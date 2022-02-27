Заместитель Госсекретаря США Виктория Нуланд: Мы надеялись предотвратить войну в Украине дипломатией и жестким посылом о санкциях для России

Почему дипломатический путь усмирить имперские желания президента РФ Владимира Путина не сработал, что происходит с антироссийскими санкциями и почему в России их, похоже, не сильно боятся, действительно ли Украина осталась один на один с агрессором, в интервью рассказала заместитель Госсекретаря США Виктория Нуланд.

Заместителя Госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд – известная в Украине личность. Во времена Революции Достоинства американская дипломат посещала Киев каждые три-четыре недели. В отличие от сегодняшней ситуации, когда дипломатический корпус США (и многих других стран) предпочел эвакуироваться из столицы Украины, в разгар противостояния на Майдане в декабре 2013 года Нуланд не побоялась побывать в эпицентре событий: поговорила с участниками Революции Достоинства, угостила их печеньем и хлебом. Впоследствии это событие превратилось в мем "печеньки Нуланд". Можно ли назвать достаточной помощь США Украине сегодня, в разгар российской агрессии и наступления России на множество городов Украины – от Харькова до Львова, от Херсона до Киева, она рассказала в интервью.

*Данный материал публикуется УНИАН в рамках сотрудничества с проектом "Пограничная ZONA". Автор проекта: Егор Куроптев.

Президент Путин обвиняет США в этой войне. Также, как он делал и в 2008 году, когда была война в Грузии. США активно работали, поддерживали Грузию и Украину все эти годы. Вы согласны, что это война между Кремлем и Белым Домом?

Конечно же, нет. Это очень жестокая война, развязанная президентом Путиным ради собственного тщеславия, ради его стремлений воссоздать советскую империю.

Как вы знаете, США поддерживали Грузию и Украину с момента их независимости, с момента, распада Советского Союза. Господину Путину очень тяжело было жить с этим фактом все эти 30 лет. Цель этой поддержки – сделать все необходимое, чтобы и Грузия, и Украина, и все остальные страны бывшего Союза могли сами выбирать свое будущее.

Украина сделала выбор интеграции с Европой, выбор в пользу свободы, в пользу процветания, открытости, защищенности. Это именно то, что мы поддерживали, и это то, с чем президент Путин не может смириться. Он не может смириться с тем, что Кремль теряет хватку и контроль над Украиной. Он сам об этом сказал две недели назад. Он сказал, что Украина не является независимом страной. Что делать с кем-то, у кого такие представления?

Если говорить о поддержке Украины, президент Зеленский заявил, что Украина воюет одна за безопасность и стабильность всей Европы. Как вы оцениваете поддержку Украине. Ее было достаточно или она была запоздалой?

Как вы знаете, только в этом году мы предоставили Украине летального оборонительного вооружения Украине на 625 миллионов долларов. Все эти месяцы, видя подготовку России, мы говорили с Украиной о том, как защитить Украину.

Украина не является членом НАТО. Мы говорили с самого начала, что солдаты США не буду участвовать в этой войне, мы не будем участвовать в наступлении, с военным присутствием США, что действительно сделало бы эту войну войной США против России или глобальной войной. Но украинцы сражаются невероятно смело.

Вы видели только за эти дни, какие потери несет Россия: сбитые вертолеты, захват десанта. К сожалению, большое количество жертв и со стороны Украины, но также – со стороны России. Это трагедия, которую создал президент Путин. Это самое важное, что должен понимать каждый.

Это не только трагедия для Украины и всего мира, но трагедия для россиян, потому что они не хотят войны. Мы видим это по антивоенным протестам на улицах Москвы, в письме, подписанном сотней журналистов, которые говорят: "Нет войне!". Мы видим это по протестам матерей, которые выступают против того, что их детей отправляют на фронт без какой-либо причины.

Именно народ России пострадает больше всех, Россия уйдет в глубокую изоляцию в результате того выбора в пользу насилия, который сделал президент Путин.

Вы упоминали размер поддержки, но еще раз: было ли ее достаточно или она была запоздалой?

Смотрите, мы все надеялись, включая украинцев, что после огромного числа усилий вовлечь Россию в дипломатическое решение, и очень жесткого посыла о неминуемых санкциях, мы сможем предотвратить эту войну.

Мы были в середине этого процесса попыток вовлечь Россию в переговорный процесс. Украина была готова - Зеленский предлагал встречу Путину. Мы были готовы – мы предлагали наши ответы на многочисленные требования России (о некоторых мы были готовы говорить, некоторые были абсолютно возмутительными). Мы были готовы продолжать диалог, но Путин не был готов к дипломатии. Он хотел этой войны. Когда кто-то хочет войны, когда кто-то хочет вторгнуться в другое государство, никто ничего не может сделать, чтобы это предотвратить.

Сейчас вопрос в том, чтобы продолжать осуждать эту агрессию, продолжать поддерживать украинцев, которые так смело сражаются, но также – поддерживать россиян, которые вышли против своего правительства, говоря, "Нет войне!".

Вы упомянули санкции. Мы видим, что санкции не могут остановить войну. Тогда в чем цель этих санкций?

Санкции не сдержали президента Путина, потому что его не заботит его собственный народ и будущее России. К сожалению, эффект этих санкций будет в том, что Россия будет полностью изолирована от того, чем она успешно пользовалась более тридцати лет: это доступ к международному финансированию, доступ к торговле, доступ к высоким технологиям, которые предоставлялся США, нашими союзниками и партнерами.

Своими действиями и своим желанием подвергнуть свою страну такого рода санкциям, президент Путин отбрасывает Россию назад, в изоляцию и темные тяжелые времена, делая все, чтобы Россия не могла получать выгоды от технологической и торговой интеграции с остальным миром.

Это трагедия для Украины, это трагедия для миропорядка, но это также трагедия для народа России с точки зрения жертвования их будущим, ради империалистических амбиций Путина.

Но вы согласны, что президент РФ Путин знал обо всех этих санкциях, включая персональные санкции против него самого? Вы действительно считаете, что они могут остановить войну?

Эти санкции созданы для того, чтобы быть уверенными, что президент Путин лично, его окружение и, к сожалению, Россия заплатят очень высокую цену за кровавую войну, которую развязал Путин. Есть немедленный эффект: вы видели обвал рубля, вы видели, что российское правительство было вынуждено потратить 11 миллиардов долларов российских денег, чтобы удержать валюту. Это деньги, которые могли пойти на восстановление после пандемии, на школы, дороги, технологии. Вместо этого они идут на поддержку рубля, потому что Путину все равно, на что тратится российский бюджет.

Эти санкции уже имеют эффект, но, к сожалению, в будущем они приведут к очень глубоким последствиям для будущего России, в долгосрочной перспективе. Это то, чего добился президент Путин развязанной войной. Он принес в жертву настоящее и будущее своего собственного народа ради своих кровавых имперских амбиций.

Еще раз: мы стоим с народом Украины, но мы также стоим со всеми теми смелыми людьми в России, которые сказали Путину "Нет". Даже сыновья и дочери людей из окружения Путина в своих социальных сетях написали: "Мы против войны, вне зависимости от того, что делают наши отцы".

Мой последний вопрос от моих друзей из Украины, из Киева, из УНИАН. Украинцы находятся под постоянной угрозой безопасности. Им интересно, я процитирую: "Вы активно посещали Украину с 2013 года. Мы помним ваши визиты на Майдан. США активно поддерживали, воодушевляли Украину во всех трудных моментах, внушали надежду все это время, но, когда империя развязала войну, открыто заявляя о вторжении, вы сделали вид, что ничего не случилось". Украинцы чувствуют себя брошенными. Ваша реакция?

Это именно США предоставили основное число оборонительного вооружения, которое сейчас украинцы так храбро используют для своей защиты. Это именно США все эти годы помогали развитию демократии в Украине. Именно США предупреждали Россию многие месяцы. Именно США предупреждали Украину многие месяцы о надвигающейся войне, чтобы они могли подготовиться.

Еще раз: мы стоим с народом Украины. Президент США говорит с президентом Зеленским, госсекретарь говорит с министром Кулебой, повторяя это.

Но вы правы. Это, к сожалению, очень сложная и тяжелая ситуация для народа Украины. Они невообразимо храбро стоят против натиска со стороны России. Наши сердца бьются за них. Мы стоим рядом с народом Украины.

Маленькое уточнение. Я думаю, они ожидали прямого военного участия США, которое бы немедленно остановило войну, когда они говорят, что не видят прямой поддержки со стороны США.

США предоставили Украине "Джавелины", которые сейчас украинцы используют для своей защиты, уничтожения российских танков. США предоставили "Стингеры", которыми украинцы сбивают вертолеты и воздушные суда, которые вторгаются из России, чтобы бомбить Украину и высаживать спецназ в Киеве. Сильные и храбрые патриоты Украины используют американскую амуницию для защиты Родины…

Я бы очень хотела, чтобы этой трагедии никогда не было. Трагедии, развязанной одним человеком в его кровавых мечтах о восстановлении империи. Мы сделали с делаем все возможное, чтобы помочь Украине защитить себя.

Спасибо за ваше время. Я желаю мира Украине и Грузии, которая также находится под постоянной угрозой с 2008 года. Слава Украине!

"Пограничная ZONA"https://youtu.be/qC4jPgsSO_4

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Егор Куроптев – российский медиа менеджер и журналист, с 2012 года живет в Грузии и освещает темы, связанные с грузино-российской войной. В 2017 году запустил авторский независимый телепроект в Грузии на русском языке "Пограничная ZONA". Цель проекта – продвижение евроатлантической интеграции страны, противодействие пропаганде и распространение правды для русскоязычной аудитории в Грузии, России, Украине и других странах о войне 2008 года, оккупации, войне в Сирии, аннексии Крыма и войне на востоке Украины.

Егор Куроптев