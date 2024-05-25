Глава МИД Украины отметил, что необходимо защитить страны Балтии.

Российские провокации на границах Европейского союза и НАТО - часть гибридной тактики Москвы по запугиванию. Россия должна получить решительный ответ.

"Недавние российские провокации на границах ЕС и НАТО в Эстонии, Финляндии и Литве являются частью типичной российской гибридной тактики устрашения и запугивания. Украина уже неоднократно сталкивалась с такими действиями России. Мы знаем, что самый эффективный способ противостоять им - это единство, сила и непоколебимая взаимная поддержка", - написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в соцсети X.

При этом он отметил, что Украина солидарна с Эстонией, Финляндией и Литвой, сохраняет бдительность и готова оказать помощь.

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"Мы также призываем НАТО к решительным действиям для защиты Эстонии, Финляндии и Литвы. Когда мы все будем сильны и едины, никто не сможет нас запугать", - подытожил дипломат.

Российская оккупация Балтийского моря - главные новости

РосСМИ сообщили, что Москва намерена сдвинуть границу с Литвой и Финляндией в Балтийском море.

В МИД Литвы назвали "умышленной, целенаправленной провокацией с целью запугать соседние страны и их общества" озвученные Россией планы по расширению территориальных вод в Балтийском море.

В свою очередь премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что Россия "может испытывать" страны-члены НАТО своми действиями.

Кроме того, США потребовали от Российской Федерации объяснений относительно ситуации в Балтийском море.

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