место проведения саммита еще не определено.

"Я могу подтвердить, что саммит Украина-ЕС состоится 3 февраля и есть открытое приглашение к президенту Зеленскому посетить Брюссель", - сказал Лейтс.

Саммит Украина - ЕС - что необходимо знать о мероприятии

Как сообщал УНИАН, 12 октября 2021 года в Киеве состоялся 23-й саммит Украина-ЕС.

По его итогам, Урсула фон дер Ляйен перечислила три направления, которые приблизят Украину к перспективе членства в Евросоюзе. В частности, речь шла о воплощении реформ, постепенной экономической интеграции и углублении политической ассоциации и полном внедрении глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли.

Во время саммита Украина и Европейский Союз подписали соглашение о совместном авиационном пространстве, которое будет способствовать удешевлению авиабилетов.

В совместном заявлении саммита было сказано, что Евросоюз подтвердил поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

Справка УНИАН. Проведение саммитов Украина-ЕС осуществляется на основании статьи 5 Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, согласно которой "стороны проводят регулярные заседания в рамках политического диалога на уровне саммитов".

Заседания саммитов проводятся при участии президента Украины, президента Евросовета и президента Еврокомиссии. Саммиты проходят каждый год поочередно в Украине и Брюсселе.

Встречи в рамках саммитов предоставляют сторонам возможность на самом высоком уровне подвести итоги сотрудничества между Украиной и ЕС за прошедший год, определить приоритеты взаимодействия на ближайшее будущее, обсудить развитие ситуации в Украине и Европейском Союзе, а также согласовать позиции по актуальным международным вопросам.

Вас также могут заинтересовать новости: