Антикоррупционные органы будут просить суд взять депутата под стражу с возможностью внесения залога в размере 6,5 млн грн.

Прокурор САП по поручению генерального прокурора сообщил о подозрении народному депутату Александру Юрченко.

Как сообщает в Facebook Специализированной антикоррупционной прокуратуры, члену Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды с использованием законных полномочий и обязанностей.

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Его действия квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 27 и ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

Так, в рамках досудебного расследования детективы НАБУ установили, что депутат в завуалированной форме попросил предоставить ему через посредника неправомерную выгоду в сумме 13 тыс. долларов за внесение предложений в законопроект и в дальнейшем 200 тыс. долларов для подкупа членов комитета за голосование за представленные им предложения.

В середине августа правоохранители зафиксировали факт передачи и получения народным депутатом через посредника первой части обусловленных средств.

26-27 августа была запланирована передача второй части средств. Однако дальнейшее выполнение специального задания было остановлено.

15 сентября было сообщено о подозрении помощнику народного депутата по ч. 5 ст. 27 и ч. 4 ст. 368 УК Украины. В тот же день Высший антикоррупционный суд применил к нему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативной внесения залога в размере 1 млн 552 грн.

Позже стало известно, что Юрченко допрошен в качестве подозреваемого и подано ходатайство об избрании ему меры пресечения. Антикоррупционные органы будут просить суд взять Юрченко под стражу с возможностью внесения залога в размере 6,5 млн грн.

О дате и времени заседания по избранию меры пресечения будет сообщено дополнительно.

Коррупционный скандал с нардепом Юрченко

Сегодня, 17 сентября, генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что подписала подозрение и ходатайство о содержании под стражей Юрченко.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук объявил на заседании парламента, что Юрченко исключили из фракции "Слуга народа".

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Автор: Елена Билык