Прозвучал большой доклад министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина.

Президент Украины Владимир Зеленский провел первое заседание Ставки Верховного Главнокомандующего после его возвращения из длительной командировки. На заседании Ставки рассмотрели ход наступления Вооруженных сил Украины и планы российских оккупантов, сообщил глава государства в Telegram.

Президент отметил, что были заслушаны подробные доклады. В частности, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный и руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов говорили об оперативной ситуации на фронте, планах противника.

Также, командующие Оперативно-стратегической группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский и бригадный генерал Александр Тарнавский говорили о ходе конкретных наступательных и оборонительных операций на своих участках. Об обеспечении фронта всем необходимым говорил министр обороны Рустем Умеров.

Видео дня

Вместе с тем, прозвучал большой доклад министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина относительно мер, которые принимает министерство для наращивания собственного производства вооружения, особенно БПЛА.

Кроме того, состоялся большой доклад главы Службы внешней разведки Александра Литвиненко о текущем состоянии дел в российской армии и перспективах развития российского ВПК.

Ситуация на фронте - это надо знать

По данным Генштаба, за минувшие сутки россияне атаковали на трех направлениях фронта. Силы обороны продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательной операции на Мелитопольском направлении и наступательных действий на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории и закрепляются на достигнутых рубежах.

Вас также могут заинтересовать новости: